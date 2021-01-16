21 世纪已过两个十年，十年前这些场景还记得吗

如果将时钟调回 2010 年，你会发现如今的互联网已经与当年有着天壤之别。尽管对于绝大多数人来说，十年时光仿佛就在昨天，但产业与技术的发展却是一直在进步的。2020 年已经结束，21 世纪也已经过去了两个十年，我们该用一个什么样的心情去回味过去？不如翻开十年前的老照片，一起去查看时光留下的每一帧吧！

1. 微软的 Windows 之路

* 十年前：Win7

* 十年后：Win10

操作系统变化不大，尽管这期间一直有其他厂商发力，但由于软件生态等方面的缘故，微软的 Windows 一直稳居宝座。十年前是 Win7 的时代（距离第一款 Win8 发布还有 2 年多时间），当时恰逢 Vista 不被市场认可，带着任务而来的 Windows 7 也没有辜负众望，无论在口碑还是市场占用率方面，都屡创新高。不过也正是因为 Win7 太过优秀，后续的 Win8、Win10 竟然全无建树。直至最近几年，Win10 的市场占用率才略有起色，而这距离首版 Win10 发布已经整整过去了 6 个年头。

Windows 的变迁

2. IE！微软最大的心结

* 十年前：IE

* 十年后：Edge（Chromium）

很长一段时间里，IE 的最大作用就是用来下载其他浏览器。缓慢、笨重、不支持扩展，是很多人对它的最多评价。曾几何时，微软也试图挽救过 IE 的英名，但十年时间过去，我们看到的并不是一个凤凰涅槃式的 IE，而是挂着微软外衣的 Chromium 浏览器。尽管业界普遍对微软的决定表示认可。但不得不说，对于 IE 而言，这其实就是一个最大的讽刺！

IE→EDGE

3. 00 后时代的聊天江湖

* 十年前：QQ

* 十年后：微信 / 陌陌 / 探探 / Soul / 高颜

尽管聊天主体由 90 后变成了 00 后，但不得不说，人们对于聊天软件的需求并没有多少改变。十年前是 QQ 的时代，尽管也有一众竞争对手，但腾讯的地位几乎无人能敌。十年后，微信在移动市场取代了 QQ，观众们的选择也更加多元化，陌陌、探探、Soul、高颜…… 市场正在被一步步细分。那么再过十年呢，会不会有新的软件取代它们？或许就是留给我们的最大疑问！

聊天软件

4. 办公软件的云时代

* 十年前：Office 2010

* 十年后：Office 365

作为生产力工具里的 TOP1，微软 Office 一直是办公软件的霸主。当年的 Office 与现在没有太多区别，Ribbon 界面在当时还算是一个新名词。那时的 Office 已经形成了基本的功能框架，换言之，你现在看到的模块当年就已经存在。

十年之后，Office 搭上了 “云”快车，不仅数据协同更加高效，部署方式也更为灵活。云端、本地，Office 的功能不再局限于大版本升级，而是采取了类似 Win10 那样的定期更新。同时人们购买 Office 的方式也更加多样化，既可以根据终端数，也可以根据使用时间任意组合。

生产力工具的变迁

5. 手机 PK 电脑

* 十年前：电脑 >手机

* 十年后：手机 >电脑

十年前，是 PC 的时代，尽管智能手机已经普及，但羸弱的性能，以及参差不齐的 APP 质量，让操作体验还很难 OK。那时的人们主要还是习惯于通过电脑，来完成相关任务。

十年后，移动互联网取代了传统互联网，电脑端已不再是用户的唯一选择，很多 APP 的功能甚至超过了网页版。种类也愈发丰富，支付 APP、金融 APP、政务 APP、娱乐 APP……，甚至还有小程序这样的轻量化应用，来弥补用户诉求的 “最后的一公里”。

APP 逐渐替代了电脑软件

6. 杀毒软件！你几时没有装过它了

* 十年前：免费杀软大厮杀

* 十年后：……

十年前是杀毒软体的天下，那里的杀软普遍分为两大阵营，免费杀软和收费杀软。由于 360 等互联网公司的介入，传统杀毒软件正在被全新的在线化安全套装所取代（那时云端的概念还不多见）。彼时网站们都热衷于刊发各种杀毒软件横评，以期能在这场杀软大战中舀得一杯羹。

这些图标你都能叫得上名字吗？

十年后，杀软的概念已经很少被提及。Windows Defender、防火墙、安全中心、浏览器云防护……，各种内置化功能已经将系统防护得妥妥帖帖。最为关键的是，如今的网络环境也比之前更加安全，各种违规网站、钓鱼网站，在用户还没有看到它的时候，就已经被防火墙屏蔽。再加上近年来版权意识不断增长，第三方破解软件的使用量也急剧下跌。正是这样一些原因，彻底断了杀毒软件的后路！

7. 语音助理的兴起

* 十年前：键盘 / 鼠标

* 十年后：Siri / 小爱同学 / Cortana / 小欧 / 小 E/Jovi

十年前的 PC 时代，鼠标和键盘是最直接的输入方式，那时虽然也有其他外设（如数位板、摄像头等），但并不会给人提供多少帮助。十年后，语音助理遍地开花，无论是 PC、手机、汽车、电视……，我们的生活已经离不开语音助理。上个闹钟、调个温度、搜个文件、开个软件……，以往需要很多步才能完成的操作，现在动动嘴就能办到。都说懒病就是科技惯的，这话一点儿都没错！

语音助理的时代

8. 免费网盘的落寞

* 十年前：免费云盘

* 十年后：收费云盘

十年前，一种低成本的在线存储服务逐渐兴起，这就是网络硬盘（云盘）。那时百 度、金山、腾讯、360……、几乎每一个互联网大厂都推出过自己的云盘产品。然而高昂的维护成本，以及杯水车薪的财务收入，让厂商们渐渐不再狂热。随着第一个停服的网络硬盘出现，羊群效应逐渐聚集，越来越多的厂商开始加入到 “停服”的行列之中。直到目前，免费的个人网盘已经屈指可数（很多都转型成为商业网盘），只留下一地的落寂让人唏嘘。

免费网盘时代已经落幕

9. 在线视频会普及 4K 吗？

* 十年前：720P

* 十年后：60 帧 / HDR/4K

2010 年是视频网站最白热化的一年，众多大佬开始花大价钱购买正版版权，并将在线视频的分辨率由之前的标清提至高清（720P）。尽管这里的 720P 和真正的 720P 还是有着很大不同，但能在不下载的情况下，就能基本流畅地播放清晰度还不赖的 “高清视频”，对于当年的人们来说，也是颇具吸引力的。

在线视频的进步

十年后，1080P 早已成为网站的标配，甚至个别网站还推出了 1080P 高码率（60 帧）以及 4K 这样的变态选项。清晰度已经不再是观众们的唯一要求，高码率、HDR、更及时的影片更新速度，开始成为了大家关注的焦点。此外还有弹幕，逐渐取代留言成为了吃瓜群众们的新宠。

10. 音乐软件

* 十年前：免费歌曲听到爽

* 十年后：昨天收藏的今天 “灰”

十年前，是免费音乐的天堂，那时候听歌是没有版权这一说法的，无论谁的歌都是随便听随便下。尽管对于一个成熟市场来说，这样的场景并不健康。但不得不承认，正是因为当年这种混沌的局面，才让很多歌手名扬天下。

十年时间过去，版权问题开始愈发重要，各大音乐网站纷纷开通了会员听歌服务。新歌要钱，经典老歌也要钱，甚至昨天还能播放的歌曲，今天就变成了灰色。尽管很多人已经习惯了付费收听，但依然需要在不同的音乐 APP 里奔波。联想到几天前，虾米音乐宣布关停旗下音乐服务，这或许就是压垮音乐平台最后一根稻草吧。

音乐软件

11. 微博→微视频

* 十年前：文字 / 图片 / 视频

* 十年后：短视频 / 直播

2009 年新浪微博的上线，标志着中国互联网开始进入一个新纪元。用户可以通过 PC、手机等终端工具，以文字、图片等方式实现信息共享，而不再局限于 IM 这种传统的熟人模式，人和人的距离第一次被拉得这么近。短短一年多时间，新浪微博的注册用户数便从 0 快速跃升至 5000 万，并在行业内引发了一阵追风热潮。

十年时间过去，新浪微博人气未减。另一方面，基于短视频的抖音、快手等一众小弟，则在另一个领域独领风骚。尽管走着不一样的路线，但草根 + 大号的生长模式，却丝毫没有改变。

社交软件变化

12. 3G 升级 5G

* 十年前：3G 如风

* 十年后：5G 如梦

十年前是 3G 的时代，很多人买到一台智能手机后，第一件事就是办理一张 3G 卡。尽管由于基站以及设备间的差异，实际的 3G 速率与理论值相距甚远。但那种能用移动设备直接收看视频，流畅进行语音通话的感受，仍然吸引了很多人。

2019 年 11 月 1 日，三大运营商正式上线了 5G 商用套餐。与当年的 3G 不同，凭借更高的速率（理论下行速率可达 1.3Gbps 以上）和更小的延迟，5G 网除了给办公生活带来了更好的体验之外，还实现了诸如 VR、物联网、自动驾驶等黑科技。很多之前不敢想像的技术在 5G 的帮助，得以迅速实现。相比之下，速度的变化早已不是关注的焦点。

3G→5G

13. 出门买大葱…… 没带手机

* 十年前：现金 / 刷卡

* 十年后：刷码 / 刷脸

每天沉迷于刷脸刷码的小哥哥小姐姐们，自然不会想到十年前的我们，还在使用现金作为主要的交易工具。那时流行一种叫信用卡的东东，但通常只能在大型商超使用。那时的我们经常会提到这样一句话：“完了，又忘带钱包了！”

十年间交易的变化

十年后，刷码刷脸已经遍布中华大地，就连外出买根葱也可以拽拽地刷个码搞定。电子支付所带来的最大好处，就是省却了各种零钱使用。特别是支付公司可以根据你的交易记录，在线为你开通借贷（类似于花呗，先花后付、分期付款）。种种这些除了方便我们的日常生活外，对于社会消费力的拉升也是不容小视的。

14. 买火车票再也不用排夜队了

* 十年前：熬夜排队

* 十年后：网上订座

中国的春运，曾被戏称为 “人类史上最大规模的周期性迁徙”。作为最主要的运输工具，火车自然承担着繁重的责任。春运火车票一向被视为 “一票难求”。在十年前还没有 12306 的时候，我们需要自行到火车站里排队购票。特别是一些热门车次，就连彻夜排队也很难买到。由此也催生出一个经典行业，这就是——“黄牛”。

彻夜排队 VS 刷身份证直接入站

十年后，我们终于可以坐在家里动动手就把车票搞定，甚至根据喜好预订好所乘坐的座位。尽管一票难求的局面仍旧难以解决，但越来越多的人性化功能，以及不用忍受寒风彻夜排队，也算是一个巨大的进步了。

15. 吃饭的变化

* 十年前：出门点餐

* 十年后：网上外卖

十年前的外卖市场远没有现在发达，那时虽然也有零星商家提供外卖点餐服务，但多数只集中在大学或大型写字楼附近，骑手也多是商家自雇。十年后，手机 APP 已经可以随意点餐，甚至还扩展到买菜、买药等等一些附加服务。最关键的是，大平台的加入，使得各种优惠券满天飞。不仅吃得省事，也更加实惠。

吃饭的变化

16. 出门招手成为历史

* 十年前：出门招手打车

* 十年后：平台打车 / 共享单车

十年前的打车，主要依赖于乘客招手，那时的打车全靠运气。如果赶上下班高峰期，或者雨雪天气，半天打不到车也绝对不是新鲜事。十年后，我们已经可以通过平台预定用车的时间与地点，并且可以随意挑选车子的档次。打车软件已经彻彻底底改变了我们的生活，打通了司机与乘客间最后一道屏障。此外还有共享单车，很好地解决了城市出行中最后一公里问题。

打车的变化

17. 公交出门更智能

* 十年前：啥时来车只能猜

* 十年后：实时定位 / 拥挤度显示

经常坐公交的人，相信对于十年前的情景依旧记忆犹新，那时的公交并没有什么智能化辅助，下辆车什么时间到？车上挤不挤？根本无从参考。十年之后，绝大多数城市都开通了自己的公交 APP，公交到哪儿了？还有多久到站？车上挤不挤？离我最近的站点在哪里……，所有一切都能在手机上一目了然。更为关键的是，公交 APP 打通了传统的支付环节，通过预付卡或者电子钱包等形式，彻底解决了出门没带零钱的尴尬。

公交更加智能化

18. VR 的前世与今生

* 十年前：大厂的尝鲜工具

* 十年后：真正有了用武之地

VR 技术由来已久，早在 2010 年就有厂商推出过相应的 3D 试衣服务，这大概是中国市场上第一批商用 VR 服务了。不过由于当时设备与体验上的落差，这种新生代服务在短短亮相之后，便匆匆退出了历史舞台。十年后，VR 真正迎来了爆发的年代，虚拟看房、虚拟看车、虚拟游戏、虚拟训练，甚至前段时间火遍全网的嫦娥五号，也牛哄哄地用上了 VR 技术用来快速复原月面场景。而随着 5G 网络的铺开，未来 VR 还会有更多更牛 X 的应用，我们真正走入到了 VR 时代。

VR 由科幻变成现实

写在最后

十年时间，短暂而又漫长，这些变化其实就是我们日常生活中的一个个缩影。乍一看没什么，可一旦将它们放到一起，就能让人感受到时间长河的魅力。那么再过十年，我们的身旁又会是个什么样子呢？让我们一起畅想，拭目以待吧！