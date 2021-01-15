脉脉回应 “B 站起诉其不正当竞争”：一审判决后上诉，最终赔偿 8 万元

1 月 15 日，脉脉针对 “B 站起诉脉脉不正当竞争胜诉”一事发布声明称，脉脉与哔哩哔哩（以下简称 “B 站”）已在法院的调解下达成和解，脉脉不存在利用虚假用户发布传播虚假不良言论、构成不正当竞争的行为。
1 月 5 日，B 站关联公司上海宽娱数码科技有限公司新增该案判决书。判决文书显示，宽娱公司发现在脉脉平台上，有名为 “哔哩哔哩员工”的帐号发布 “B 站，能睡小姐姐。我睡了四个”等涉案评论，损害了宽娱公司的商业信誉和企业形象，构成不正当竞争，遂对淘友公司进行起诉。最终海淀区人民法院判决，淘友公司赔偿原告经济损失 20 万元及合理费用 10 万元，并发布相关声明以消除影响。
脉脉指出，在一审判决后，脉脉提起上诉。经法院调解，脉脉依法向法院提交涉案发布者信息，赔偿 8 万元，最终达成和解。
以下为脉脉公告全文：
日前，网传 “B 站起诉脉脉不正当竞争胜诉”一事，引发脉脉用户和各界朋友的关注。对此，我们声明如下：脉脉与哔哩哔哩（以下简称 “B 站”）已在法院的调解下达成和解，脉脉不存在利用虚假用户发布传播虚假不良言论、构成不正当竞争的行为。
2019 年 3 月 28 日，有脉脉用户以哔哩哔哩员工身份在职言区发布信息。此后，B 站以 “利用虚假用户发布、传播虚假不良言论…… 构成商业诋毁的不正当竞争行为”为由，对脉脉提起诉讼。脉脉在未收到法院 “调查函”的情况下，未提交用户信息，被判定赔偿原告 30 万元。在一审判决后，脉脉提起上诉。经法院调解，脉脉依法向法院提交涉案发布者信息，赔偿 8 万元，最终达成和解。
真实员工产生的真实职场信息，是脉脉始终坚守的用户价值。在此，向关心我们的用户和各界朋友申明：
作为平台方，我们不会利用 “虚假用户”身份针对任何一家企业或事件，发布传播虚假信息；
在严格遵循国家相关法律法规的前提下，我们不会以任何形式向任何第三方提供职言区发帖用户信息；
同时，职言区并非完全匿名，我们不会放任职言区出现不实内容。对于谣言诽谤、恶意中伤个人、企业和行业的言论，我们会依法配合执法部门进行调查。
作为具有情绪连接和情感维系基因的内容社区，脉脉的职言区需要职场人、企业以及平台方，彼此尊重，共同维护。我们不愿意看见彼此因为过度情绪化的沟通而导致隔阂。我们呼吁员工、公司、平台之间在 “真实”的基础上，负责任地、理性地对话。
我们会一如既往地珍视每一位用户，继续不遗余力地守护真实。很快，我们将对职言区的一些功能进行优化，令真实的、更负责任的发言得到更好地保护。