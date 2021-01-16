上汽：五菱宏光 MINI EV 消费人群中 80 后超 80%，90 后超 50%

IT之家1月16日消息 国内新能源汽车领域最重要的机构电动汽车百人会今天下午在北京钓鱼台举行第六届“中国电动汽车百人会论坛（2020）”。本次论坛主题为“把握形势 聚焦转型 引领创新”。

在 2021 中国电动汽车百人会论坛上，上海汽车集团股份有限公司总裁王晓秋出席并发表演讲。他表示，2020 年中国新能源车销量重回增长轨道，增量主要来自于高端电动车产品和五菱宏光 MINI EV 这样经济型代步产品。

他还透露，在五菱宏光 MINI EV 消费人群中，“80 后”超过 80%，“90 后”超过 50%，不少用户将五菱宏光 MINI EV 买为家里的第二辆车，用来满足日常代步的需要。

IT之家曾报道，五菱方面宣布，宏光 MINIEV 自 7 月上市以来全年销量累计 127651 辆，已成为销量第一的民族新能源汽车，其中 12 月销量 35388 辆，突破历史新高。此外，宏光 MINIEV 在开售前 4 个月（7、8、9、10）蝉联中国新能源销量冠军。

五菱宏光 Mini EV 共有 3 款车型，使用最大功率 20 千瓦、最大扭矩 85 牛米的电机。2.88 万元低配和 3.28 万元的中配工信部续航都为 120 公里，3.88 万元的高配将电池容量从 9.3 千瓦时提高到 13.9 千瓦时后续航提高到 170 公里。

以下为发言摘录：

过去一年，中国新能源车市的表现可谓跌宕起伏，尽管上半年受疫情影响，销量下滑超过 40%，但下半年得益于我国经济和整体车市的快速反弹，全年中国新能源车销量重回增长轨道。分析销量结构特征，增量主要来自于两类产品：一类是高端电动车产品，另一类是以五菱宏光 MINI 为代表的经济型代步产品。经济型代步产品并不等同于传统意义的 “低端”，因为宏光 MINI 的购买者中，“80 后”超过 80%，“90 后”超过 50%，他们能赚敢花，是内需消费的主力；而且有不少消费者买宏光 MINI 是作为家里的第二部车，用来满足日常代步的需要，宏光 MINI 正是瞄准了这样的出行代步需求，通过潮流设计，并把性价比做到极致，才培育出城市短途代步的新需求。

“极致”最大的作用不是需求替代，而是需求创造。就像是在智能手机出现前，传统功能机市场已经进入到 “需求平台期”，但是智能手机的出现，不仅给手机赋予了新的应用场景和功能体验，极大地降低了使用门槛，增强了使用粘性，也让全球手机需求量出现新的爆发式增长。试想，如果智能手机的设计理念不是 “跳脱传统”的极致创新，而是更高的通话质量、更长的待机时间等传统维度的比拼，今天的手机仍旧只是通讯工具，决没有现在的影响和地位。

我认为，新能源车的 “极致”应该是通过赋予新的内涵让用户感到 “极为别致”，而不是用传统思路，和燃油车比生命周期成本、比续航里程，把传统的性能指标做到极致。特别是当互联网企业喊着 “降维打击”跨界呼啸而来的时候，我们汽车企业更需要 “升维思考”，跳脱传统的竞争维度，打造新的极致体验。就在 1 月 13 号，上汽高端智能电动车品牌智己汽车，在上海、北美 CES 线上全球同步发布了首款 C 级运动轿跑车型和 B 级跨界 SUV，我们的目标就是要通过打造极为别致的用户体验，创造新的用户需求。

第一，打造极致的产品体验。智己汽车不仅将采用上汽全新研发的高端电动车专属整车架构，以及能够实现域融合的集中式电子电器架构，而且通过构建开放的三电系统集成能力，为用户提供永不自燃、20 万公里零衰减的电池以及无线充电的补能方式，极大缓解用户对新能源车的安全焦虑和充电焦虑；同时，通过配置高算力芯片、丰富的传感器和高精度电子地图，为用户提供行业领先场景化的智驾方案和沉浸式的智驾体验。在智能座舱方面，智能投射大灯技术、智能表面技术、智能定制化的音场技术等行业领先的智能座舱前瞻技术，都将在智己产品上创新运用。更为重要的是，智己将首次探索实现 “软件定义汽车”，基于 SOA 软件架构，将车辆底层进行软硬解耦和复用，实现软件功能快速迭代，通过与车主的个性化 OTA 交互，实现车企与用户共创软件定义汽车的新范式，打造极具个性化和差异化的产品体验。我们希望把上汽在新能源和智能网联技术上多年积累的创新成果，以及全球顶尖合作伙伴的前瞻技术，充分集成到智己产品上，从首款轿跑产品开始，打造具有生命进化能力的 “新物种”。

第二，打造极致的服务体验。从销售环节开始，智己将一改传统的批发分销模式，采用基于直营的全渠道零售模式，在确保价格公开透明的同时，实现多触点直达用户，给予用户符合个性需求、极致便利的产品体验。在售后环节，智己将通过直联用户、会员积分管理、活动运营等方式，实现全生命周期的用户运营，不断增强用户与产品和品牌间的粘性，创新人车关系的场景设计，打造全渠道的极致服务体验。

第三，打造极致的价值体验。在我们构想的未来出行世界里，用户对车企而言，不只是产品及服务的消费方，而是对车企技术、产品、服务的更新迭代起到推动作用的贡献者。我们说 “软件定义汽车、数据定义体验”，用户数据将成为企业价值创造的重要驱动力。因此，智己将以数字权益的形式，确认用户贡献的数据价值。通过重构用户与企业的关系，除了让用户成为车辆的拥有者，更要让用户成为智己品牌和企业发展的参与者和受益者。

创新创造才能最大激发需求潜力。目前中国新能源汽车的保有量大约 500 万辆，如果和中国超过 4 亿的汽车驾驶人相比，新能源车的普及率刚过 1%，市场潜力足够巨大。新能源车未来发展的着眼点不应该只是去做燃油车的替代品，而是要在电动智能网联的基础上，让更多的新技术和创新模式融入进来，打造 “极为别致”的用户体验，让更多的人爱上汽车，创造更多的出行需求和更美好的出行生活。