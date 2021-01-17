研究表明：苹果 Apple Watch 可在症状发作或阳性测试之前检测出 COVID-19

IT之家1月17日消息 外媒 9to5 Mac 报道，美国哥伦比亚广播公司新闻报道强调的一对新研究表明，苹果 Apple Watch 等智能手表可以帮助在症状出现或阳性测试之前检测出 COVID-19。纽约西奈山卫生系统和加州斯坦福大学分别进行的这项研究让专家们看到了希望，认为 Apple Watch 可以帮助 “在阻止流行病和其他传染病方面发挥重要作用”。

西奈山进行的研究发现，Apple Watch 能够在 COVID-19 症状出现或检测阳性前 7 天检测到 “个人心跳的微妙变化”。该研究分析了心率变异性，或心跳之间的时间变化，包括近 300 名在去年 4 月 29 日至 9 月 29 日期间佩戴苹果手表的医护人员。

报告解释说，这是一个常用的衡量一个人的免疫系统工作情况的方法。

“我们的目标是使用工具在感染时或在人们知道自己生病之前识别感染，”纽约市西奈山伊坎医学院医学助理教授、“Warrior Watch”研究的作者 Rob Hirten 说。 “我们已经知道，心率变异性标志物会随着体内炎症的发展而改变，而 Covid 是一个令人难以置信的炎症事件，”Hirten 告诉 CBS MoneyWatch。“它让我们能够预测人们在他们知晓之前就被感染了。” “现在，我们还依靠人们告知他们生病了，感觉不舒服，但佩戴 Apple Watch 不需要用户主动输入，可以识别可能没有明显症状的人。这是一种更好地控制传染病的方法。”Hirten 说。

与此同时，斯坦福大学的一项单独研究，结果于去年 11 月发布，其中包括 Garmin、Fitbit 和苹果的活动追踪器。研究发现，这些设备可以显示新型冠状病毒阳性患者的静息心率 “在症状发生前九天半”的变化。

研究人员能够在症状出现前 4 至 7 天识别出近三分之二的 COVID-19 病例，该研究称。

该团队还创建了一个报警系统，提醒佩戴者他们的心率已经持续升高了一段时间。

“我们将警报设置为一定的灵敏度，所以每两个月左右就会响一次，”领导这项研究的斯坦福大学教授 Michael Snyder 说。“定期的波动不会触发警报 -- 只有重大的、持续的变化才会触发警报。” “这是个大问题，因为它在提醒人们不要出去会见聚集。”他补充道。例如，当 Snyder 的警报最近响起时，他取消了一次面对面的会议，以防自己可能会被传染。 Snyder 继续解释说，这种技术可以帮助弥补测试策略的缺陷。“问题是你不能一直对人进行 [测试]，而这些设备可以 24 小时不间断地测量你，”他解释说。

苹果公司没有资助或参与这些研究，不像其他智能手表和可穿戴公司委托进行类似的研究，如 Oura Health 和 Whoop。

IT之家获悉，美国疾病控制和预防中心上周公布了一个模型，表明 Apple Watch 和其他智能手表如何帮助遏制 COVID-19 的传播，包括无症状的携带者。