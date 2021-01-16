金士顿发布三款 SSD 新品：GHOST TREE NVMe 硬盘读写速度达 7000MB/s

IT之家1月16日消息 金士顿于 CES 2021 发布了三款 SSD 固态硬盘新品，包含两款 NVMe 固态硬盘以及一款移动硬盘。

金士顿今日发布了视频介绍这三款产品：

首先是 NV1 入门款 NVMe 固态硬盘。这款产品采用 M.2 接口，支持 PCIe 3.0 x4 协议，最大容量 2TB。

其次是旗舰型号 Ghost Tree（魔鬼树）NVMe 固态硬盘。这款产品支持最新的 PCIe 4.0 x4 协议，有着 8 条数据通道，连续读写速度均可以达到 7000MB/s，明显超过三星 980 Pro PCIe 4.0 固态硬盘。除了顶级的速度表现，该产品还提供 1TB-4TB 容量可供选择，能够满足专业的视频剪辑等用途，提供流畅体验。

第三款为 XS2000 移动固态硬盘。这款产品体积小巧，两面使用铝合金外壳提供散热，外部包裹橡胶保护套，接口部位有指示灯。

IT之家了解到，该产品使用 Type-C 接口，支持 USB 3.2 Gen2 x2，理论带宽可达 20Gbps。XS2000 移动硬盘最高速可达 2000MB/s，提供 500GB-2TB 容量可供选择。该产品适用于内置 SSD 容量不足的苹果 MacBook 等笔记本电脑，尽管尚未公布价格，但一定比选购大容量版 MacBook 划算。

除此之外，金士顿还发布了 DC1500M 企业级固态硬盘，采用 96 层 TLC 闪存，硬盘为 PCIe 4.0 U.2 接口。这几款产品的售价以及发售时间目前尚未公布。