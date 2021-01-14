CES 2021 会程过半，一直被唱衰的 PC 电脑终于翻身

作为全球消费电子领域的风向标，CES 已经走过了 54 个年头，不过今年线上进行的方式还属首次，而在内容方面，你会发现 PC 硬件产品又重新成为这次 CES 的主角，至少到目前为止，前两天的会程都以 PC 相关的产品为主，不像前几年一样被手机占据了风头。如今会程过半，极客之选也为大家带来了干货满满的总结。

150+ 款 AMD 笔记本即将上市

AMD 方面，锐龙 5000 系处理器在 CES 2021 上正式亮相，锐龙 5000 系列包括 5 款 U 系列低压处理器和 8 款 H/HS/HX 系列标压处理器，架构方面保持着对英特尔的领先。与之前相比，锐龙 5000 系列移动处理器这次会得到更多 OEM 厂商的支持，AMD 在发布会上表示，从今年 2 月份开始，相关产品会陆续铺货，预计会推出 150+ 款采用锐龙 5000 系列处理器的轻薄本和高性能笔记本。

我们也总结了截至目前官宣的产品，轻薄本方面依然是联想打头阵，明星产品小新 Air/Pro 两个系列都会推出锐龙 5000U 版本，需要注意的是，低压处理器仅有 R5-5600U 和 R7-5800U 采用最新的 Zen 3 架构，其余仍为 Zen 2 架构。而除了联想之外，AMD 的重要合作伙伴华为和荣耀肯定也会推出相关新品，但目前还没有消息。

锐龙 5000 低压处理器在能效方面进步明显，旗舰款 R7-5800U 与上一代相比，单线程和多线程能力分别提升 16% 和 14%，续航时间可达 17.5 小时，多方面领先于英特尔的 11 代酷睿 i7-1185G7。另外联想小新方面也表明，本次的轻薄本会有 AMD 处理器 + NVIDIA 独显的组合，此类产品推出后，锐龙本在显卡方面的弱势将会大大补足，游戏性能得以提高，竞争力进一步加强。

另外，搭载 H/HS/HX 系列标压处理器的笔记本非常之多，主要是来自联想和华硕的游戏本。目前已公布的有联想拯救者 R9000P、R9000K 系列游戏本、华硕天选系列游戏本、华硕 ROG 魔霸/枪神/冰刃系列游戏本以及华硕 ROG 幻系列高性能轻薄本。

这次的标压处理器除了面向常规性能本和高性能轻薄本的 H/HS 系列外，还多增加了面向极致发烧玩家和精英创意人群的 HX 系列，三个系列均采用 Zen 3 架构。AMD 还称，最高端的 R9-5980HX 与上一代相比，单线程和多线程性能分别提升 23% 和 17%，更适用于高性能场景。

英特尔 11 代酷睿压力倍增

PC 行业同样遵循「三十年河东、三十年河西」的规律。AMD 强势翻身后，压力来到了英特尔这边，这次英特尔推出了第 11 代酷睿标压处理器，除了常规的 H 系列之外，还多增加了 H35 系列，虽然英特尔将它划分至标压阵营，但设计架构与低压是一样的，只是 TDP 提升至 35W，所以我们可以理解为增强版低压处理器，主要应用在高性能轻薄本上。

相关产品方面，目前已有联想 YOGA 系列、小新 Pro 系列官宣采用，另外还有小米旗下的 RedmiBook Pro 以及宏碁的一些产品会搭载它。

总体而言，英特尔目前面临的处境比较艰难，在产品方面，无论是制造工艺还是架构设计都与 AMD 竞品有着不小的差距，很可能因此失去一些 OEM 厂商的支持，当然我们肯定希望英特尔能在接下来的时间里迎头奋进，早日推出能与 AMD 相匹敌的新产品。

英伟达公布 RTX 30 系列笔记本显卡

英伟达这次发布了 RTX 3080、3070 和 3060 三款移动显卡，搭载这批显卡的新款游戏本将于 1 月 26 日开始陆续上市。

关于三款移动显卡的定位，英伟达称，它们由低到高分别面向 999、1299、1999 美元级的高性能笔记本，性能方面相比前代提升巨大，在高画质、高刷新率游戏中的表现更好。另外，针对创意设计类应用场景也做了更加深度的优化。值得注意的是，本次发布的笔记本显卡同样采用了 Max-Q 技术（英伟达宣称为第三代 Max-Q），但并未在命名中所体现，这也意味着 Max-Q 从一种显卡规格成为了一项面向于移动端的显卡技术。

目前官宣搭载 RTX 30 系列显卡的笔记本同样也很多，除了联想、华硕、外星人等大厂之外，一些专注于游戏本领域的品牌，诸如雷蛇、机械革命也表示会推出相关产品。

三星发布旗舰芯片，S21 即将发布

新一代三星旗舰机 Galaxy S21 系列将于 1 月 14 日发布，三星在昨天的 CES 上先行发布了它所搭载的 Exynos 2100 旗舰芯片。

作为骁龙 888 的强力竞争者，Exynos 2100 有着相同的架构设计，包括一个 2.9GHz 的 Cortex-X1 超大核，三个 Cortex-A78 核心和四个 Cortex-A55 核心，整体可以看作超频版的骁龙 888，GPU 方面则采用 Mali-G78 MP14。

除了芯片之外，Galaxy S21 系列的外观也被曝光，该机将于 CES 2021 最后一天发布，届时极客之选会带来更详细的内容。

与往年的 CES 相比，今年与手机相关的产品少了许多，这也许意味着手机发展又进入了一个「瓶颈期」，自从进入全面屏时代后，手机已经无法在形态上做出更大的突破，硬件创新也走上了「内卷」的道路，手机的发展将向着什么样的方向前进，也许在这几年的 CES 上找不到答案了。