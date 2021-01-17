Starlink 星链网络最新测试达到 190Mbps 下载速度

IT之家1月17日消息 根据外媒 wccfetch 消息，SpaceX 公司的 Starlink 星链网络近日在地面测试中达到了 190Mbps 的网速。这个测试结果是由居住在美国蒙大拿州的 Beta 版测试用户得到的，这名用户加入了星链网络第二阶段的测试邀请。蒙大拿州是 SpaceX 最早建立地球接收站以及数据中继中心的地区之一。

这项测试的结构显示，不仅网速达到了如此高的水平，网络延迟表现也比较理想，最快 53ms。除此之外，上传速度也达到了 28Mbps。根据此前消息，Starlink 星链网络平均速度接近 80Mbps，上传速度 14Mbps，新的测试结果速度翻了一倍。此前 Starlink 承诺网络延迟为 20ms~40ms，实测结果还没有达到这一水平。

IT之家了解到，这名用户在完成了 190Mbps 测速后，又进行了一系列测试，平均结果为 110Mbps，仍高于以往。2020 年 10 月，SpaceX 两名高管在向 FCC 的讲解中表示，公司正在进行软件升级，有望将星链网络的整体性能提高至原先的 2.5 倍。此外，他还透露该网络的吞吐性能也得到了提升。

根据 2020 年的测试结果，星链网络有 95% 的测试结果延迟低于 42ms，50% 的测试低于 30ms。尽管 Beta 版测试用户实现了 190Mbps 的网速，但是网络最大延迟超过 100ms，还有进一步提升的空间。