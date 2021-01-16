马斯克 vs 扎克伯格：火箭爆炸引发的口水战，一打就是四年

北京时间 1 月 14 日下午消息，在美国的富豪榜上，也有两个姓名中带 “马”的人物，一个是 “马克”，一个是 “马斯克”。据报道，四年多来，埃隆 · 马斯克（Elon Musk）和马克 · 扎克伯格（Mark Zuckerberg）一直在人工智能和火箭发射等各种话题上发生冲突。

这两位大亨，一位领导特斯拉和 SpaceX，另一位领导 Facebook，并没有隐藏他们对彼此的不满。2016 年，SpaceX 火箭爆炸摧毁了 Facebook 的一颗卫星后，扎克伯格发表了一份愤怒的声明，称他对 SpaceX 的失败深感失望。

而当 Facebook 卷入 “剑桥分析丑闻”（Cambridge Analytica）时，马斯克公开删除了他的公司（特斯拉和 SpaceX）的 Facebook 页面，并在 Twitter 上说，Facebook 让他 “胆战心惊”。

这两位亿万富豪是地球上最富有的人之一，即使按照硅谷的标准，他们也是精英圈子中的一员。尽管马斯克和扎克伯格都涉足人工智能（AI）领域，且他们的公司过去也曾合作过，但似乎两人之间并没有 “爱情”。

以下就是发生在两位 “巨人”之间的几次碰撞：

一、马斯克和扎克伯格的不和至少可以追溯到 2016 年，当时 SpaceX 火箭爆炸摧毁了 Facebook 的一颗卫星。

2016 年 9 月，马斯克旗下太空探索技术公司 SpaceX 在佛罗里达州卡纳维拉尔角的一个发射场测试其 “猎鹰 9 号”火箭。上午 9 点过后不久。火箭爆炸，摧毁了 Facebook 的 Amos-6 卫星，这颗卫星本应搭乘火箭进入太空。

这颗卫星是 Facebook 互联网项目 “Internet.org”的一部分，该项目旨在向发展中国家提供互联网连接，并将成为 Facebook 在轨道上的第一颗卫星。

扎克伯格似乎公开对发射失败感到失望，他在 Facebook 上写道，听到 SpaceX 的发射失败摧毁了我们的卫星，他深感失望。这颗卫星本可以为这么多企业家和整个欧洲大陆的其他人提供网络连接。

两年后，马斯克在给记者克里 · 弗林（Kerry Flynn）的推文（Twitter）中提到了这次失败的发射。他说：“是啊，是我的错，因为我是个白痴。但我们确实给了他们一次免费发射，以弥补这一点。此外，我认为他们也会有一些保险。”

二、2017 年，扎克伯格批评了马斯克对人工智能的看法，这些言论似乎让马斯克勃然大怒。

在一场 Facebook 直播中，一名观众询问扎克伯格对 “马斯克对人工智能的焦虑”有何看法。

扎克伯格说：“我对此有相当强烈的看法。尤其是在人工智能方面，我真的很乐观，我认为那些唱反调、并试图鼓吹这些世界末日情景的人…… 我不理解。这真的很负面，在某些方面，我实际上认为这是相当不负责任的。”

对此，马斯克在 Twitter 上进行了反击。之前，马斯克曾多次呼吁对人工智能进行监管，并谨慎对待。

他说：“我已经和马克（扎克伯格）谈过这件事了，他对这个问题的理解是有限的。”

三、2018 年，在 Facebook 的 “剑桥分析丑闻”之后，马斯克公开表示删除了 SpaceX 和特斯拉的 Facebook 页面。

“剑桥分析丑闻”曝光之后，WhatsApp 联合创始人布莱恩 · 阿克顿（Brian Acton）在 Twitter 上写道：“是时候了删除 Facebook 了。”而马斯克回应说：“Facebook 是什么？”

一位粉丝回复了马斯克的推文，询问他是否会删除 SpaceX 的 Facebook 页面，马斯克回应说：“我不知道还有这个（SpaceX 的 Facebook 页面）。我会的。”

随后，另一位粉丝指出，特斯拉也有一个 Facebook 页面，马斯克回应说，“无论如何，看起来都很差劲。”

不久之后，SpaceX 和特斯拉的页面都从 Facebook 上消失了。马斯克说，这不是 “政治声明”，只是觉得 Facebook 令人不安。

四、2020 年初，马斯克继续对抗 Facebook。

在回应演员萨沙 · 巴伦 · 科恩（Sacha Baron Cohen）呼吁对 Facebook 进行更多监管的推文时，马斯克再次敦促人们删除 Facebook。

科恩称：“我们为什么要让一个人控制 25 亿人看到的信息？Facebook 需要由政府来监管，而不是由一位皇帝来统治！”

而马斯克回应称：“删除 Facebook。它太差劲了。”

五、在美国国会大厦发生骚乱后，马斯克在推特上分享了将骚乱与 Facebook 联系起来的表情包。

上周三，美国国会骚乱事件导致四人死亡。当晚，马斯克在 Twitter 上分享了一条将骚乱与 Facebook 联系起来的一张图片，马斯克的留言是 “这就是所谓的多米诺骨牌效应”。

在这张图片上，有一些大大小小的瓷砖按一定的距离排列起来，看起来就像

多米诺骨牌一样。其中，最小的瓷砖，也就是导致其他瓷砖倒下的多米诺骨牌，被贴上了 “校园女性评级网站”（暗指 Facebook）的标签。

此外，马斯克还批评了 Facebook 的数据共享做法。在 Facebook 旗下的 WhatsApp 宣布将迫使用户与 Facebook 分享个人数据后，马斯克在 Twitter 上发布了另一条关于 Facebook 的表情包，提到该公司对用户进行 “间谍”活动。

马斯克在 Twitter 上说，人们应该 “使用 Signal”，这是一款加密的即时通讯应用。Twitter CEO 杰克 · 多西（Jack Dorsey）转发了马斯克的这条推文，多西是另一位曾与扎克伯格发生过争执的科技高管。