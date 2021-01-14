CES 2021“十五最”：聋哑人导航、远程血压计、汽车超屏等入选

1 月 14 日报道，近日，2021 年 CES（美国拉斯维加斯消费电子展）首次以线上形式举办，从中，我们了解到许多科技巨头新技术的同时，也难免忽略一些小型、初创的公司。

近日，外媒 Engadget 的编辑组在展览各领域选出一些新产品，其中有很多来自小公司，并由编辑、读者一同投票评选出 15 款最优质产品。Engadget 总编辑 Dana Wollman 说：“很高兴我们在这次评选中发现了一些小品牌也出现在评选结果中，还有一些前沿概念和实用性结合的设备，已经开始销售。”

本文将 Engadget 评选结果的解读内容编译如下：

一、最佳无障碍技术：优质地图搜索（GoodMaps Explore）

优质地图搜索（GoodMaps Explore）是一款面向聋哑人士的应用程序，目前是一个户外定位设备，可以在用户的指向移动设备的位置，大声朗读基本方位、景点和实时街道。

美国印刷厂和优质地图导航的开发人员当下仍在不断促进产品迭代，增加在图书馆、博物馆和政府办公室等空间的素材，提供服务。他们使用激光雷达和图像识别软件绘制建筑物地图，并已经增加了卡贝尔 - 韦恩盲人协会、卡贝尔县公共图书馆、亨廷顿基督教青年会的菲尔克莱恩中心等许多地点的导航服务。

基于摄像头的定位系统可以在室内模式下跟踪用户，开发人员表示，这种定位系统可以精确到距离任何目标 3 英尺的范围内，这是对信标技术的重大改进，后者的误差范围在 10 到 15 英尺之间。

二、最佳数码健身产品：欧姆 VitalSight（Omron VitalSight）

Omron（欧姆龙）的 VitalSight 是一项血压监测产品方案，使得病人的血压可以被医生远程监测。

在新冠肺炎疫情时代，远程医疗的兴起催生了各种家用智能医疗设备。VitalSight 的易用性令人印象深刻，这套工具包含一个智能袖带，无需 WiFi 就可以安全、独立地与病人的医生连接，血压数据直接输入到病人的电子医疗记录。

三、最佳可穿戴设备：Mudra 智能表带

以色列佩戴设备公司（Wearable Devices）的 Mudra 腕带让人印象深刻。它可以与苹果手表搭配，实现手势控制等智能化功能。由于它具有传感器，可以解释并检测大脑发送给手指的电信号。这些图像会映射到苹果的手表上，使得用户动动手指或手腕就可以打开一些程序。

该公司的不同之处在于并没有重复造轮子，自己自造一款智能手表，而是在苹果手表基础上创新。Mudra 有望使得苹果手表对残疾人来说更易用。据悉 Mudra 并不是一个概念，目前已经接到订单并在未来三个月发布这款表带。

四、最佳汽车技术：梅赛德斯 - 奔驰 Hyperscreen 屏幕

很多人在之前都对梅赛德斯最新电动车 EQS 运动型多用车的豪华造型吸引，或为它的电力驱动系统折服。但现在汽车内巨大的、跨越舱门的大型中央显示器 Hyperscreen 更引人注目。

这一 56 英寸的屏幕有效取代了整个驾驶舱控制系统，包括驾驶仪表群、中央信息娱乐区的导航面板。它甚至还包括一个辅助侧面屏幕区域，为前排座位上的乘客提供一个观察面板。

与其他一体化电动汽车显示器不同的是，Hyperscreen 电动汽车的设计尽可能便捷，其最重要的功能都直接显示在主屏幕上，而不会藏在菜单中。

五、最佳家庭影院产品：索尼 360 Reality Audio 音箱

近期，索尼宣布将其 360 Reality Audio 平台推向大众，同时，索尼还首次推出了 SRS-RA5000 和 SRS-RA3000 两款音箱。音箱可以连接手机进行控制，能接入电视，还具备蓝牙、Spotify 连接 、Google Cast 等音乐、播客等内容连接能力，能够通过算法将其它音乐格式转为可用。

索尼的智能音箱有望与亚马逊、谷歌等品牌展开竞争。

六、最佳智能家居产品：三星 Jetbot 90 AI + 扫地机器人

多年来扫地机器人一直在地面上逡巡、打扫卫生，但三星的 Jetbot 90 AI + 使用的传感器和智能化使它与众不同。当它需要辨别出你家周围的最佳路径时，它会使用激光雷达阵列扫描周围环境，同时遇到狭窄的地方，它还会变形。

Jetbot 90 AI + 能够通过 3D 传感器和图像识别技术进行图像处理。除了打扫，它还具有其它功能，比如视频制作，可以检测动态的宠物或走动的人，拍摄并剪辑视频发给用户的手机。

七、最佳手机或移动设备：LG Rollable 卷曲屏智能手机

在智能手机领域，2021 年我们已经看到了许多折叠屏、双屏设备，LG Rollable 就是一大代表。

LG Rollable 的屏幕可以展开，形成一个小型平板电脑形态产品。与 TCL、OPPO 等家的产品相比，LG Rollable 看起来屏幕更像直板手机一样正常。

八、最佳电视产品：LG C1 系列电视

在过去很多年里，LG 的 OLED 已经成为高品质电视的必备。而 LG 即将推出的 QNED 系列将带来更高质量的 MiniLED 液晶显示器。今年，LG 用新的图像处理器 Alpha 9 Gen 4 升级了新的 C1 系列，这种处理器可以逐场 “分析和优化”内容。

九、最佳游戏产品：AMD Ryzen 5000

多年来，英特尔一直是独占 Windows 笔记本电脑芯片大量市场份额。AMD 一直在努力改变这种格局。在 2020 年 CES 上，AMD 凭借其 Ryzen 4000 系列取得重大进展。而在 2021 年 CES 上，AMD 又推出新版 Ryzen 5000 芯片系列，据说今年将在 150 多个系统上使用。

Ryzen 5000 系列移动芯片与其领先的 5000 系列台式机芯片是基于同一个 Zen 3 核心，这种芯片比 Ryzen 4000 的 Zen 2 核心提供了更大的性能提升。

如果 AMD 想要垄断 Windows 笔记本电脑市场，它还有很长的路要走，但是它的 5000 系列是一个有意义的飞跃，并且只会增加这个领域的竞争和创新。

十、最意想不到的产品：科勒静水浴（Kohler Stillness Bath）

在 CES 2021 上看到一个带有情绪按钮的浴缸让人耳目一新，甚至有些惊讶。这款名为科勒静水浴（Kohler Stillness Bath）的浴池的水是从底部涌出的，水面会漫上来，从木制板中流散，有一种宁静、原生态的感觉。

除此之外，还有许多源自大自然的科技细节。比如一个 “全光谱”情绪照明系统，可以让浴缸沐浴在凉爽的蓝色或温暖的粉红色中，还可以释放舒缓的气味实现香疗。

十一、最佳运动科技：三星智慧教练（Smart Trainer）

健身器材在你在家运动时分析你的身体状况，这个想法并不新奇，但三星的 Smart Trainer （智慧教练）系统因易用性脱颖而出。这是一款软件，用户只需要将一个摄像头连接到一款电视，就可以通过三星健康应用程序找到几十个相关的健身视频，使用户对照视频动作进行锻炼。

十二、最佳 PC 或平板电脑：华硕 zenbookduo 双屏 PC

华硕新推出的 zenbookduo 是迄今为止我们所见过的最好的双屏 PC。华硕在过去几年中一直在探索如何将额外的显示器带入笔记本电脑，新的 ZenBook Duo 增加了一个符合人体工学的斜面屏幕，此外，还通过软件支持两个显示器之间的多任务处理。

此外，ZenBook Duo 的特点是配备英特尔的新 11 代酷睿处理器 Tiger Lake、Xe ，并可以与 NVIDIA MX 450 显卡兼容。

十三、最佳机器人或无人机：索尼 Airpeak 无人机

今年的 CES 上，索尼——这一几乎是消费技术和相机领域最知名的公司——正式加入了无人机的行列。

新推出的 Airpeak 系统是一个专注于业务的空中平台，将于今年春天发布。这架四轴飞行器足够强大，可以搭载该公司的阿尔法无反光镜相机，但索尼称它是能够做到这一点的最小飞行器。

十四、最佳可持续性产品：三星太阳能遥控器

大多数人已经接受了需要安装电池的遥控器，而三星推出了一款太阳能遥控器，能配合 2021 年系列电视机使用。它的充电要求并不高，电阳光、室内光线或通过 USB 接口都可以充电。遥控器外壳也为可回收塑料。

三星并不是第一家生产太阳能遥控器的公司，但三星在电视市场广泛的份额使其更容易推广这种遥控器。按照三星每年销售百万台电视的记录，在未来七年里，这种转换可以节省大约 9900 万节 AAA 电池。

十五、最佳中的最佳：AMD Ryzen 5000

未来一年具有最大潜力改变格局的产品还是 AMD 的最新移动芯片。AMD 的 5000 系列是在去年的 4000 系列产品的基础上发展起来的，这些产品已经进入了超 100 种笔记本电脑和其他移动设备。

这一切都发生在苹果公司正在用自己的笔记本电脑级芯片展开竞争之际，而英特尔将不得不更加努力地争取保住自己留下的市场份额。随着传统芯片制造商被迫跟上苹果的步伐，最终赢家将是消费者。

十六、用户选出的最佳

在大约 17000 张投票中，超过 13% 的人选择了雷蛇 Blade 15 作为他们在 CES 2021 上最喜欢的电子产品。雷蛇 Blade 15 电脑采用 NVIDIA 的 RTX 30 显卡，以及 1440p/165Hz 屏显选项，我们认为这将是大多数玩家的最爱。

结语：史上首个线上 CES，仍有惊喜

尽管在线上举办，CES 仍然像一个 “黑科技集市”一样包罗万象。Engadget 对于 CES 的评选让我们看到了一家数码媒体对本届 CES 的品评，当然这并不是唯一权威的评价。各花入各眼，比如小编就觉得一款名为莫芙琳（Moflin）的 AI 情感机器人一定是最萌担当，能够满足许多城市独居青年想养宠物又没有太多时间照顾的需求。

CES 作为一年一度在美国拉斯维加斯举办的盛大消费电子展，2021 年在国内引起的关注并不及往年。这一方面可能由于新冠肺炎疫情使得展会变为线上模式，声量变小，一方面由于近年来消费电子展上的科技创新已不如前几年酷炫。但无论如何，我们还是能从中看到全球消费电子的最新脉搏，获得一些惊喜。