一起 “裸聊”牵出 10 亿赌资，揭秘网络赌博洗钱套路

“叮！您的好友向您发出裸聊邀请！”

疫情期间宅家太寂寞，面对这样的邀请，很多人会上钩。一旦接受邀请，则可能会卷入网络赌博洗钱产业链，成为任 “码商”屠宰的羔羊。这就是赌博网站洗钱的常见套路之一。

除了裸聊，在小游戏、色情网站甚至直播平台中都潜藏着赌博的身影，隐蔽性很强。技术的进步已经大大降低开设赌博网站的成本，当前网络赌博 APP 数量极多，防不胜防。

永安在线数据显示，每月活跃的网络赌博 APP 数近 9000 款，参与网络赌博的用户超过 1100 万，按照中国 9.04 亿网民计算，相当于每 80 个人中就有一个人参与网络赌博，如此巨大的规模，为我国每年带来超过 1 万亿元的资金洗钱风险。

了解网络赌博洗钱套路，提高防护意识，或许能够帮助一些人避免被卷入洗钱链条。

“裸聊”牵出 10 亿赌资案

去年 5 月，山东枣庄警方破获一起为境外赌场提供资金服务案，牵出 10 亿赌资流水，该案件即由一起 “裸聊”引起。

当地公安局原本只是接报一起敲诈勒索案，受害者被诱惑下载一款 “裸聊”软件，没想到自己的私密视频被全程录下，犯罪分子以此要挟受害人扫码支付 3 万余元。

在案件的侦办过程中，警方发现犯罪嫌疑人使用的 QQ 号是在境外登陆的，无法查清使用人的真实身份。但是通过收款二维码锁定到广东佛山一家理发店的员工，该员工并不具备从事网络敲诈勒索犯罪的特征，经警方查证分析，原来其另一层身份实为 “码商”。

所谓 “码商”，就是专门利用个人收款码帮助各种网络违法犯罪活动代收款的犯罪群体。这些码商除帮助 “裸聊”诈骗收款外，还将大量的二维码上传到了非法支付平台，非法支付平台又对接了多个赌博网站，从而牵出了一起网络赌博洗钱的大案。

这里的非法支付平台就是圈里熟知的 “跑分平台”，下面往往发展着许多码商团队作为下线。码商通过提供其个人收付款码，在跑分平台以网约车抢单方式进行跑分活动。赌客在赌博网站支付、收款时通过扫码进行，这些收付款码就来自不同的码商，码商收到钱后，钱到达跑分平台。码商获取一定佣金，跑分平台也收取一定佣金后，将钱转账至境外赌博网站。

对于普通人来说，码商是最容易误入的陷阱。码商头目多通过招募在校学生、宝妈等希望利用空闲时间赚钱的人来发展下线，招募时谎称是做棋牌游戏客服等职务，或是直接将一些亲戚朋友 “拉下水”，称 “可以赚外快”。这提醒我们，找兼职时一定要擦亮眼睛，尽量去正规招聘平台，避免成为网络赌博洗钱的 “帮凶”。

永安在线发布的《网络赌博支付洗钱产业链分析报告》指出，在网络赌博的支付套路中，跑分模式目前占据主流位置，占到 80% 的份额。这也是警方打击的重点之一，据公安部国际合作局处长高俊义介绍，2020 年全国公安机关打掉非法支付平台和地下钱庄 1960 余个。

虚拟货币成为黑产新宠

为了最大程度 “洗钱”，犯罪团伙越来越热衷于利用虚拟货币进行结算。虚拟货币匿名性、去中心化，以及该领域尚未建立有效的监控手段和法规等特性，使得这种新型支付方式成为黑产新宠。

比如，去年 10 月，广东惠州市公安局破获了一起利用 USDT（泰达币）跑分平台非法经营的违法犯罪团伙，该犯罪团伙通过购买境外服务器，建立赌博网站，还利用 USDT 跑分平台，为境外网络赌博网站提供非法支付结算服务。

USDT 的中文名称为泰达币，是由某外国公司发行的区块链数字货币。与比特币、莱特币等常规数字货币价格波动不同，泰达币以 1:1 的比例锚定美元，币值稳定又兼具匿名性等特点，深受黑产青睐。

据了解，犯罪团伙是在跑分环节利用虚拟货币进行结算。也就是说，跑分人员购入泰达币，给跑分平台提供泰达币充值码，平台汇集大量充值码，以充值接口的方式提供给境外赌博网站。

腾讯守护者计划安全专家周克向 TechWeb 等表示，现在已经出现通过虚拟货币逃避溯源的新趋势，但虚拟货币支付门槛过高，很多人并不清楚如何进行支付，加之监管趋严，这种方式短时间内也难以普及。

快递收不到可能是被黑产顶了包

除了跑分和虚拟货币之外，网络赌博资产洗白的套路还包括虚拟商品交易等方式。

比如，你在电商平台买了一部手机，却迟迟收不到快件，物流信息真实存在，最后却被快递公司告知是空包。这是因为这些单号此前已经被非法售卖，被用于刷单或境外赌资结算。

这里面 “码商”依然扮演着重要角色。他们会在电商平台注册设立大量店铺，赌徒在网上下注时，“码商”会发给赌客收款码。识别这个二维码付款，钱会进入电商平台账户。“码商”要从电商平台提取这个钱，就必须寄出货物包裹，这时候就用到了空包。借助电商平台和快递单号完成一次虚拟的网上购物，赌资就可以在网上流通了。

除此之外，话费充值、卡密充值等也能进行虚假商品的交易，具体操作与电商平台类似。

永安在线指出，这种模式本质上是利用平台交易流水大、针对资金流向的风控相对来说弱于银行的特点来隐藏赌资。

网络赌博真的避无可避吗？

赌博延续了几千年，很难避开，尤其是搭上互联网的快车后，迷惑性更强，危害性也更大。生活中血淋淋的例子，都是 “一人涉赌，全家遭殃”。这么多年来，网络赌博一直都是警方和监管部门打击的重点。

公安部门持续开展的 “断链”行动，重点打击的就是跨境网络赌博犯罪。个人信息保护法草案也于去年 10 月公开向社会征求意见，加大侵犯公民个人信息的惩罚力度，这将有利于从源头上切断网络赌博黑产链条。对第三方支付平台的规范，也堵上了赌资流动的一些漏洞。

公安部公布的数据显示，2020 年，全国公安机关共破获跨境赌博犯罪案件 3500 余起，打掉赌博推广平台、非法支付平台和地下钱庄等各类违法平台共计 6300 余个；中国人民银行共计处罚违法违规机构 300 余次，国家外汇管理局查处涉赌资金跨境转移及非法汇兑案件 300 余起。

此外，腾讯、阿里等互联网平台也在运用技术优势打击网络赌博犯罪。财付通技术专家霍真向 TechWeb 等表示，财付通风控团队构建了一个赌博账户识别模型，通过大数据、建模等方式建立智能风险防控体系。在 C2C 交易中，该模型可以刻画总结赌客和庄家的特征，而在 C2B 交易中，该模型针对静态商户、非商户信息和动态的交易属性信息，刻画出可疑商户的识别模型，通过排查，发现更多涉赌账户和交易风险账户。

对于普通用户来说，更多是要抵住诱惑。电影《妈阁是座城》中曾说：“最虔诚的赌徒迷信一切细节，一切征候，什么东西、什么人、在什么时候出现，都不是偶然，都暗暗循着一个巨大主宰的支配。”对网络赌博而言，这 “巨大主宰”可能是裸聊，可能是杀猪盘，也可能是打着高薪幌子的兼职，都是网赌下的圈套。我们在网上冲浪时要擦亮眼睛，细心甄别，尤其不要奢望赌博能 “一夜暴富”。

在网络赌博的世界中，“十赌九输”、“十赌十输”是常态。在知乎等平台，有不少因为赌博倾家荡产、妻离子散的案例，还有赌徒分享戒赌心得，总结来说，还是要有一份稳定的工作和适当兼职，培养自己感兴趣的业余爱好，将用在网络赌博上的注意力和精力分散出去。

还是歌词里唱得好，“打工人 打工魂，打工都是人上人；今天搬砖你不狠，明天地位就不够稳。”于我等普通人而言，不必执着赌博 “一夜暴富”，踏踏实实工作才是真。