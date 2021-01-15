海盗船发布 Versatile 5000 系列中塔机箱：侧透设计，前置三风扇

IT之家1月15日消息 海盗船今日发布了 Versatile 5000 系列三款侧透中塔机箱，外观十分低调简约。机箱均采用平整的前面板，侧进风设计，搭载海盗船 RapidDroute 理线系统，能够便于管理复杂的线材。三款机箱均提供黑 / 白两个版本。

海盗船 Versatile 5000 系列机箱均支持最大 E-ATX 主板，前面板支持安装三个 120mm 风扇，右侧面板有着额外进风口，同样可以安装三个 120mm 风扇。此外，机箱支持前面板、机箱顶部安装两个 140mm 风扇。这款机箱支持在前面板、右侧板、顶部三个位置安装 360mm 长度水冷排，显卡可以选择立式安装。

IT之家了解到，这三款机箱右侧有着完善的 RapidDroute 理线系统，具备 PWM 风扇控制板，可以同时控制多达 6 个散热风扇。同时主板背部有 4 个 2.5 英寸硬盘位、2 个 3.5 英寸硬盘位。

海盗船 5000D 机箱为封闭式前面板设计，除了底部海盗船 Logo 以外毫无装饰，售价 164.99 美元，约合人民币 1067 元。

海盗船 5000D AIRFLOW 机箱前面板为镂空设计，售价为同样为 164.99 美元。

海盗船 iCUE 5000X RGB 机箱支持 iCUE 灯光同步功能，前面板同样为透明钢化玻璃，售价 204.99 美元，约合人民币 1326 元。