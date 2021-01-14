日本 NEC 宣布开发新款 AI 结肠镜检查工具

近日，日本跨国IT和电子公司 NEC 宣布开发智能视觉内镜。这是一款基于 AI 技术的、用于结肠镜检查医疗设备软件，刚刚在日本发布，预计很快将在欧洲上市。该软件连接现有的内窥镜设备，可以从内窥镜拍摄的图像中自动标记潜在病变。

结直肠癌起源于癌前病变 (结直肠肿瘤性息肉)，在内镜检查过程中，通过在息肉期发现和切除病变，可以抑制其向癌症的进展。

然而，息肉一般都需要内窥镜医师用肉眼去寻找，并且由于其大小和形状的原因，通常很难被发现，导致大约 24%（根据《胃肠病学》杂志的一篇文章）的息肉被漏检，从而延迟了检测。

自 2016 年以来，NEC 与日本国家癌症中心合作，可以让 AI 从 1 万多个病灶的内窥镜图像数据中学习，以及从专家内科医生的观察中学习，自动标记潜在病灶。

据了解，这款软件可以与三家制造商的内窥镜检查系统兼容——奥林巴斯（EVIS LUCERA ELITE Video System Center CV-290)、富士胶片（ELUXEO 视频处理器 VP-7000)和宾得（Medical OPTIVISTA EPK-i7010 视频处理器）。

除了日本，还有很多的机构和医疗 AI 公司在结直肠癌的筛查方面进行探索。

据了解，2018 年，贝斯以色列女执事医疗中心和哈佛医学院的研究人员，与四川省医学科学院和四川省人民医院的研究人员合作，成功地将机器学习应用于结肠镜检查中的腺瘤性息肉检测。

2020 年，依图医疗还与浙江省肿瘤防治办公室合作，为浙江地区高危人群结直肠癌筛查行动专项研发省域癌症筛查信息平台。此次结直肠癌筛查共动员 239 家筛查机构、1282 家招募机构、1.4 万余名医务工作者、志愿者参与，筛查范围覆盖省内所有县市，全省 1366 个社区中覆盖数量达到 1294 个，覆盖率达到 94.7%。