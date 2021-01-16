消息称苹果汽车将支持眼球追踪技术，搭载基于 A12 处理器的 “C1”芯片

IT之家 1 月 16 日消息 根据分析师 Colin Barnden 为 EETimes 撰写的一份极具猜测性的报告称，传闻已久的苹果汽车可能会使用基于 A12 Bionic 处理器的 “C1”芯片，并拥有眼球追踪等车内 AI 功能。

由于苹果将需要一家具有汽车工艺能力的芯片代工厂，报告认为台积电和三星都有可能成为苹果 C1 芯片供应商。据信，台积电开发 7 纳米汽车级工艺已经有一段时间了，而三星已经在其 8 纳米工艺上开发了 Exynos Auto V9 SoC 汽车芯片。

在了解供应商的局限性后，报告认为 C1 可能与已经采用类似 7nm 工艺制造的 A12 Bionic 芯片的设计非常相似，并由台积电制造。

特斯拉的全自动驾驶芯片拥有 60 亿个晶体管，功耗为 36W，与苹果 A12 的 69 亿个晶体管和 3.5W 的功耗相比，还存在一定差距。由于与现有的汽车 SoC 平起平坐，据推测，C1 将以 A12 Bionic 为基础，再针对具体的汽车应用进行修改。

由于知道苹果会授权一些自己无法设计的技术，比如 Arm 架构技术和 CPU 核心，报告提出苹果将为 C1 授权一些技术。最重要的是来自 Seeing Machines 的 Occula NPU 核心，这将使苹果能够实现大量的汽车人工智能功能，比如司机眼球追踪。

IT之家了解到，苹果汽车何时推出目前还有一些争论，推测的上市日期从 2024 年到 2027 年不等。尽管如此，围绕苹果汽车的报道已经显著增加，这表明该项目正在积聚动力，现代汽车最近证实，其正在就苹果汽车的生产进行谈判。