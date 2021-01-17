英伟达官宣 5 款搭载 Reflex 延迟分析器的游戏显示器

IT之家1月17日消息 自英伟达 Reflex 低延迟技发布以来，越来越多的硬件、游戏支持了这项改善延迟的技术。1 月 16 日，英伟达宣布了 5 款新的支持 G-Sync 以及 Reflex 技术的电竞显示器，包含 Acer、AOC 以及华硕品牌。

Acer Predator X34S 是一款曲面带鱼屏显示器，采用 34 英寸 3840×1440 分辨率 Nano-IPS 面板，刷新率 200Hz，延迟可以低至 0.5ms。不仅电竞性能强大，显示器还有 400nit 的高亮度，HDR 模式最大亮度 550nit。这款液晶面板由 LG 制造，有着 10bit 色深，能显示 10.7 亿种颜色，覆盖了 98% DCI-P3 色域，色准 Delta E<2。

IT之家了解到，目前掠夺者 X34S 显示器售价高达 8499 元。

Acer Predator XB273U NX 是今年 CES 发布的新显示器，采用了 27 英寸 2K 275Hz 刷新率 IPS 面板，延迟同样低至 0.5ms。此款显示器同样支持 HDR，有着 95% DCI-PE 色域。

AOC 的两款显示器分别为 AGON Pro AG274QG/AG254FG，这两款显示器同样为 CES2021 新发布的产品，分别支持 G-Sync 以及 G-Sync Ultimate。这两者的区别是 Ultimate 终极版有着 HDR 认证。

AG274QG 显示器参数为 1080P、360Hz；AG254FG 为 1440P、240Hz。

最后一款显示器为华硕 ROG Swift PG279Q。该产品采用 1440P 240Hz IPS 面板，有着 HDR 400 认证，95% DCI-P3 色域。显示器背面有着巨大的 ROG Logo，可以调节 RGB 灯光。

2021 年发布的多款电竞显示器相比以往，大都兼顾游戏性能以及影音娱乐用途，很多显示器具备 HDR 认证以及广色域。随着英伟达 Reflex 低延迟技术的逐步推广，将会有越来越多的显示器以及鼠标外设支持延迟分析工具，为电竞玩家带来更好的体验。