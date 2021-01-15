三星：S Pen 未来将支持其他更多设备

IT之家1月15日消息 据外媒 theverge 报道，三星昨日发布了最新一代 Galaxy S21 系列旗舰手机，其中 Galaxy S21 Ultra 成为首款支持 S Pen 的 Galaxy S 手机。现据官方表示，未来会在其他更多设备上支持 S Pen。

三星移动 TM Roh 总裁在一份声明中指出：“我们致力于创新无缝且连续不断的新移动体验，以使消费者的生活更加轻松和美好。我们做出了大胆的决定，将 S Pen 体验扩展到 Galaxy S21 Ultra，并计划在将来将 S Pen 体验扩展到其他设备类别。”

外媒表示，“其他设备类别”并不明确，但鉴于 S Pen 已经与某些三星智能手机及其 Tab 平板电脑兼容，预计下一个可以使用 S Pen 的设备将是三星的可折叠产品。

IT之家了解到，这不是三星首次透露 S Pen 支持其他设备。Roh 早在去年 12 月份就表示，三星一直 “关注人们最喜欢的 Galaxy Note 体验，并很高兴将其最受喜爱的功能添加到我们阵容中的其他设备上，”

Roh 还表示：“我们很高兴听到人们对 S Pen 的期待，甚至很多人想在 Galaxy Fold 上使用它。” 后来，在重申了 Galaxy Z Fold 2 的功能之后，他补充说：“我们当然会继续听取客户的反馈。因此，请继续关注未来的发展。”