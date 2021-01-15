闹剧终结，思科以 45 亿美元收购 Acacia，涨幅超 70%

当地时间 1 月 14 日，思科和 Acacia 共同宣布，双方对最终的合并协议进行了修订，并达成共识，至此双方近一周的并购争议落幕。

根据修订后的协议条款，思科已同意以每股 115 美元的现金收购 Acacia，按完全稀释后的现金或有价证券计算，约为 45 亿美元。

该交易仍需获得 Acacia 股东的批准，双方预计将在 2021 年第一季度末完成收购。届时，包括 CEO Raj Shanmugaraj 在内的 Acacia 员工将加入思科的光网络业务部门。

思科董事长兼 CEO Chuck Robbins 表示：“我很高兴思科和 Acacia 决定共同达成这笔交易。我们期待并欢迎 Raj 和 Acacia 团队加入思科，为客户提供世界一流的相干光学解决方案，助力未来互联网的发展。”

对 Acacia 的收购巩固了思科对其光网络业务的承诺，并将其作为一个关键的基石，通过为客户提供世界级的相干光学解决方案来支撑公司的 “未来互联网（Internet for the Future）”战略。思科承诺，并购完成后将致力于为 Acacia 的现有和新客户提供支持。这些客户需要业界领先的，用于网络产品和数据中心的相干光学、数字信号处理 / 光子集成电路模块和收发器。

“思科和 Acacia 专注于帮助客户创造更简单的运营环境，对未来应用可插拔光学器件的路由和交换产品有着共同的愿景。”思科光学系统高级副总裁兼总经理 Bill Gartner 表示，“我们将共同推动这一愿景，以创新的解决方案，提升数据中心内外的网络容量，改变我们所熟知的光网络世界。”

Acacia 总裁兼 CEO Raj Shanmugaraj 表示：“我们坚信加入思科大家庭的战略意义，并相信这将使我们能够更好地支持现有客户，同时在全球范围内拓展新客户。很高兴与思科达成这项协议，我们认为这将改变光网络行业，并为 Acacia 员工的继续创新提供了巨大机会。”

回顾这笔交易，并不是一帆风顺。当地时间 2021 年 1 月 8 日，Acacia 宣布已选择终止与思科的合并协议。理由是 “未在合并协议规定的期限内获得中国国家市场监督管理总局（SAMR）的批准”，因此 Acacia 根据合并协议的条款行使了终止交易的权利。

随后思科称已经满足了完成收购 Acacia 的所有条件，包括获得中国国家市场监督管理总局（SAMR）的批准。并将 Acacia 诉至特拉华州 Chancery 法院，要求该法院在解决该笔交易的争议问题之前不得终止并购协议。当时思科赢得了一项临时限制令，防止 Acacia 终止该笔并购协议。

1 月 11 日，Acacia 在其官网上宣布，针对思科的上诉，该公司提交了答辩状和积极辩护。同时对思科提起反诉 , 要求法院宣布 Acacia 终止与思科的合并协议有效。Acacia 认为，思科所声称的 SAMR 于 2021 年 1 月 7 日发送的一封电子邮件称思科提交的文件 “足以解决相关的竞争问题”并不构成监管部门的批准。

而思科董事长兼 CEO Chuck Robbins 在 1 月 11 日发布推文表示：“非常感谢中国国家市场监督管理总局（SAMR）上周批准了思科收购 Acacia 的交易。我们对 SAMR 就此交易的及时审批深表敬意。我们同意采取一系列措施以保护中国客户的利益，并期待继续加强与中国伙伴的合作。”

在此期间内，来自彭博社的报道称，思科的律师 William Lafferty 表示：“Acacia 试图退出这笔交易，因为 Acacia 认为自从签订该协议以来，其估值已经提高，并希望能够获得更高的报价。”

从最终达成的协议可以看出，45 亿美元的价格远高于 2019 年 7 月最初协议中的每股 70 美元或 26 亿美元的收购价，涨幅超过 70%。这一消息放出后，在当天的交易日中 Acacia 的股价上涨 31.45%，飙升至每股 113.64 美元，市值逼近 48 亿美元。