安卓 App 要权限还会偷删截屏，一款专治流氓应用神器

APP 在用户手机里胡作非为、乱要权限的情况实在太多，用户该怎么办？面对这种情况，我们只有请一个专业的安全师，才能办帮我们好好地管管它们，目的就是让你安装的 APP 不要再乱来。

我们要请来的这个安全师名叫 App Ops，它用起来简单，只是安装启用时有点麻烦，不过跟着小编走，你也可以轻松的使用它了。

App Ops 如何安装

由于涉及权限管理，许多用户会第一时间想到是不是需要设备 root，没错旧版 App Ops 是支持 root 模式的，因为在 root 模式下 App Ops 可以获得最大的权限，不过在最新版中已经移除了 root 模式。不过同样还是有 root 权限的手机使用起来比较的轻松。

目前 App Ops 有两种工作模式，用户在首次启动 App Ops 时可以选择，一是个需要格外安装一个应用的 shizuku 模式，还有一个就是托管设备管理员模式，两种模式各有长短，用户可根据自己的设备是否已 root 来进行选择。

图 1 App Ops 的两种工作模式

shizuku 模式开启步骤：按照提示下载安装格外软件 shizuku→启动 shizuku（已 root 用户直接开启，没有 root 权限的请看备注一）→在 shizuku 中点击已授权 N 个应用→授权 App ops→切换回 App Ops 已经可以开始使用了。

图 2 shizuku

备注一：”没有 root 权限的开启 shizuku 步骤：用数据线连接手机与电脑→开启手机的 USB 调试功能→下载 adb（点击下载 ）请用迅雷下载→解压下载文件夹到根目录→使用 Windows 系统命令提示符管理员模式→进入解压目录→输入以下命令 “adb shell sh /data/user_de/0/moe.shizuku.privileged.api/start.sh”按回车键执行→手机授权给电脑调试模式。

图 3 打开 命令提示符管理员模式

图 4 在窗口中输入（win10 最新版可直接复制粘贴）

App Ops 如何使用 让 APP 们别再乱来

App Ops 的使用就比较的简单了，在 App Ops 首页可以查看到本机安装的所有 APP，并且可以查看到它们所要求的所有权限内容。这时候你就可以对某个权限进行设置了，支持批量设置哦。

图 5 App Ops 首页

App Ops 对权限可以进行四种方式的调整，分别是忽略（返回空数据）、允许、仅在使用该应用期间允许、拒绝。用户可以根据自己的需要来对指定的 APP 中的权限进行设限。

图 6 权限调整

一个一个 APP 来调整权限太麻烦？App Ops 还为用户准备了权限视图，让用户可以根据某一权限来统一调整需要使用该权限的所有 APP。不过该内容需要完整版也就是付费版（RMB 24.8）才能使用。

图 7 权限视图

App Ops 还带有两个实用的工具。一是剪贴板监视器工具，让用户可以根据情况来灵活选择是否允许 APP 读取剪贴板内容。二是使用情况监视器，让用户可以在 APP 使用敏感权限时收到提示。

图 8 剪贴板监视工具

图 9 使用情况监视器

总结

面对 APP 滥用权限获取用户隐私信息的情况，App Ops 是个不错的权限管家，有需要的用户可以试试它。