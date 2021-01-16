开局不利：SpaceX 今年首次星链卫星发射被迫推迟

1 月 15 日，美国太空探索技术公司 SpaceX 证实，由于其首次专门为第三方客户发射微型卫星的 “拼车”任务更改了时间表，导致其今年首次星链卫星发射被迫延迟。

SpaceX 的首次专门微型卫星拼车发射任务名为 Transporter-1，原定于美国东部时间 1 月 14 日发射，但在今年年初发生了一系列意外事件后，导致该任务被推迟到 1 月 21 日。受其影响，原计划于美国东部时间 1 月 17 日发射的第 17 批星链卫星任务也被迫延迟，现在初步定于 1 月 18 日进行。

SpaceX 现在有五枚现成的猎鹰 9 号火箭助推器可用来支持这次发射任务。其中，B1049(从数字上讲)是最好的候选者，其上次发射是在去年 11 月下旬，截至 1 月 17 日周转时间为 54 天。B1058 是最近发射的第二枚助推器，SpaceX 大约有 40 天时间对其进行翻新。



不管 SpaceX 最终选择哪枚助推器，它几乎肯定会创造猎鹰 9 号火箭有史以来最快的周转时间。不过，这是个越来越不重要的里程碑，因为该公司正在积极缩短助推器发射之间的平均间隔时间。随着 SpaceX 继续累积回收和重复使用有效载荷整流罩的经验，第 17 批星链卫星发射时可能至少使用一片二手整流罩。

假设 SpaceX 此次发射 60 颗星链卫星，成功发射将意味着自 2019 年 5 月开始以来，该公司已经正式发射了 1000 多颗星链卫星。这次发射将使 SpaceX 入轨的功能正常卫星增至 940 颗，其中一半或更多目前正在提升或调整轨道。

据统计，肯尼迪航天中心 (KSC)和卡纳维拉尔角空军站 (CCAFS)预计将在 2021 年支持多达 53 次发射，其中 SpaceX 约发射 42-44 次。这个数字与 SpaceX 首席执行官埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)最近指出的情况相符。他表示，SpaceX 今年的目标是完成多达 48 次发射，其中 4-6 次可能会从该公司位于加州范登堡空军基地的设施起飞。

如果 SpaceX 真的在 2021 年完成 40 多次发射，可以肯定的说，其中半数可能用于星链任务。换句话说，SpaceX 即将发射的第 17 批星链卫星很可能是未来 12 个月计划进行的 20 次卫星发射中的首次，今年其入轨卫星数量可能达到 1500 颗。