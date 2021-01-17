跑 1 千公里几分钟充满电，广汽埃安回应 “骗子论”：快充和超高续航是两种技术

1 月 17 日上午消息，由中国电动汽车百人会主办的百人会 2021 云论坛于在北京以线上会议方式举行，主题为 “新发展格局与汽车产业变革”。在新能源汽车市场论坛上，广汽埃安总经理古惠南正面回应了外界对 1000 公里续航里程车辆的质疑，他强调，续航达 1000 公里的新能源车在今年肯定会出现，但是成本不会低。

同时，他还针对欧阳明高院士的表态，明确指出 8 分钟可充满 80% 的石墨烯技术和续航长的硅基电池是两项技术，并非是指的一块电池可以 8 分钟充满，还可以实现 1000 公里续航，成本还低。但这两种技术是可以实现兼顾的，只是要考虑运营推广的成本和节奏。

他表示，如果 8 分钟要充电 1000 公里的话，需要建设高功率的快充桩，技术上可以实现，只是成本高，广汽埃安会按节奏来推广。同时，两种技术兼备的电池技术最快在年底推出。

1 月 15 日，广汽埃安官方宣布，该公司旗下石墨烯电池已进入实车量产测试阶段，并将于本月底发布有关石墨烯电池技术的详细信息，搭载石墨烯超级快充电池的车型 8 分钟可充满 80%。同时，广汽埃安还开发了采用硅作为负极材料，搭载相关电池的车辆 NEDC 续航里程可达 1000 公里。此前，在 1 月 9 日举行的 NIO Day 上，蔚来也发布了 150kWh 的固态电池，在轿车 ET 7 上可以实现最高超过 1000 公里的续航。

同时，广汽埃安还表示该石墨烯电池已经过电池枪击安全测试，“即将量产搭载，不用等到明年”。

就在 1 月 16 日的会议上，中国科学院院士、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高在百人会论坛中发言称：“如果有人说，（他的电动车）既能跑 1000 公里，又能几分钟充完电，而且还特别的安全，成本还非常低，肯定是骗子。大家不用相信，因为这是不可能的。”