快手 2020 年前三季度经调亏损 72 亿元，电商销售总额达 2041 亿元

1 月 16 日消息，港交所网站信息显示，快手已通过上市聆讯，正式进入上市倒计时。2020 年 11 月 5 日，快手向港交所首次提交上市申请。

据快手提交的聆讯后资料集显示，2017 年、2018 年、2019 年及截至 2020 年 9 月 30 日止九个月，快手公司收入 83 亿元、203 亿元、391 亿元及 407 亿元。

2017 年、2018 年、2019 年及截至 2020 年 9 月 30 日止九个月，快手公司录得的亏损净额分别为 200 亿元、124 亿元、197 亿元及 974 亿元。自截至 2020 年 9 月 30 日止九个月 的亏损净额 974 亿元主要扣除可转换可赎回优先股公允价值变动人民币 892 亿元后，同期的经调整亏损净额为人民币 72 亿元。

从收入结构看，快手公司收入大部分来自直播业务。

直播业务涉及向观众销售虚拟物品，观众购买虚拟物品后可于直播期间将其作为礼物赠送给主播。2017 年、2018 年及 2019 年与截至 2019 年及 2020 年 9 月 30 日止九个月，快手的直播收入占总收入的百分比分 别为 95.3%、91.7%、80.4%、84.1% 及 62.2%。

同时，快手线上营销服务的收入比例不断增加。2017 年、2018 年、 2019 年与截至 2019 年及 2020 年 9 月 30 日止九个月，快手线上营销服务收入占收入的比例分别 为 4.7%、8.2%、19.0%、15.6% 及 32.8%。

另外，2018 年 8 月快手，推出电商业务。在快手披露的业务构成方面，“其他服务获得收入”，包括电商、网络游戏及其他增值服务。2017 年、 2018 年、2019 年与截至 2019 年及 2020 年 9 月 30 日止九个月，快手其他服务的收入占收入分别为零、0.1%、0.6%、0.3% 及 5.0%。

值得注意的是，在快手披露的各项业务指标中，快手电商商品交易总额（GMV）增长最迅猛，2020 年前 9 个月，快手电商 GMV 达 2041 亿元，其中仅第三季度就达 945 亿元。

股权结构方面，截至快手 IPO 前，腾讯持股 21.567%，5YCapital 持股 16.657%，快手联合创始人、董事长兼 CEO 宿华持股 12.648%，快手联合创始人首席产品官程一笑持股 10.023%，银鑫持股 2.422%，杨远熙持股 2.069%，其他投资者合计持股 34.614%。

同时，腾讯投资管理合伙人李朝晖、策源创投合伙人张斐、百度执行副总裁沈抖、DCM 风投联合创始人林欣禾均为快手公司非执行董事，王慧文等为独立非执行董事。

▲ 截至 2020 年 9 月 30 日止九个月的数据

快手援引艾瑞咨询的数据表示，截至 2020 年 9 月 30 日止九个月，全球范围内，快手是以虚拟礼物打赏流水及直播平均月付费用户计最大的直播平台；以平均日活跃用户数计第二大的短视频平台；以及以商品交易总 额计第二大的直播电商平台。

截至 2020 年 9 月 30 日的 9 个月内，快手的中国应用程序及小程序的平均日活跃用户为 3.05 亿，平均月活跃用户为 7.69 亿，快手应用上共开展近 14 亿次直播。截至 2020 年 9 月 30 日，快手应用上短视频库存累计约为 290 亿条。