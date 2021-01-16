彭博社：苹果全新 Mac Pro 开发中，外观类似 Power Mac G4 Cube

IT之家 1 月 16 日消息 根据彭博社的最新报道，苹果正在开发两款新 Mac Pro，以接替 2019 年 12 月首次发布的 Mac Pro。

第一款新的 Mac Pro 是当前 Mac Pro 的直接继承者，将采用相同的设计。还可能配备英特尔处理器而不是 Apple Silicon 芯片，可能是 Mac 产品线中唯一继续依赖英特尔技术的机器之一。有传言称，其他大部分机器都在向 Apple silicon 过渡。

第二款机型则将使用 Apple Silicon 芯片，尺寸将不到当前 Mac Pro 的一半，使其介于现有 Mac Pro 和 Mac mini 之间。将采用大部分铝制外观，彭博社认为，它可能会 “唤起人们对 Power Mac G4 Cube 的怀念”。

▲Power Mac G4 Cube

IT之家了解到，苹果正在为其台式电脑测试多达 32 个高性能内核的 Apple Silicon 芯片，16 到 32 核的显卡也在研发中。对于其最高端的机器，苹果正在开发更强大的 64 核和 128 核 GPU，这将比苹果使用的 AMD 的显卡快好几倍。

目前还没有消息表明这两款新 Mac Pro 可能会在什么时候推出。苹果正在努力将其 Mac 产品线过渡到 Apple Silicon 芯片，这一过程预计需要长达两年的时间才能完成。彭博社在此前的报道中称，Apple Silicon 芯片版 Mac Pro 计划在 2022 年之前推出。