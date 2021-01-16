Linux 5.11 内核将添加对英伟达 RTX 30 系列显卡的支持

IT之家1月16日消息 尽管 Linux 5.1.1 内核即将于 2 月初发布，但 Linux 创始人 Linus Torvalds 表示，已经决定将英伟达 RTX 30 系列 Ampere 显卡新发布的开源驱动集成在 Linux 5.1.1 内核之中。通常来说，Linux 内核新版本发布前不会额外增添新功能，但由于这项更新十分重要，因此 Linus 还是决定添加这一更新。

▲ 图片来自 phoronix

在本周末 Linux 5.11-c4 版本发布前，Linus Torvalds 将来自 Nouveau driver 的 RTX 30 系列显卡开源驱动集成到了 Linux 内核中。他表示这不会额外增添风险，并乐于完成这项更新。这一次是 Linux 新版本完成封装之后的罕见更新，显卡驱动将完全独立，且不会对现有 Nouveau 驱动造成影响。

最初的 RTX 30 系列显卡开源驱动代码仅限内核模式设置，并没有任何硬件加速功能。想要初始化 GPU 的各项功能需要英伟达官方发布的签名认证固件。除此之外，想要完美使用显卡还面临着时钟恢复 / 性能状态问题。这是使用英伟达 GTX 950 系列之外最新显卡的重要障碍。

IT之家了解到，Linux 官方表示对于即将发布的 Linux 5.11 内核，开源的 Nouveau 驱动应该能够具备良好的状态，以确保显示器在 RTX 30 系列显卡上成功点亮。但是如果想要使用 3D 渲染加速功能，以及 RTX 30 系列显卡的其它新功能，还需要英伟达官方发布的驱动。