电动车续航 1000 公里有戏，开年首场高规格论坛干货，车圈大佬这么说

1月16日消息，国内新能源汽车领域最重要的机构——电动汽车百人会今天下午在线上举行“中国电动汽车百人会论坛2021”高层论坛。

全国政协副主席、中国科学技术协会主席万钢，全国政协经济委员会副主任苗圩以及中国电动汽车百人会副理事长、中国科学院院士欧阳明高，长安汽车董事长朱华荣，上汽总裁王晓秋，广汽董事长曾庆洪，比亚迪董事长王传福，蔚来联合创始人、总裁秦力洪，理想汽车创始人、董事长兼CEO李想等车企领导，宁德时代创始人、董事长曾毓群，参加了下午的高层论坛。

多位部委领导和车圈大佬在现场各抒己见，共同探讨新能源汽车领域的新发展格局与汽车产业变革。

几位部委领导认为，欧洲新能源车的市场占比去年达到了10%，几乎是中国的2倍，中国新能源车还有很广阔的市场空间。

全国政协经济委员会副主任苗圩透露，去年国内汽车市场L2级自动驾驶的渗透率已经达到15%，未来车企软件收入将大幅提升。

中国科学院院士欧阳明高认为电动车续航有能力达到1000km，但不能作为一个目标，能量的需求还非常高。

此外，传统车企中，广汽宣布将在2023年量产与华为合作的L4级自动驾驶车辆；蔚来联合创始人、总裁秦力洪表示，去年蔚来开票均价超过了宝马、奥迪，成为豪华车均价第四；动力电池领域大佬宁德时代创始人、董事长曾毓群说道，“不起火”电池可以实现300Wh/kg的能量密度，还有16年，200万公里的使用寿命。

全国政协副主席万钢：欧洲新能源车占比达到中国的2倍

大会伊始，全国政协副主席，中国科学技术协会主席万钢在会上发言。

他说道，2020年，全球新能源车销量累计突破1000万辆，“很自豪地说，《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》中提出的保有量500万辆已经超额完成，目前已经达到530万辆。”其中，1月～11月，全国新能源车销售110.9万辆，占比5%。同期欧洲国家销量108.5万辆，占比近10%，欧洲新能源车占比达到中国的2倍。同时，我国新能源汽车发展已经进入“市场+政策”双驱动的新阶段。从市场角度看，商品更加多元化，资本市场的关注，车企市值快速增长；企业的产品、服务，企业战略规划和团队建设，将受到商品市场和资本市场的双重关注。。政策方面，在财政补贴、税收政策的基础之上，更多研究双积分、碳交易长期政策，同时，还要发挥地方政府、整车和能源企业建设和高效运营基础设施的积极性。另外，汽车产业正由电力驱动、智能网联、共享出行的带动下，产业不断升级。“车-路-网-云”，新能源汽车和信息通信产业的融合发展，实现汽车与城市、交通、充电设施的互联互通。“汽车-能源”双向融合，加强新能源汽车与电网双向互动，提升电力调动效率、节省新能源车使用成本。“汽车-交通”跨界融合，汽车与交通协同发展助力交通强国建设，加快新能源汽车与智能交通管控系统连接，满足人们对安全、绿色、便捷和舒适的期望。此外，近年来动力电池技术不断突破，动力电池单体能量密度已经能够达到300Wh/kg，有明显提升。同时，制造工艺、设计等方面的提升也能大幅提升能量密度。未来，动力电池还需要在正极、负极、电池系统等多方面技术升级。正极要从低钴到无钴方向发展，负极要向加硅方向发展，同时功能电解液隔膜、正负极干法制备等工艺也要加紧研发。电池系统上，要用智能化系统优化热管理系统，解决冬季续航难题；也要在充电中和充满后降温降热等安全问题。面向动力电池中长期发展，需要持续推进热失控及热扩散防控，建立大数据安全预警技术，提升电池系统的安全性。加强正负极材料、固态电解质的基础研究，推进固态电池原始创新。在电驱动核心技术方面，要提升IGBT芯片关键工艺，完善产业链和供应链，加强高强度齿轮、高质量轴承等关键零部件发展。电控领域，智能控制需要重新建构汽车电子电气架构，现有电子电气架构难以满足未来智能网联需求，形成集中式的整体架构。日前，我国在碳排放量上提出明确目标，2030年达到碳达峰，2060年实现碳中和。新能源中，电力和氢气有很多优势，燃料电池汽车可以广泛应用于各个行业。2020年，我国已经实现燃料电池车保有量5000辆，累计行驶1亿公里，共建立了140座加氢站。万钢表示，在商用车领域推动燃料电池应用，推动碳达峰、碳中和有重要意义，燃料电池汽车也适合长途运输。





苗圩：去年我国L2级自动驾驶渗透率达15%

全国政协经济委员会副主任苗圩在发言中针对汽车电动化、智能化、网联化发展中的问题展开讨论。

他说道，2015～2019年我国连续5年保持新能源车产销量、保有量保持第一。2020年新能源汽车销量136.6万辆，同比增长10.9%，今年有望继续保持前列。虽然欧盟国家传统汽车下降十分迅速，但新能源汽车销量增加势头很猛。如今，智能网联汽车发展重要性凸显，L2自动驾驶已经实现大规模应用，车企也能够量产特定场景L3级自动驾驶，在固定区域实现L4级自动驾驶。2020年，我国L2级自动驾驶的渗透率已经达到15%。汽车电子电气架构持续演进，车载智能计算基础平台将成为竞争焦点。汽车电子电气架构持续演进，需要计算、存储、通信能力，可移植可迭代可拓展。未来汽车当中，电子电气架构要从分散控制向集中控制转变。同时，汽车产业的新动态带来新变化。汽车产品形态发生变化，通过换脸、改型带来的只有审美疲劳。未来汽车需要通过超配硬件，通过机器学习系统不断升级的软件，更贴近用户的使用习惯，增加用户黏性。车辆的硬件收入、利润占比降低，软件收入和利润占比有望大幅度增加。以数据、软件和服务为纽带，车企和用户之间关系可以从过去的一锤子买卖转变为可持续的合作关系。汽车企业可以由过去的卖产品为主延伸到卖产品、卖服务，主机厂商的商业模式可以从“制造”转变为“制造+服务”，通过OTA升级、按需付费等方式实现价值变现。此外，产业的深度融合发展将成为必然。汽车界跨界融合更加凸显，软件定义功能，数据驱动设计。汽车商业模式面临调整，车辆硬件收入、利润占比降低，软件收入和利润占比增加。车企从一锤子买卖转变为可持续合作关系，车企卖产品到卖服务。面向未来，汽车行业需要在变局中开新局，加速产业生态建设。从机遇上来说，中国制度优势明显，大家统一认识，集中力量办大事。从国家到地方政府都在推出促进智能网联汽车发展的产业规划和政策措施，对产业发展发挥了重要的指导作用。中国市场空间广阔，我国具有超大规模的汽车市场优势，利于加速科技成果向生产力转化；同时我国路况复杂，丰富应用场景恰好有利于助力智能网联汽车技术和产业的发展。在技术层面，我国的优势也在不断夯实，我国新能源汽车产业技术水平显著提升，产业体系也日趋完善，竞争力大幅度提高。在中国方案智能网联汽车探索上也取得了一定成效，率先提出网联化分级概念，突出了智能化和网联化的耦合、系统架构的研究、产业基础平台的研发等工作也在不断的推进。在互联网信息通信等领域，我国也培育了一批知名的企业。同时，汽车行业发展也面临诸多挑战。在芯片和操作系统层面的劣势凸显，未来要打造出自主可控、开源开放的操作系统。同时，智能网联汽车发展也出现了许多安全问题，当前需要早做谋划。





欧阳明高：1000公里续航已可以实现 但不是目标

欧阳明高在演讲中说道，我国在动力电动化的进程已经进行了20年，这是汽车动力百年来的重大技术变革，锂离子电池的发明实现蓄电池领域百年来历史性突破。

中国动力电池技术车创新非常活跃，已经由最初政府驱动向市场驱动转型、行业政治运作向公司商业运作转化。不过，动力电池全行业在能量密度、寿命、快充、安全、成本等指标整体上没有重大突破。近年来，电池系统结构的重大创新、单体电池材料的改进成为动力电池技术创新的鲜明特征。目前看，纯电汽车实现1000公里续航是可以实现的，但我们不能将1000公里续航作为目标。不过对于电动车来说，更高的能量需求是有的，例如在冬天续航缩水，就说明能量非常重要。当前，中国电动车环境适应性问题技术需求十分迫切。亟需对电池热管理系统效能优化、提高冬季续航里程。目前已经有车企通过PTC加热、热泵空调、电机加热等方式提升冬季续航能力。面向冬季工况的动力系统废能综合利用，对于无法回馈至电池的制动电能可用于PTC加热，提高回馈制动占比。另外，还能通过慢充桩插枪保温、快充桩脉冲保温提升冬季续航。此外，动力电池安全问题也需要高度重视。行业需要从单体电池材料、单体电池热蔓延与热管理，同时还要用智能系统与充电控制系统进行热管理，“安全是永恒的主题。”针对氢燃料电池的发展，欧阳明高提出几点目标。其中，氢燃料电池的寿命5年来提升300%，今后十年燃料电池成本下降80%，这与过去十年锂离子电池成本的下降过程类似。同时，2020年实现氢燃料电池车保有量8000～10000辆，加氢站超过100座，2025年保有量要达到5万～10万辆，加氢站超过1000座，2030～2035年保有量要达到80～100万辆，加氢站超过5000座。欧阳明高说道，对于商用车来说，换电模式很有优势，对于轿车来说，超级快充则更实用。重卡快速换电，换电的电池给小型车充电，这样的模式还能减少电网压力。最终的充换电站作为微型电网，其形态将是“光-储-充-换”多能互补。2020年中电联公布中日两国合作的大功率快充新标准——“超级充电”，预计2025年可以全面提供超充服务。对于续航能达到600km的车型来说，超级充电5分钟，可以实现续航200km，外部强制冷却技术可以将动力电池的温度控制在45度以内，在冬季也能通过低温脉冲加热技术实现每分钟8摄氏度的升温。



广汽曾庆洪：与华为合作L4级自动驾驶车将在2023年量产

广州汽车集团股份有限公司党委书记、董事长曾庆洪在会上发言时强调，要以创新变革推动智联新能源汽车产业发展。

1、技术变革：从产品开发项科技创新转型。广汽拥有专利8000多件，其中发明专利占比大概是40%。在动力电池技术上，在测试中动力电池可以在8分钟充到80%以上电量，续航里程达到650公里。同时，通过在811、622电池基础上增加1%—2%的石墨烯正负极材料，提高充电速度、续航能力以及能量密度。在自动驾驶方面，广汽L1～L3技术已经全面量产上市，与华为合作的L4级自动驾驶将在2023年实现量产。2、产品变革：从燃油车向“油电双车”驱动转型。去年，广汽埃安销量销量达到6万辆，增长43%。3、体制改革：推动体制机制创新变革，增强干事创业活力。广汽集团从2018年开始实现体制机制的改革，进一步激励员工的积极性。4、效率变革：面向智能化和网联化，快速提升全集团数字化能力。5、产业变革：构建开放合作、融合创新的生态体系。目前，广汽集团不但与外资企业有合作，也有和国内ICT、互联网巨头的合作，与华为、腾讯、科大讯飞的合作中大家共享资源、优势互补。



长安汽车朱华荣：打造智能低碳出行科技公司

长安汽车董事长朱华荣在演讲中说，新能源汽车决定汽车产业的未来已经成为行业共识。

2020年，长安汽车实现销量203万辆，同比增长13.1%，进一步优化创新创业计划，要成为智能低碳出行科技公司，要将软件和效率打造成公司的核心竞争力。1、坚持技术创新，助推科技实现普及。2020年，长安汽车成立了独立的软件中心，同时，在纯电动、混合动力、燃料电池等方面累计突破并掌握了364项核心技术。此外，长安也成功开发了零起火电池，充电5分钟，续航100km。2、坚持产品创新，满足用户出行需求。长安汽车携手华为、宁德时代，联合打造高端智能汽车品牌，助力数字化出行成为现实。3、坚持产业创新，构建完整的产业生态链。长安汽车与一汽、东风等组建T3出行，为用户提供智慧出行的解决方案，打造出行专属产品，同时联合华为、腾讯、博世等合作伙伴，构建行业内朋友圈。4、坚持经营创新，利用资本市场推动可持续发展。长安汽车将新能源业务独立融资发展，一方面资本市场找到了优良的投资标的，另一方面长安汽车也实现了当前和长期可持续发展的平衡。



比亚迪王传福：将动力电池的针刺试验逐步列入强制性标准

比亚迪股份有限公司董事长王传福在演讲中说道，2020年下半年开始，新能源行业迈入增长快车道，渗透率从年中的5%迅速提升到12月的9%。

比亚迪汉的销量快速攀升，12月销量达到1.2万辆，7月正式发售以来累计销量突破4万台。针对新能源汽车未来发展，王传福表示，要完善电动车法规、标准的推进。现在消费者更加关注产品安全问题，建议将针刺实验列入强制标准。同时把目前热扩散试验要求的不短于5分钟，提升到不短于30分钟。同时，双积分政策建立积分池管理机制，达到积分的“供需平衡”。此外，插混技术也是一条重点发展路线，私家车电动化需要插电混动和纯电动双管齐下，插混车也将会为达成2025年电动车占比20%做出贡献。



上汽王晓秋：五菱宏光MINI EV车主80%是“80后”

上海汽车集团股份有限公司总裁王晓秋在演讲中说，2020年，中国新能源车销量重回增长轨道。增量主要来自于高端电动车产品和五菱宏光MINI EV这样经济型代步产品。

五菱宏光MINI EV并非是传统意义上的低端。这款车的消费人群中，“80后”超过 80%，“90后”超过50%，不少用户将五菱宏光MINI EV买为家里的第二辆车。1月13日，上汽高端智能电动车品牌智己汽车发布了首款C级运动轿跑车型和B级跨界SUV，电池永不自燃、20万公里零衰减，缓解用户对新能源车的安全焦虑和充电焦虑；同时，通过配置高算力芯片、丰富的传感器和高精地图，为用户提供更好的驾驶体验。在智能座舱方面，智能投射大灯、智能表面、智能音场等技术，都将在智己产品上运用。更为重要的是，智己将首次探索实现“软件定义汽车”，基于SOA软件架构，将车辆底层进行软硬件耦和复用，实现软件功能快速迭代。在销售模式上，智己汽车将基于直营的全渠道零售模式，价格更加透明，与用户直接接触。



理想汽车李想：未来10～15年中国能够诞生全球顶级品牌

理想汽车创始人、董事长兼CEO李想在演讲中说道：如今我们生活中耳熟能详的品牌，例如星巴克、苹果、耐克、任天堂，真正的快速发展是从上世纪70年代开始的，当时美国、日本的人均GDP刚迈过1万美元关口。如今，中国也正处于这样的机遇期。

中国的汽车企业也可以做成高端品牌，高端的销量甚至好于主流的中端产品，在定义品牌上，需要考虑更多。起初汽车定义自己的品牌需要明确定义品牌价值，也就是0～60分的过程这决定一个品牌是否能生存下来。品牌向上一层是品牌关系，也就是品牌60分～90分的过程。李想说道：“我相信在未来的10～15年中国能够诞生全球顶级的品牌。”这些品牌从精神、情感和理性上实现品牌提升，也就是90分～100分的过程。



蔚来秦力洪：平均售价排名第四 超越宝马奥迪

蔚来联合创始人、总裁秦力洪在演讲中说道：2020年，蔚来实现交付43728台车辆，其中12月交付量突破7000台，4月～12月交付量实现同比翻番。

同时，2020年在所有主流豪华品牌里中，蔚来销量排名第12，平均零售价格排名第4，保时捷、路虎、奔驰排名在蔚来之前，蔚来的平均开票价高于宝马、奥迪、雷克萨斯、特斯拉等豪华品牌。去年6月，车电分离获得国家的认可，随即8月蔚来推出了电池即服务（BAAS）。目前，蔚来新用户中，已有50%选择电池租用。在动力电池技术方面，2022年蔚来将利用固液电解质技术路线，实现动力电池能量密度360Wh/kg，争取明年四季度推向市场。蔚来第二代换电站今年3月～4月启用，可以实现无人值守换电。最近一年半，蔚来一共推出软件升级39个版本，新增100多项新功能，领航辅助NOP的累积行驶里程超1亿公里。2022年将推出蔚来自动驾驶，首搭于ET7车型。这款车共配备33个传感器，首次利用等效300线激光雷达、算力超1000TOPS的计算平台，将自动驾驶推向新的水平。在创新制造方面，蔚来产量稳定、质量稳定，2020年获得JD power新车质量大奖，蔚来与江淮的创新制造模式并不是牺牲质量为代价。秦力洪说道，如果今年海外新冠肺炎疫情不出现急剧恶化，蔚来希望在2021年走出国门，在海外市场依然会做高端品牌，坚持直销模式。



宁德时代曾毓群：宁德时代连续4年装机量位列世界第一

宁德时代新能源科技股份有限公司创始人、董事长曾毓群在演讲中说，未来能源的清洁化和交通的电动化是实现碳排放目标的重要基础。

他预计2021年，全球锂电池出货量将超过300GWh，到2025年将超过1200GWh。整个行业正在迈向TWh时代。在装机量方面，根据韩国SNE Research公布的数据，宁德时代连续4年装机量位列世界第一，市占率达到24.8%。曾毓群预计，2021年，行业需求将继续快速增长，但全产业链都面临有效供给不足的问题。宁德时代的动力电池如今已经实现乘用车领域全覆盖。最小的12V蓄电池体积减小60%，重量减轻80%，可以实现终身免维护。48V轻混电池可以实现全天候高功率运作。用于纯电动车的“不起火”电池可以实现300Wh/kg的能量密度，还有16年，200万公里的使用寿命。此外，宁德时代在商用、储能领域也有业务延伸。通过多年积累，宁德时代已经实现材料体系创新、系统结构创新、极限制造创新、商业模式创新。通过平台化设计，CTP电池更加灵活，能为不同车辆提供差异化的配置。



结语：电动汽车再次迈向快速发展时代

去年下半年以来，国内电动汽车市场的发展速度再次加快，12月新能源车销量超过20万辆。由2018年～2019年的新能源市场的微幅下降，到今年的再次反弹，国内电动汽车市场再次迈向快速发展时代。同时，碳达峰、碳中和目标已经不远，出行领域的清洁化势在必行。2020年，我们虽然受到了新冠肺炎疫情的冲击，但技术进步从未停止。2021，中国的电动汽车发展还将再度起飞。