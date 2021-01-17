微信 2021 年首次更新，这些新功能值得一试

再有一个月就是春节了，相信很多小伙伴都已经开始无心工作。不过这两天腾讯倒是挺积极，就在昨天微信迎来了全新的内测版更新，而且还是 iOS 版和安卓版同步上线。尤其需要说明的是，这一次腾讯带来了一项超级超级好用的新功能，一起来看看吧。

微信又出新版了！看看有啥新变化吧~

1. 微信版 “扫描全能王”

很多小伙伴都用过 “扫描全能王”，在这个扫描仪基本没人买的年代，这货就像手机里的扫描仪，能够很方便地将图片中的文字提取出来。

图片上长按时可以看到新增加的 “提取文字”

在最新版微信 7.0.23 中，当你打开一张图片并且长按时，就能在快捷菜单里看出新增加的 “提取文字”按钮。它的功能很直接，就是将图片中的文字提取出来，转换成可编辑文字。

小编试了试，发现它的识别率还是蛮高的，不光是截图，就算翻拍的文稿识别起来也毫无压力。甚至小编最后奉上了自己的 “手稿”，竟然也成功通过了，这效果也算简直了！

识别效果相当厉害

识别结果会直接显示在扫描页下方，只要滑动或者点击里面的文字，就能完成转发及复制。此外你也可以选择 “收藏”功能，把它当作一个备忘录来用。

2. 收款页调整

如果你平时经常使用微信收款，就会发现新版收款页面也有了一些小变化。首先是时间图标，现版用的是一个实体时钟，而新版换成了镂空版。其次 “转帐时间”和 “未收取退回提示”也由之前的下部调到中间，更显眼也更方便查看了。

收款项调整

3. 公众号永久保存

有时我们会收藏一些有价值的公众号文章，问题是如果后期这篇文章被下架，那就没法显示了。在新版微信 7.0.23 中，一项新增加的 “更多打开方式”出现在公众号的快捷菜单里，打开后可以直接将文章保存到腾讯文档里。

新增加的 “保存到腾讯文档”完美解决公众号文章收藏问题

和直接收藏不同，保存到腾讯文档后，文章里的图片和文字会被自动复制进去，这样就完全不必担心文章后期被下架的风险了。而且腾讯文档还支出导出 Word、多人协同、发送到电脑等功能，妥妥打通了文档编辑的最后一道屏障。

4. 文章直接 “投屏”电脑

如何将感兴趣的公众号文章发送到电脑端，传统方法是点击 “收藏”，然后通过这项功能中转到 PC 端打开。不过在最新版微信 7.0.23 中，如果你已经事先登录了 PC 版，就会发现菜单里多出了一项 “在电脑上打开”的功能。点击后，文章会自动在电脑端出现，就像 “投屏”一样好玩。

登录 PC 端后多出的 “在电脑上打开”按钮

点击后电脑上就是这个样子啦！

5. “拍一拍”增加快速修改后缀

“拍一拍”大家应该已经玩了很久，这一次腾讯也带来了一项新玩法。当有好友拍你或者自己拍自己时，在传统的提示后面增加了一项 “换一个” 提示，点击后可以直接进入 “修改拍一拍”界面。其实这项功能很早就移植进了微信，只不过藏得太深不太为人所知罢了。不过这一次调整后，修改的确更方便了。

新增的快速修改 “拍一拍”后缀

需要注意的是，这项变化只有修改过自己的 “拍一拍”后缀后才能看到。如果你的拍一拍还是默认的，是无法看到这项变化的。

写在最后

总体来说，此次新版还是比较给力的，绝大多数都是比较实用的功能。特别是那项从图片中提取文字的功能，堪称相当实用。不过需要注意的是，这其中有部分功能属于灰色测试，只有极少数用户才能看到。此外就是公众号菜单在这版中貌似出了一点小问题，浏览历史消息时看不到本该出现的按钮，只有回到公众号主页才能操作！所幸这次只是内测版，相信正式推出后，就不会有这个问题了。