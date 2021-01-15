骁龙 865 超一超直追新旗舰，骁龙 SoC 超频神器你玩过没

新一代的手机旗舰 SoC 骁龙 888 已经上市，不过根据各种测试，带给人惊喜的反而是上代旗舰骁龙 865——经过手动调整提升频率，骁龙 865 的性能可以获得较大提升，大幅逼近骁龙 888，在图形性能方面尤为如此。

与此同时，骁龙 865 甚至还更加清凉和省电！那么要如何对骁龙 865 超频？最近，就有开发者做出了一款轻松超频骁龙 865 GPU 的工具，你心动了吗？

KonaBess：

https://www.coolapk.com/apk/xzr.konabess

这款工具名叫 “KonaBess”，来自开发者 “xzr467706992”，目前在酷安上架。KonaBess 的使用需要 root 权限，在使用前请确保手机已经 root。

KonaBess 的亮点在于，它能够非常详尽地调节骁龙 865 的 GPU 频率。用户可以编辑频率表以及对应的电压，可以自定义 GPU 的最高频、最低频以及中间的梯度频率，以及每个频率对应的电压。也就是说，除了可以用来超频，KonaBess 还可以用来降频降电压，以达到省电降温的目的。

总的来说，KonaBess 还是非常实用的。如果你 root 过手机，那么 KonaBess 可能就是最简单易用的骁龙 865 超频工具了。

根据介绍，该工具目前仍处于 Alpha 阶段，日后功能和用法可能还会进一步完善，作者也正尝试兼容更多的骁龙系列处理器（例如骁龙 888、骁龙 855）。如果你打算发掘骁龙 865 的潜力，又有一定的动手能力，不妨尝试一下！