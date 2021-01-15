年费 770 元的亚马逊 Prime 被吐槽取消太难，用户要求监管机构调查

当地时间周四，部分社会团体要求美国监管机构调查电商亚马逊用户取消 Prime 会员订阅服务的程序是否违反了消费者保护相关法规。

一家社会组织在周四致美国联邦贸易委员会 (FTC)的一封信中表示，亚马逊有关取消 Prime 服务的程序 “旨在不公平地、欺骗性地损害消费者意愿”，并可能违反美国联邦贸易委员会的规定和其他消费者保护相关法律法规。这封信援引挪威消费者保护机构的投诉，该机构周四要求挪威监管机构确定亚马逊是否违反了当地法律。

亚马逊公司的一位发言人表示，该公司通过电话或主动选择不自动续费的方式，让用户能够 “简单明了”取消 Prime 服务。“客户信任是我们所有产品和服务的核心，我们强烈反对任何声称我们的取消程序会导致不确定性的说法，”该发言人在一封电子邮件中表示。“我们在取消会员服务的流程中提供了信息，全面展示了取消 Prime 会员服务的福利和服务。”

Prime 在美国的年费为 119 美元（约770元），其能够为会员用户提供快速送货、视频和其他优惠，一直是亚马逊成长为全球最大在线零售商的主要催化剂。

挪威消费者保护机构撰写的报告描述了亚马逊如何利用各种技巧来干扰用户的取消过程，包括在其他选项之间嵌入选择，中止整个取消过程，有意让用户保留会员资格。该机构制作的视频演示了想取消 Prime 服务的用户可能会不小心点击那些实际上会让他们留用 Prime 服务的按钮。

亚马逊的市场影响力已经成为美国国会反垄断调查的对象，美国联邦贸易委员会和欧盟委员会等其他监管机构也在调查亚马逊。