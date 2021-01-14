华强北陷走私风波一周后：市场成 “鬼城”，店铺清空避查税

天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。

一个月前，新浪财经曾探访华强北，彼时的 “中国电子第一街”散发着浓烈的胭脂味儿，华灯初上，人声鼎沸，如今，它却因涉嫌走私陷入停摆。

（左图为华强北去年 12 月上旬美妆店铺景象，右图为近期景象。新浪财经摄）

不久前，深圳海关缉私部门联合当地警方开展集中行动，对华强北多个商城中，涉嫌走私店铺进行查缉。当时接受采访的店铺已关门歇业，有店主告诉新浪财经，清空铺面主要是为了躲避查税，暂不知何时可以恢复线下营业。

华强北美妆店铺正面临 “大撤退”，美妆市场变 “一夜空城”。

99% 店铺关门 商家称避风头

12 月 28 日，深圳海关缉私部门联合当地警方对涉嫌通过跨境电商平台走私的团伙开展了集中的打击行动。华强北明通数码商城的 “CC 美妆”是此次查缉行动的重点场所之一。

缉私民警发现，店里除了欧美产雅诗兰黛、兰蔻等国际知名品牌化妆品，还有日韩产化妆品，涵盖护肤水、眼影、口红、防晒霜等多个品种。除了货架上摆满了涉嫌走私的化妆品，还有 20 多箱尚未拆封的化妆品堆在店内。

此外，缉私民警还对哈曼等多个商城店铺进行查缉。经查，该行动查获大批涉嫌走私进口的化妆品等货物，抓获犯罪嫌疑人 36 名，打掉走私团伙 4 个。犯罪团伙涉嫌走私货物价值超过 6 亿。

2021 年新年伊始，华强北美妆市场卷入走私风波。消息灵敏的店主于 1 月 5 日开始纷纷转移货品，关闭店铺躲避风头。

1 月 11 日，时隔一周，新浪财经走访华强北明通、曼哈美妆商城以及女人世界，发现商城正常运作，但 99% 的店铺已经关门且店里仅简单摆放着样品。

曼哈美妆城的保安称，“近日商城消防安全检查，这几天都不开门，下周可以来看看。”不过，女人世界一美妆店主向新浪财经表示，现在大家都把店铺清了为了躲避查税。“今天刚好有客人要来店里取货我才过来，我这里东西还算多的，待会还要收走。”该店主透露。至于何时能重新营业，没有人说的准。

下午三点，明通美妆市作为华强北最火旺的商城之一，如今商铺大门紧锁空荡无人。新浪财经走访发现，明通商城仅留下东、西两个大门出入，其余小门已用封胶阻隔。此外，每一层楼都有数位明通工作人员看守，不得拍照。

仔细观察，明通商城多处挂上了 “打击走私，利国利民，全民参与，禁绝走私”等字样的横幅。而商城内大多店铺因撤离货物变得十分杂乱，并且此前几乎每家都粘贴的 “商品离柜概不负责”，被 “一般贸易商品”标记所替代。

（店内粘贴标记。新浪财经摄）

偷税漏税 商铺暗藏走私链条

“一般贸易商品”也是此次走私风波的关键词。据悉，上述走私团伙主要通过将一般贸易性质进口的货物，伪报成跨境电商方式进口从而偷税漏税。

根据央视报道，海关缉私部门介绍，此次四个走私团伙中有通关团伙、货主团伙等。货主在境外将货物组织好以后，交给通关团伙，通过非法渠道购买的公民个人信息，制造虚假订单、支付单以及物流单，欺骗海关将货物通过跨境电商的方式运进国内。

按照我国相关规定，目前跨境电商个人年度交易额度限值为 2.6 万元。通过跨境电商平台购买的进口商品，只能由提供身份信息、具有消费额度的公民享用，且不允许进行二次销售。但涉案平台却利用该政策，以内部成员及周边关系人的身份大量注册银行账号，并通过这些账号去支付通过电商平台走私进口商品的货款，盗用消费者的信息以及消费额度进行跨境电商交易。

2017 年，逐步转型做起美妆生意的华强北，凭借渠道、资金以及市场等优势，以 “低价”的特质迅速占领市场。例如销售量比较高的雅诗兰黛 50ml“小棕瓶”精华，官网价格为 900 元，海南免税店为 698 元，在明通约 400 就能买到。

明通一店主告诉新浪财经，华强北的美妆品大多分为欧版、韩国免税版或者公司版等。越接近原厂拿到的价格越低，主要还是看商家一次能投入多大资金去拿货。熟知华强北的人士曾向新浪财经透露，华强北美妆之所以那么便宜，并非外界所说的是假货，主要是因为店主有各种渠道获得货源，包括类似上述的刷单，还有免税店返点等措施。

此前作为 “中国电子产品第一街”闻名于外的华强北，经历过大大小小数次盘查行动，包括打假、缉私等。业内有观点认为，此次整顿势必会在短期内对华强北美妆市场发展带来影响。但长远来看，任何行业最初发展肯定都有不规范的地方，通过整顿，杜绝走私行为，同时引导商家通过正规渠道发展，逐渐可形成和推动国产品牌发展，市场也会规范化。

美妆萌芽 华强北又要 “变天”？

上世纪 80 年代初，华强北还是一片以电子工业和加工为主的工业区。借助深圳特区的优势，华强北以丰富且全面的产品线以及低廉价格，书写了日均客流超 50 万人次，电子类产品年销售超千亿元的传奇。

不过近年来，华强北的手机业务逐渐失去了成本以及信息差的优势，而商家也各自寻求其他出路。其中，明通化妆品市场成为了深圳华强北首个全面转型做美妆的商城，同时也是做的最出色的商城。在明通带动下，华强北 48 个商城中，有 10 个已经开始或者完全转做美妆生意。

数据显示，2017 年 - 2020 年间，华强北化妆品相关企业的注册量从 1,634 家增加至 4,187 家（全部企业状态），三年累计增幅 156%。值得注意的是，2020 年，华强北化妆品企业注册数较 2019 年增加了 52%。

目前，华强北有超过 1.2 万家企业名称或经营范围含 “美妆、化妆品、彩妆”，且状态为在业、存续、迁入、迁出的化妆品相关企业。

此次风波给商家带来多大影响暂不可知，上述女人世界美妆店主向新浪财经透露，目前她只能通过朋友圈发布产品信息，主要还是老客户微信下单，再一件件货发出去。

但紧锁的店铺大门，注定时刻流失着客户。对于明通店主而言，高额的租金更是难以承受的成本。在华强北，只要好做的生意，铺租一定会不断上涨。走私风波前，明通 7-8 平的店铺月租涨至五万左右。而女人世界四楼租金活动期间租金在 4 千左右，万商电脑城一楼租金大概在 600 月每平每月。

处在发展初期的华强北美妆，本就裹挟在价格战、租金人力成本攀升以及利润被瓜分等内部矛盾中，熙熙攘攘过后，是利尽而散还是卷土从来，一切尚且未知。