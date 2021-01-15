美股周四：阿里涨逾 3%，B 站上涨 3.28% 市值破 400 亿美元

美国时间周四，美股收盘全线小幅下跌，投资者们在等待一项可能规模巨大的经济刺激方案的出台。

道琼斯指数收于 30991.52 点，下跌 68.95 点，跌幅 0.22%，盘中一度上涨了 150 点以上；标准普尔 500 指数收于 3795.54 点，下跌 0.38%；纳斯达克综合指数收于 13112.64 点，下跌 0.12%，盘中一度创下历史新高。

电动汽车股普遍下跌，特斯拉下跌 1.10%；蔚来下跌 2.06%，小鹏下跌 2.61%，理想下跌 2.39%。

哔哩哔哩上涨 3.28%，收盘创历史新高，市值突破 400 亿美元。

具体来说，在美股周四交易中，科技龙头股集体下跌，苹果股价收于 128.91 美元，下跌 1.51%；谷歌母公司 Alphabet 股价收于 1740.18 美元，下跌 0.81%；亚马逊收于 3127.47 美元，下跌 1.21%；微软收于 213.02 美元，下跌 1.53%；Facebook 收于 245.64 美元，下跌 2.38%；甲骨文收于 61.60 美元，下跌 0.74%；IBM 收于 128.97 美元，上涨 1.62%；奈飞（Netflix）收于 500.86 美元，下跌 1.36%；特斯拉收于 845.00 美元，下跌 1.10%；推特（Twitter）跌 3.03%，优步（Uber）跌 4.19%；Lyft 跌 2.08%。

美股中的芯片龙头股普遍上涨，台积电收于 126.45 美元，上涨 6.06%；英伟达收于 528.01 美元，下跌 2.45%；英特尔收于 59.25 美元，上涨 4.04%；阿斯麦收于 544.65 美元，上涨 5.95%；高通收于 160.85 美元，上涨 2.18%；博通收于 452.07 美元，上涨 0.19%；德州仪器收于 171.71 美元，上涨 0.18%；AMD 收于 90.79 美元，下跌 1.08%；应用材料公司涨 7.90%；美光科技涨 1.74%。

在美国上市的主要中概股涨跌不一，阿里巴巴收于 242.98 美元，上涨 3.26%；京东收于 89.24 美元，下跌 1.33%；百度收于 249.00 美元，上涨 5.09%；拼多多收于 167.26 美元，上涨 1.49%；蔚来收于 60.87 美元，下跌 2.06%；小鹏汽车收于 50.31 美元，下跌 2.61%；理想汽车收于 34.70 美元，下跌 2.39%；哔哩哔哩收于 123.22 美元，上涨 3.28%；好未来收于 65.10 美元，下跌 1.08%；爱奇艺收于 19.85 美元，上涨 2.80%；跟谁学收于 58.24 美元，上涨 8.86%；微博跌 1.98%；携程涨 0.06%；汽车之家跌 4.88%；金山云涨 1.00%；陆金所涨 2.93%。

美国当选总统将于当地时间周四晚间公布一项刺激计划，其中将包括提高近期 600 美元的现金发放，延长失业保险，以及对州和地方政府提供支持。据媒体报道，刺激计划规模可能高达 2 万亿美元。

市场研究公司 Vital Knowledge 的创始人亚当 · 克里萨弗利（Adam Crisafulli）表示，2 万亿美元的经济刺激计划 “与预期相符”。他指出，得益于 “股市三大支柱”（经济刺激、新冠疫苗和公司盈利）的持续稳定，最近市场一直在反弹。

美国时间周三晚些时候公布的试验数据显示，强生公司研发的一种新冠病毒疫苗是安全的，并产生有希望的免疫应答，早盘时的市场情绪因此得到提振。