英伟达考虑生产挖矿专用显卡，可利用纹理单元有缺陷的 GPU 核心

IT之家1月17日消息 据外媒 TomsHardware 消息，英伟达首席财务官 Colette Kress 在第十九届摩根大通技术 / 汽车论坛大会上进行了发言，表示英伟达考虑生产挖矿专用显卡。她表示，“如果加密货币的需求进一步提升，或者公司看到了大量的产品需求，英伟达将重启 CMP 挖矿专用显卡产品线，以满足挖矿的需求。”这种显卡没有显示输出功能，专门为大规模挖矿设计，因此性价比更高。

英伟达的 RTX 30 系列显卡一直供应不足，市场价远高于发行价。此外，比特币价格的持续走高进一步推动了显卡价格的上涨。Kress 表示，英伟达并不清楚有多少 RTX 30 系显卡用于挖矿，因为这并不是该公司的主要业务部分，目前的重点还是优先保证游戏显卡的生产。

IT之家了解到，目前使用显卡进行比特币挖矿效率比较低，因为专用的 ASIC 矿机能实现更高的性能。然而以太坊这种加密货币比较适合使用显卡来开采。

外媒表示，对于英伟达来说生产挖矿专用显卡有很多好处，其中之一便是挖矿不需要纹理运算单元，因此这部分有缺陷的 GPU 核心可以拿来继续使用而不是浪费掉。但是对于英伟达来说，首先调查清楚挖矿显卡的市场需求十分重要，此后才可以进一步考虑生产专用显卡。