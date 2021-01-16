各大手机厂商竞相推出真无线耳机，老牌耳机厂商正在被遗忘

森海塞尔、铁三角、拜亚动力、歌德、AKG……你还记得它们吗？

几年前选购一款耳机时，很多人想到的是森海塞尔、铁三角、拜亚动力和歌德，除此之外，还有索尼、BOSE、AKG 等品牌同样很受欢迎，它们有着数十年的历史积累和技术沉淀。

但在今天，这些老品牌已经很少被人提起，甚至有不少人会感到陌生，相反，发布仅三四年的 AirPods 和各大手机厂商的真无线耳机成为了争相追捧的对象。这几年发生了什么，老牌音频厂商为什么被遗忘了？

大人，时代变了

如果你现在去购物网站中搜索耳机，按照销量排序后，会发现排名靠前的都是手机厂商推出的真无线耳机。它们的外观配色非常相像，甚至连命名都有固定套路。例如 XxxPods、XxxBuds、FreeXxx，最后还要搭配上 Air、Pro 等后缀词，之前我就体验过一款叫作 realme Buds Air Pro 的真无线产品，整体表现还不错，就是命名像个「缝合怪」，当然这也不难理解，通过命名确实能够很好的表达出这类产品的共同特点：机身轻盈、体积小巧，最关键的是摆脱了线材的束缚。

不过有意思的是，在之前的有线时代，大家对耳机的要求只有音质，如今，我们不仅要去掉这根线，还不能过于降低音质，除此之外，主动降噪也是必须的，通透模式也得安排上，入耳检测、触控交互肯定也不能落下，耳机盒最好还要支持无线充电……而传统音频厂商在面对这些新要求时，表现的就像一名「偏科生」，它们过去的积累更多是在音频方面，而在真无线的功能建立上几乎是一片空白。相比之下，手机厂商有着强大的供应链管控能力，往往能够拿出最好的真无线解决方案，功能体验必然更占优势。

AirPods Pro 和森海塞尔木馒头就是很好的例子，大家在谈论 AirPods Pro 时，总是不由感叹 H1 芯片强大稳定的连接性能，还有降噪模式和通透模式营造的绝佳体验，而形容音质时，简简单单用「白开水」就可以概括。森海塞尔木馒头则完全相反，它的音质广受很多 HiFi 用户所喜爱，但牵扯到功能层面的体验就逊色不少，连接流程繁琐、多设备切换不方便、甚至不能单耳使用……谁更受消费者欢迎呢，很显然，销量是最好的证明，对真无线耳机来说，功能方面的需求占比确实会更大一些。

森海塞尔面临的困境，也是传统音频厂商共同的问题，空有一身好音质却找不到用武之处，令人感到遗憾之余，又有一些无奈，只能说时代变了。

耳机生态正在改变

越来越多的消费者不再把音质作为评判耳机唯一标准，他们还想体验到更出色的功能，而手机厂商也在慢慢改变着对耳机的定义。

相信现在有不少人会「顺着手机选耳机」，这是非常正确的思路，如果你用 iPhone，那么最佳的音频设备一定是 AirPods，如果你用华为，那么搭配 FreeBuds Pro 可以获得最好的体验，虽然现在带来的可能只是一个炫酷的弹窗动画，也可能是独有的低延时连接，或者是更好的音质，但随着技术的不断迭代，一定会有更超前的功能出现，例如 AirPods Pro 和 AirPods Max 已经具备了「计算音频」的概念。

在手机厂商眼里，耳机最终的应用场景绝不会只局限在听音乐上，他们所定义的耳机是「可穿戴智能设备」，通过加装更多传感器实现强大的功能，从而扩展更具前景的应用场景。就拿 AirPods Max 举例子，这副头戴耳机内部隐藏有 9 个麦克风和 9 个传感器，搭配两颗 H1 芯片，它不仅可以搜集来自身体的数据，还能对此做出声音层面的反馈或交互，比如在 VR 场景下就可以营造出真实沉浸的声音体验。但我相信，这依然只是很浅层的应用，未来一定存在意想不到的使用场景。

由此看来，手机厂商「特殊照顾」自家耳机是合情合理的，不过这无形之中也给传统音频厂商立起了一道生态高墙，毕竟传统音频厂商不会想这么多，就算想到了，受限于能力和资源也很难行动，目前来看，它们和手机品牌的差距也许通过一个独立 App 可以勉强追平，但在未来，缺少生态支持的传统音频厂商可能会越来越难。

传统老牌路在何方

在我看来，传统老牌并不需要与手机厂商强行竞争，它们完全可以走上不同的赛道。

任何领域，任何市场，到达后期成熟阶段出现分化是必然现象，拥有强大影像能力的智能手机虽然消灭了卡片相机，但并没有威胁到专业的单反相机。音频领域同样如此，手机厂商可能会夺走大众市场，但留给专业用户的一定是更高端、更具价值的小众市场。

另外，不要忘记联名，和手机相机的徕卡、蔡司认证一样，现在越来越多音频设备也开始联合老品牌，三星很早就和 AKG 推出了很多优秀的耳机，国内厂商在 OPPO Enco X 上也拿出了丹拿调音，前段时间发布的小米 11 上还有哈曼卡顿认证的扬声器，不难预测以后这样的联名可能会越来越多，毕竟除了对产品本身有提升外，品牌价值也有着很大的魅力。

总而言之，老品牌的出现又离开，事实上每个消费者选择的结果，我们并不需要刻意去留恋它。