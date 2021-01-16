2020 年游戏界大事件盘点

2020 年可谓是多事之秋，整个世界就像是被洗牌一般产生了翻天覆地的变化，无论是哪个领域都发生了这样那样的大事件。近日，外媒就整理出了 2020 年游戏界的一系列大事件，其中有不少都与我们息息相关。

像是《原神》推进了微交易系统，硬件黄牛对市场生态平衡的破坏之类的大事件都被列入这份榜单之中，这些事件对游戏界都产生了不小的影响。但是毕竟是外媒评出的榜单，很多事件都是介于宏观角度去评选出的大事件，评选角度仍然不够贴近玩家，说简单点就是不够接地气。

所以这一次我们就以玩家角度，当然，更多是以国内玩家的角度，去盘点一下这个 2020 年游戏界的那些大事件。

一、《赛博朋克 2077》虚假宣传，口碑暴跌

2020 年应该找不出比《赛博朋克 2077》更魔幻的游戏事件了，也找不出比它更契合赛博朋克主题的游戏。它先后跳票 4 次，它让所有玩家翘首以盼，最后却以最意想不到的模样呈现在了玩家面前。

《赛博朋克 2077》的高调宣发，无形中拉高了无数玩家的期待值，但事实却是——游戏仍是未完成品。Bug 泛滥、内容与宣传不相符、游戏内的很多设计明显都没有完善、主机版的优化极度拉胯，这样一款游戏本不应该发售，却因为 CDPR 内部的混乱矛盾导致被迫上架。宣发组和开发组沟通不足，使得游戏的宣传预告变得名不副实；高层为了稳定投资人，不顾游戏质量强行发售游戏，开发组为赶工期只能不断强迫员工加班。各种内部矛盾让游戏变得漏洞百出。

这次 CDPR 不仅辜负了玩家的期待，还面临着投资人的起诉、游戏下架 PlayStation 商店的麻烦。即使幸运度过难关，也避免不了口碑暴跌的问题。

再精良的游戏制作依然躲不过糟糕的资本运作，不得不说，这可比游戏赛博朋克多了。

二、微软收购 B 社

微软收购贝塞斯达，也就是我们熟知的 B 社。B 社曾制作了我们熟知了《上古卷轴》系列、《辐射》系列和《羞辱》系列游戏，而这次收购背后却还有更大的秘密。

这一次收购影响颇大，这意味着可能微软将独占我们熟知的这一系列游戏，意味着 Xbox 平台将加入一批有力的独占游戏。但 Xbox 负责斯宾塞却表示，不会采取平台独占的策略，各位玩家依然能在各平台玩到 B 社的游戏。简单的一句话却引出了很多信息量，这也预示了微软未来的策略和发展。

斯宾塞还表示，虽然不独占游戏，但将会让玩家感受到平台的差异性，他们致力于打造平台独家的优质游戏体验。想必也是打算以收购 B 社这件事情向外界发出信号，打破平台独占壁垒，争取将平台体验提升。虽然听起来是为玩家着想，但实际上是想打破 Xbox 平台独占游戏稀缺的困境，以雄厚的资本提升平台游戏体验占据优势。

微软想以优质服务克服独占游戏荒的缺点，让自己在与索尼任天堂两大平台的斗争中赢取先机，这次收购的背后隐藏着微软的野心。

三、《原神》抄袭争论

今年应该没有国产游戏比《原神》的争议更大，这款游戏自发布预告以来就伴随着各种非议，因为它实在是太像《塞尔达传说：荒野之息》了。

米哈游自《崩坏三》以来就背负着抄袭的骂名，《原神》时期就严重了，让无数玩家为此争论不休。这款游戏在预告发布之初就涉嫌碰瓷营销，以至于到了现在，只要涉及《原神》的讨论，都会引起是否抄袭的争议。

很大一部分玩家认为，《原神》的抄袭问题会严重影响中国游戏市场的风气，让无数厂商效仿；但也有相当一部分玩家认为，游戏市场不会因为一个《原神》就有所改变，反而会因为它所带来的技术进步推进游戏技术的发展。两派玩家的争论至今未有停歇，关于《原神》抄袭的问题到现在依然没有定论。

其实比起抄袭与否，《原神》更大的问题在于没有创新的元素，它更像是多个游戏的拼图。和同样借鉴了《塞尔达传说：荒野之息》的《渡神纪》一样，游戏最好的东西都是来自别的游戏，它缺乏属于自己的游戏元素。《原神》缺少的是自我，以及氪金机制下分裂的游戏体验，希望米哈游也能重视这些问题，做出能够让玩家满意的游戏吧。

四、《黑神话：悟空》公布演示

“每个人心中都有一个顶天立地的美猴王。”

游戏科学用一个预告片证明了中国人依然对《西游记》有着无穷的浪漫幻想，一猴一棍却能引来无数的尖叫和期待，这是不熟悉中国文化的人不能理解的事情。

《黑神话：悟空》的游戏演示让玩家们看到了一个符合他们预期国产 3A 游戏，结合中国神话内容，有趣而又具有游戏性的玩法，很难不让玩家产生期待感。游戏中玩家可以扮演的不知名的妖猴，有多种变换的形态，甚至还可以使出分身、定身等神奇法术。后面甚至有齐天大圣孙悟空大闹天宫，战四大金刚的画面。游戏的打击感和操作也都极其流畅，妖怪在受到火属性攻击时皮毛还会着火，各种细节让《黑神话悟空》展现出来十分独特的气质。

值得玩味的是，游戏科学的几位核心成员曾研发过《斗战神》，同样西游题材的游戏，广受玩家的好评。但自从白骨夫人篇故事剧情之后，他们就离开了这个项目，从此游戏质量一落千丈，所以在玩家也流传着 “白骨之后，再无斗战神”的说法。这次预告的那句 “白骨之后，重走西游”其实也是暗示了这一点。

《黑神话：悟空》的预告告知了中国玩家，国产游戏，未来可期。也告诉了全世界的玩家，中国有一只猴子，有着无边的法力，能一棍打破中国游戏界的困局。

五、出圈的动物森友会和健身环

作为世界主宰的任天堂，在世界遭受疫情灾害时，给全世界带来了温暖，让被困在家的人们也感受到了快乐。没错，我说的就是年初火爆出圈的《集合啦！动物森友会》和 Switch 外设健身环。

《集合啦！动物森友会》本来是少数玩家才知道的游戏，再火也不应该火出游戏圈外，但因为恰逢新冠疫情，让不少人在这款游戏中找到了童趣。无法出门的人们有了更多的时间投入进游戏当中，而联机功能也让大家有了更多的交流机会。这样一款简单轻松的游戏，就让玩家开发出了无数的新玩法。当然，也少不了任天堂对游戏设计的把控，给予了玩家自由发挥的空间。

而健身环则是让因为其特殊属性，让更多在家的人有了锻炼的机会。游戏的属性消解了锻炼的枯燥烦闷，让更多人在游戏中享受锻炼身体的快乐。在疫情期间成了不可多得的居家娱乐品，甚至在各个平台上炒成了理财产品。

这一次任天堂再次展现出了他们惊人的创意，通过玩法来留住了更多的玩家，也让游戏主机有了更多的可能性。也只有任天堂能做到主机平台都在提升性能的当下，仍然致力于开发游戏主机的更多玩法，不得不佩服这个世界主宰为游戏业界带来的改变。

六、次时代主机大战

次时代主机大战可以说是玩家最关心的事情了，这次的大战甚至火出圈外，即使不玩游戏的人也知道这两款次时代主机。

两款主机外形也引起了网友的集体吐槽，PS5 像空气净化器，Xbox Series X 像冰箱，总之就是不像游戏主机。而主机销量上，PS5 目前仍占据上风，交易量仍领先于 Xbox Series X，独占游戏数量的差距依然无法拉近。而两款主机也都面临着严重缺货的问题，甚至因此闹出了不少事情。

比如说黄牛问题，一家知名黄牛公司还公开宣称自己拥有大量的货源，两款主机的价格也被炒上了天。因为其中巨大的利益，驱使很多人铤而走险去用违法的方式去获得主机货源，甚至出现飞车抢劫，内部偷售等情况。就连送货的快递人员都禁不住诱惑偷走了游戏主机，社交网络上还有人想通过援助交际手段获得 PS5，当然，很大一部分是网络人妖诈骗。但是主机大战带来的社会乱象的确值得我们思考。

但就目前的状况来说，主机大战还是没有展示出两者明显的技术优势。因为处于初期阶段，很多功能都仍未完善，甚至没有多少游戏可以展示。所以主机大战仍不能过早下定论，比起性能上的各种问题，主机市场的问题可能更急需解决。

七、《最后的生还者 2》争议

出产过好几部满分神作的顽皮狗工作室大概没想到，他们今年口碑会下滑得如此严重，而导致这一切发生的正是让他们在 2020 年获奖无数的《最后的生还者 2》。

乔尔和艾莉不是亲人胜似亲人的情感曾让无数人动容，乔尔更是以一个老父亲的形象深入各位玩家心中，但是让玩家没想到的是，他在第二部会如此不体面地死去。

乔尔因为上一部中所犯下的罪孽被人寻仇杀死，这一点玩家能够接受，但是玩家不接受如此不合理的死法。上一作中那个认真谨慎的乔尔，居然像个傻白甜一样无条件地去信任一群陌生人，在这个丧尸横行的世界中是极度不合理的。这样的剧情发展彻底惹怒了玩家，最终这些愤怒化为对顽皮狗的控诉，如今《最后的生还者 2》的网络售价甚至跌至个位数了。

而这一部的制作人兼编剧尼尔也不是善茬，对于玩家的质疑置若罔闻，依然我行我素，甚至在采访中公开怼质疑剧情的玩家。结果当然就是火上浇油，让《最后的生还者 2》口碑跌至谷底，但讽刺的是游戏在 2020 年屡获大奖，最后便造就了玩家和媒体之间的评分差异。

这次认知上差异让游戏媒体与玩家之间的隔阂逐渐扩大，玩家也开始思考游戏媒体的权威性。总的来说，也算是促进了玩家的独立思考意识。

八、《半条命：Alyx》VR 游戏的革命性创新

VR 游戏带给玩家的第一印象往往都是粗糙且不成熟，因为技术问题，VR 游戏一直没有过多惊艳的表现。直到《半条命：Alyx》的出现。

这款游戏颠覆了大家对 VR 游戏的理解，也颠覆了玩家对于游戏交互的理解。一直以来玩家都习惯了用摁键来操作游戏的各项动作，而 VR 游戏则是要突破这种认识才得以存在，《半条命：Alyx》完美地完成了这一要求。

在游戏中实现动作真实反馈到物体上，难度一点也不比把夜之城建设好，其中的技术难度也只有 V 社能做到。这款游戏里面能做到的细节是前所未有的，例如枪支的操作，能细节到换弹夹和上膛；游戏的画笔能够非常细致地画出各种图案；游戏中的各种物体都可拾取，这些交互让玩家认识到游戏的交互性可以做到如此的真实。

《半条命：Alyx》的优点也远不止如此，但其最大的贡献还是在于突破了玩家对游戏交互的认识，将触手可及这件事在游戏中还原了出来。相信在不少玩家的心中，它绝对值得拿下一个年度游戏奖。

致玩家

今年是虽然发生这样那样的游戏大事件，而且以负面事件居多，但是仍然有玩家对未来的游戏充满期待。因为我们也都曾被游戏感动过、被吸引过，无论是表现糟糕的《赛博朋克 2077》还是《最后的生还者 2》，相信都有让大家感动的地方。所以，作为玩家的我们也会保持期待，期待未来的游戏市场、未来的游戏主机和未来的游戏会有更多的惊喜呈现给我们。