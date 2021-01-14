《秦时明月》改编手游《秦时明月世界》3 月 26 日上线：首次在移动平台实现 “一镜到底”

IT之家 1 月 14 日消息 根据腾讯游戏的消息，由经典国漫《秦时明月》系列动画独家授权改编的 3D MMO RPG 手游《秦时明月世界》宣布定档，将于 3 月 26 日正式上线。

IT之家了解到，《秦时明月世界》是由玄机授权，根据国漫代表作品《秦时明月》系列动漫改编而成的 3D MMORPG 手机游戏。

官方表示，本作在PBR渲染管线以及性能管控上均有突破，场景的光影呈现，角色的肤质、发质表现，战斗特效的高光效果等均达到顶级的水准。在游戏性能上，也加强了对内存占用的管理，游戏流畅度有很好的保证。秦时手游采用了影视级的制作方式，在分镜制作、动作捕捉、运镜方式等方面大量借鉴了影视工业的方式方法。与此同时，游戏也第一次在手机平台上实现了主机游戏上才有的：战斗与剧情“一镜到底”的无缝切换。

秦时手游的战斗聚焦于：门派职业的区分度、技能表现的打击感、技能的多样选择与组合。能抗能战的兵家，跑打自如的道家，打团必备的医家，机关无双的墨家，儒雅凌厉的儒家均有自身独特的定位，每个职业技能独特的光影表现也是重要看点之一。除了两个系列的职业技能（单系8个技能，一个倾向于打怪，一个倾向于PVP），还有：侠客指点技能，十大名剑技能等，丰富的技能组合极大扩展了战斗的可玩性和策略性。