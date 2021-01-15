一文看懂三星 Galaxy S21 发布会：超大杯支持手写笔，还有智能追踪器 SmartTag

1 月 15 日消息，三星电子昨日召开全球发布会，推出年度旗舰手机 Galaxy S21 系列，以及 Galaxy Buds Pro 无线耳机，Galaxy SmartTag 追踪器等产品。

三星在每年一季度都会举办一次新品发布会，推出旗下最新旗舰手机。今年这场发布会比以往来得更早一些，而最重要产品自然还是三星双旗舰之一的 Galaxy S21 系列。

一、支持主动降噪的 Galaxy Buds Pro

今晚的第一款产品不是手机，而是 Galaxy Buds Pro——一款真无线耳机产品。新耳机和之前推出的 Galaxy Buds + 很像，通过三个点贴合耳朵，而 “Pro”自然也意味着它支持主动降噪功能。

▲ 全新真无线耳机 Galaxy Buds Pro

Galaxy Buds Pro 支持四种场景调节音，主动降噪功能可以自动识别周围环境，自动切换降噪模式。比如当你讲话的时候，它会切换到方便收听讲话的模式。

新耳机拥有一个 11mm 低音扬声器和一个 6.5mm 高音扬声器，支持 360 度环绕音，由 AKG 进行调音，在三星设备间可无缝切换。Buds Pro 还配有 3 组麦克风和一个拾音传感器，确保在大风天气也能有很好的通话效果。

▲ 新耳机有三种颜色

续航方面，官方表示，Galaxy Buds Pro 的续航长达 18 小时，支持快充。据三星介绍，Buds Pro 快充 5 分钟，续航一小时。

Galaxy Buds Pro 售价 199 美元，约合人民币 1288 元。

二、三星智能追踪器 Galaxy SmartTag

三星先于苹果推出智能追踪器产品 Galaxy SmartTag，它的体型非常小巧，很容易和其他小型物品绑在一起。这类产品的作用，通常是和一些容易丢失的东西放在一起，通过手机定位找到它的位置，进而找到易丢失物品的位置。

▲ 智能追踪器产品 Galaxy SmartTag

▲ 三星先于苹果推出智能追踪器

Galaxy SmartTag 的原理是通过蓝牙 5.1 与手机相连，从而进行定位的。蓝牙 5.1 具有专门的信号定向功能，可以提供室内导航和更低的功耗。Galaxy SmartTag 的续航长达数月，不需要网络就能使用。

Galaxy SmartTag 售价 29.99 美元，约合人民币 194 元。

三、S21 三款手机齐更新 超大杯支持手写笔

和往常一样，新系列一共包含三款产品 S21 5G、S21+ 5G 和 S21 Ultra 5G。这三款产品的设计语言一致，背面的相机模块都采用了一体式的全金属外壳，和中框无衔接。这种设计总让想起化妆舞会常带的金属面具，充满神秘。

▲ 三星 Galaxy S21 和 S21+5G

三款手机在背部的用料上有所区别，S21 5G 使用的是复合材料，S21+ 5G 和 S21 Ultra 5G 使用的则是康宁大猩猩玻璃。无论什么材质，三星这次都选择了 AG 磨砂的质感。

新品的配色也是多种多样，S21 5G 有梵梦紫，墨影灰，丝雾白三色可选；S21+ 5G 同样有三种颜色：梵梦紫，幻境银，幽夜黑；S21 Ultra 5G 则只有幻境银和幽夜黑两种颜色可选。

▲ 三星 S21 Ultra 5G

三款产品正面都采用中置打孔屏，区别在于尺寸和分辨率。S21 5G 是一块 6.2 英寸 1080p 分辨率的全视平面屏；S21+ 5G 采用的是 6.7 英寸 1080p 分辨率的全视平面屏。这两款都是直板屏。

S21 Ultra 5G 则更高级一些，正面是一块 6.8 英寸，分辨率 3200x1440 的全视曲面屏。而且，它的屏幕刷新率最低达到 10Hz，另外两款最低是 48Hz，也就说 S21 Ultra 5G 的自适应调节范围更宽广。当然，三款手机最高刷新率都是 120Hz，而 S21 Ultra 5G 可以同时开启 2K 和 120Hz 刷新率。

▲ S21 和 S21+5G 屏幕大小

三星这次对于 Ultra 这个超大杯，用料很猛，不仅体现在屏幕，也体现在摄影。S21 Ultra 5G 摆脱了沿用多年的 1000 万像素前置镜头，改用了一颗 4000 万像素前置镜头。而另外两款还在沿用 1000 万像的前置镜头。

后置摄像头的配置上，S21 Ultra 5G 搭载 1 亿像素主摄，配合一颗 1200 万像超广角和两颗 1000 万像素长焦镜头。这两颗长焦镜头一颗是 3 倍光学变焦，另一颗是 10 倍光学变焦镜头。四摄的组合可以达到最高 100 倍的变焦拍摄。

▲ 三星 S21 Ultra 5G 后置镜头配置

相较之下，另外两款产品没有 1 亿像素摄像头，取而代之的是 1200 万像素广角，1200 万像素超广角和一颗 6400 万像素长焦镜头，能实现 3 倍混合变焦以及最大 30 倍数字变焦。

▲ 三星 S21 Ultra 5G 支持最高 100 倍变焦

功能方面，三星 S21 系列首次带来导演视角，Vlogger 视角等功能，可以同时开启前后摄像头，还能实时多镜头预览，并进行无缝切换拍摄。超广角镜头也具备微距功能，只要近距离拍摄物体，就会自动切换。

核心配置方面，国行版本搭载高通骁龙 888 处理器，海外则使用三星自家的 Exynos 2100。无论哪款芯片，都支持 5G 网络、Wi-Fi 6E，以及双蓝牙技术。三款产品电池容量也不一样，从小到大依次是 4000 毫安时、4800 毫安时、5000 毫安时。

▲ 三星 S21 Ultra 5G

料堆得充足，自然会牺牲重量和厚度。S21 Ultra 5G 的重量足足有 227 克，厚度达到 8.9 毫米；S21+ 5G 也达到了 200 克，唯独 S21 重量在 200 克以下，为 169 克。这和它们选用的后盖材质也有莫大的关系。

▲ 三星 S21 Ultra 5G 支持手写笔

最后说一些细节，S21 Ultra 5G 正式支持 S Pen 手写笔，但这支笔是完全外置的，不像 Note 系列那样可以塞进机身。三星给 S21 Ultra 5G 准备了一个保护壳，可以存放手写笔。当然，壳和笔都需要单独购买。

▲ 三星 S21 Ultra 配置汇总

售价方面，三星 Galaxy S21 8+128GB 售价 799.99 美元起，约 5175 元；三星 Galaxy S21+ 8+128GB 售价 999.99 美元起，约 6469 元；三星 Galaxy S21 Ultra 12+256GB 售价 1199.99 美元起，约 7762 元。

随后，三星中国官网公布了先行者计划价格，S21 Ultra 5G 尝鲜价 10199 元，S21+5G 尝鲜价 7699 元，S21 5G 尝鲜价 5999 元。注意这是尝鲜价，如果最后比正式价格高，三星会退差价，如果比正式价格低不需要补差价。