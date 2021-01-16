高德打车北京升级疫情防控措施：要求合作平台完成驾驶员全员接种疫苗

1 月 16 日下午消息，为严格执行北京新冠肺炎疫情防控要求，保障广大驾驶员和乘客安全出行，高德打车联合合作出行平台，在北京全面升级疫情防控措施。

在驾驶员方面，高德打车要求合作出行平台与防疫部门联动，完成驾驶员全员接种疫苗，同时驾驶员必须进行核酸检测，并于后台上传核酸检测结果，经审核呈阴性后方可上岗。

平台还要求驾驶员每日出车前测温，确保体温正常，以及要求驾驶员在行程开始前提示乘客用健康宝扫描登记，并于服务过程中全程规范佩戴口罩。平台引导、督促驾驶员注册 “到访人信息登记簿”，要求驾驶员在行程开始前主动向乘客出示 “到访人信息登记二维码”，提示乘客使用健康宝扫码登记。

平台将对驾驶员落实情况进行抽检，并邀请广大乘客共同参与监督，如遇司机未提示乘客进行扫码登记、未佩戴口罩等情况，乘客可拒绝乘车，向平台反馈。平台将对司机做封禁处理，并进行进一步教育培训。

此外，高德打车也呼吁乘客配合扫码登记工作，并佩戴口罩。如乘客拒绝登记，或未佩戴口罩，司机有权拒载。

为确保乘车环境的安全，高德打车及合作出行平台要求运营车辆落实车辆消毒、开窗通风等规定，在线下设置防疫消毒及物资补给点，帮助司机对车辆进行消毒，向司机发放口罩、消毒液、喷壶、泡腾片的物品。补给点还可为网约车司机免费在车辆中加装防护膜，对司乘区域进行物理隔离，降低飞沫传播风险。