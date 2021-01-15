脉脉回应 “B 站起诉其不正当竞争”：一审判决后上诉，最终赔偿 8 万元

1 月 15 日，脉脉针对 “B 站起诉脉脉不正当竞争胜诉”一事发布声明称，脉脉与哔哩哔哩（以下简称 “B 站”）已在法院的调解下达成和解，脉脉不存在利用虚假用户发布传播虚假不良言论、构成不正当竞争的行为。

1 月 5 日，B 站关联公司上海宽娱数码科技有限公司新增该案判决书。判决文书显示，宽娱公司发现在脉脉平台上，有名为 “哔哩哔哩员工”的帐号发布 “B 站，能睡小姐姐。我睡了四个”等涉案评论，损害了宽娱公司的商业信誉和企业形象，构成不正当竞争，遂对淘友公司进行起诉。最终海淀区人民法院判决，淘友公司赔偿原告经济损失 20 万元及合理费用 10 万元，并发布相关声明以消除影响。

脉脉指出，在一审判决后，脉脉提起上诉。经法院调解，脉脉依法向法院提交涉案发布者信息，赔偿 8 万元，最终达成和解。

以下为脉脉公告全文：