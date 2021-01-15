三星今年晚些时候将为 Galaxy S21 Ultra 推出 S Pen Pro：支持手势感应功能

IT之家 1 月 15 日消息 三星刚刚发布的 Galaxy S21 Ultra 支持 S Pen ，不过遗憾的是，这款可选的 40 美元配件不支持蓝牙，这意味着它将不支持手势感应（Air Gesture）等功能。不过不用担心，因为三星确认将在今年晚些时候推出支持蓝牙和手势感应的 S Pen Pro。

如果你已经拥有其他 Galaxy Note 或 Galaxy Tab 设备的 S Pen，其将支持 Galaxy S21 Ultra。同时，S Pen Pro 将与兼容安装了 One UI 3.1 及以上版本的 Galaxy Note 10/20 系列和 Galaxy Tab S6/S7 系列兼容，三星并没有公布 S Pen Pro 的价格。

Galaxy S21 Ultra 新的 S Pen 还是可以做很多事情的，例如你可以记笔记、编辑照片、签署文件，还可以画画等等。S Pen 还配备了一个侧键，用于执行某些操作。

IT之家了解到，三星 Galaxy S21 Ultra 没有 S Pen 的插槽，所以要么单独携带，要么购买一个特殊的保护壳。

值得一提的是，只有 Galaxy S21 Ultra 具有 S Pen 支持功能，Galaxy S21 和 Galaxy S21 Plus 并不支持。