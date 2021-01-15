美团将于 1 月 31 日关停互助业务，全额返还会员分摊

IT之家 1 月 15 日消息 据财联社消息，美团方面表示，因业务调整，聚焦公司主业发展，美团互助将于 2021 年 1 月 31 日 24 点正式关停。

官方称，美团互助关停后将向所有会员全额返还分摊费用。同时，美团还承诺对 1 月 31 日前确诊大病的会员，美团互助提供合理的互助金赔付，全部费用由平台承担。目前，美团互助已成立专项小组负责相关事宜。

说起支付宝的相互宝大家可能会很熟悉，但作为同类产品的美团互助就没有引起太多关注。

美团互助是美团在 2019 年 6 月 28 日上线的互联网互助平台，旨在为用户搭建健康风险解决方案，帮助参与成员之间互相帮助，实现重症大病保障的低门槛、高透明互助。

去年 7 月，美团互助承诺用户可随时加入退出、人均分摊费用不超 0.1 元、会员全年分摊将低于 50 元 。此外，经过升级，美团互助成为了首个 “不限病种”的大病互助计划。

IT之家了解到，用户目前可通过美团 App>>我的 >>账单 >>互助分摊的相关账单查看或关闭美团互助功能。

企查查 App 显示，美团关联公司北京三快科技有限公司曾在 2019 年 7 月和 12 月申请多个 “美团互助”商标，国际分类涉金融物管、广告销售、科学仪器等。