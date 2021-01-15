美版闲鱼 Poshmark 上市首日收盘涨幅超过 140%

北京时间 1 月 15 日上午消息，据报道，在线二手服装经销商 Poshmark 的股价在周四上市首日上涨了 141%。

该股开盘价为每股 97.50 美元。而 Poshmark 将其 IPO 定价为每股 42 美元，公司初步估值超过 30 亿美元。

Poshmark 此前表示，预计公司股票价格将在每股 35 至 39 美元之间。在 2017 年 11 月的 D 轮估值中，该公司的估值接近 6 亿美元。

Poshmark 成立于 2011 年，是一个二手服装、鞋子和相关配件的网络市场。像 eBay 和 Etsy 一样，Poshmark 把买家和卖家联系起来，卖家们在该网络市场售卖自己衣柜里的物品。Poshmark 从每笔交易中抽取佣金赚钱。

近年来，二手商品在线市场越来越受到消费者的欢迎，许多市场参与者希望从中分得一杯羹。这些市场参与者包括奢侈品寄售网站 TheRealReal、运动鞋经销商 StockX 和虚拟旧货商店 ThredUp 等。

在 Poshmark 上市前，公司首席执行官曼尼什 · 钱德拉（Manish Chandra）接受了采访。在采访中，他表示，在网络二手销售领域，Poshmark 将专注于 “社交型电子商务”（social commerce），力争在竞争中脱颖而出。在这种社交型电子商务中，买家和卖家可以在网站上就销售的商品随意聊天。

Poshmark 的上市恰逢 2021 年 IPO 市场升温之际。支付公司 Affirm 在周三的上市中飙升了近 100%。宠物用品零售商 Petco Health and Wellness 和在线游戏公司 Playtika 也在周四上市。

Poshmark 于去年 12 月申请 IPO。在招股书中，Poshmark 表示，它受益于新冠疫情带来的大量需求，因疫情而滞留在家的消费者们不得不通过在线零售商来采购各种生活必需品和非必需品。Poshmark 称，它的平台已经成为 450 万卖家的额外收入来源。

在 2020 年的前三个季度，Poshmark 实现收入 1.928 亿美元，比前年同期增长 28%。Poshmark 还透露，虽然在 2019 年亏损了 3390 万美元，但在接下来的 2020 年实现了 2090 万美元的盈利。

钱德拉表示，新冠疫情结束后，实体店购物很可能将回潮，但这不会对 Poshmark 的业务构成威胁。

该公司目前拥有 620 万活跃买家和 3170 万活跃用户，其中大多数是女性，要么是千禧一代，要么是 Z 世代。该公司将亚马逊、eBay、Etsy、Facebook、Shopify、TJ Maxx 和沃尔玛列为竞争对手。

摩根士丹利和高盛引领了本次 Poshmark 的股票发行。