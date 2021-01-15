Vuzix 发布 microLED AR 智能眼镜：搭载小型投影仪，支持镜腿滑动触控

1 月 15 日消息，据国外媒体报道，本届 CES2021 上，专注于商业解决方案的 Vuzix 公司带来 microLED 智能眼镜，相较于其他笨重甚至外形丑陋的智能眼镜，它更像我们每个人愿意日常戴的东西。目前，这些新的智能眼镜没有型号名称，详细的规格，价格或发布日期。但它们确实让我们瞥见了智能眼镜的未来。

这款与 Jade Bird Display 合作打造的 Vuxiz 眼镜最有趣的部分之一是，它们利用了一个小型的 microLED 显示投影仪，将图像投射到眼镜的镜片上。Vuzix 表示，这个模块可以投射出单色立体图像。而这款眼镜将提供多种配置，包括 Wi-Fi、蓝牙和 LTE。它们都配有立体声扬声器和降噪麦克风。交互方面，镜腿右侧拥有滑动触控区域。

目前尚不清楚眼镜投射到佩戴者视野中的内容是什么。但是考虑到眼镜可以兼容 iOS 和安卓系统，我们希望它们可以显示诸如通知、导向等信息。

AR 智能眼镜在消费科技领域还没有真正流行起来。在企业和工业领域的应用往往更多；例如，从事远程石油钻井平台维修的人们可以用它来获取原理图信息、但如果 Vuzix 能够制造出一副看起来相当时尚、价格也不高的智能眼镜，那么我们就可以看到智能眼镜在日常的使用。