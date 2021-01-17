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AMD CES 盘点：今年上半年发布首批采用 RDNA2 显卡的笔电，主流台式机显卡也将推出

2021/1/17 15:19:26 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家1月17日消息 随着 CES 大会的落幕，AMD 方面开始总结今年 CES 上的重要内容，并且放出了几段附带中文字幕的主题演讲视频。

AMD 首先回顾了 PC 到游戏机，再到云，以及跨平台的 4K 游戏发展等方面。AMD 与板卡商推出了众多搭载锐龙 5000 系列处理器及 Radeon RX 6000 系列显卡的游戏平台。

AMD 在本届 CES 上公布了锐龙 5000 系列移动处理器家族，为笔记本电脑市场带来了 “Zen 3”核心架构，并宣布从 2021 年 2 月开始，包括华硕、惠普和联想在内的 PC 厂商将陆续推出搭载锐龙 5000 系列移动处理器的笔记本电脑

IT之家了解到，AMD 预计 2021 全年将有超过 150 款搭载锐龙 5000 系列移动处理器的消费者级和商用级笔记本电脑推出。

此外，新的 HX 系列处理器可在为游戏玩家和内容创作者提供与 H 系列相媲美的性能的基础上，为用户带来更轻薄的外形。全新的 AMD 锐龙 9 5980HX 处理器可提供高达 23% 的单线程性能提升，以及高达 17% 的多线程性能提升。

主流方面，锐龙 5000 U 系列处理器结合了性能与效率。例如 AMD 锐龙 7 5800U 处理器与上一代产品相比可提供 16% 的单线程性能提升和 14% 的多线程性能提升，同时加强能效比，综合电池续航时间长达 17.5 个小时。

面向商业领域的锐龙 PRO 5000 系列移动处理器则宣布将于 2021 年上半年上市，带来更强的安全特性。

台式机处理器方面，AMD 引入了锐龙 9 5900X 和 AMD 锐龙 7 5800X 两款 CPU，在 65 瓦 TDP 基础上可提供顶级性能，但仅适用于 OEM 整机系统。

工作站芯片方面，AMD 宣布锐龙 Threadripper PRO 处理器预计将于 2021 年 3 月上市，最高拥有 64 核心、8 通道内存、并支持 RDIMM 和 LRDIMM、128 条 PCIe® Gen 4 通道以及 AMD PRO 安全技术，支持电商平台购买。

AMD 还展示了代号为 “米兰”的第三代 AMD EPYC （霄龙）数据中心处理器。AMD 计划在 2021 年第一季度宣布产品和生态系统的详细信息。

此外，AMD 还宣布将在 2021 年上半年发布首批采用 RDNA2 架构的笔记本电脑，主流级的 RDNA 2 架构台式机显卡也将于 2021 年上半年推出。

高性能计算平台宣传片：

Lisa Su 博士对话惠普总裁兼 CEO Enrique Lores

Lisa Su 博士与联想集团董事长兼 CEO 杨元庆连线

此外，苏姿丰博士还与微软首席产品官Panos Panay等进行了对话。

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关键词：AMD显卡CPU

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