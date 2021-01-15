郭明錤：2022 年苹果 iPhone 14 Pro/Max 最快采用 VC 散热系统

IT之家 1 月 15 日消息 天风国际分析师郭明錤今天发布新的 MacBook 热管规格升级报告，预测苹果将在 2021 年 Q3 季度推出 2 款全新外观设计 MacBook Pro。2 款新机型分别配备约 14 英寸与 16 英寸显示器，机壳设计方面，新机型顶盖与底部取消既有机种的弧度设计，改采用类似 iPhone 12 的平面直角设计，均采用 ARM 处理器等。

IT之家获悉，最新的产业调查指出，苹果仍积极测试 iPhone 用的 VC (Vapor Chamber，真空腔均热板散热技术) 散热系统，相信在不久的未来至少高阶 iPhone 机型有很高机率会采用 VC 散热方案，供应商与 MacBook Pro 14/16 一致。

若 VC 的可靠性能顺利改善，则最快可能在 2022 年高阶 iPhone 手机（暂称 iPhone 14 Pro ）将采用 VC 散热。

最新调查显示，因未来运算能力更强与更快 5G 连网速度提升，故高阶 iPhone 需要配备 VC 以满足更高散热需求。目前 iPhone 尚未采用 VC 关键在于 VC 的可靠性测试无法达到苹果高要求，但正向看待 VC 可靠性改善时程，并预期在不久的未来至少高阶 iPhone 将配备 VC。