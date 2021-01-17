AMD CES 盘点：今年上半年发布首批采用 RDNA2 显卡的笔电，主流台式机显卡也将推出

IT之家1月17日消息 随着 CES 大会的落幕，AMD 方面开始总结今年 CES 上的重要内容，并且放出了几段附带中文字幕的主题演讲视频。

AMD 首先回顾了 PC 到游戏机，再到云，以及跨平台的 4K 游戏发展等方面。AMD 与板卡商推出了众多搭载锐龙 5000 系列处理器及 Radeon RX 6000 系列显卡的游戏平台。

AMD 在本届 CES 上公布了锐龙 5000 系列移动处理器家族，为笔记本电脑市场带来了 “Zen 3”核心架构，并宣布从 2021 年 2 月开始，包括华硕、惠普和联想在内的 PC 厂商将陆续推出搭载锐龙 5000 系列移动处理器的笔记本电脑。

IT之家了解到，AMD 预计 2021 全年将有超过 150 款搭载锐龙 5000 系列移动处理器的消费者级和商用级笔记本电脑推出。

此外，新的 HX 系列处理器可在为游戏玩家和内容创作者提供与 H 系列相媲美的性能的基础上，为用户带来更轻薄的外形。全新的 AMD 锐龙 9 5980HX 处理器可提供高达 23% 的单线程性能提升，以及高达 17% 的多线程性能提升。

主流方面，锐龙 5000 U 系列处理器结合了性能与效率。例如 AMD 锐龙 7 5800U 处理器与上一代产品相比可提供 16% 的单线程性能提升和 14% 的多线程性能提升，同时加强能效比，综合电池续航时间长达 17.5 个小时。

面向商业领域的锐龙 PRO 5000 系列移动处理器则宣布将于 2021 年上半年上市，带来更强的安全特性。

台式机处理器方面，AMD 引入了锐龙 9 5900X 和 AMD 锐龙 7 5800X 两款 CPU，在 65 瓦 TDP 基础上可提供顶级性能，但仅适用于 OEM 整机系统。

工作站芯片方面，AMD 宣布锐龙 Threadripper PRO 处理器预计将于 2021 年 3 月上市，最高拥有 64 核心、8 通道内存、并支持 RDIMM 和 LRDIMM、128 条 PCIe® Gen 4 通道以及 AMD PRO 安全技术，支持电商平台购买。

AMD 还展示了代号为 “米兰”的第三代 AMD EPYC （霄龙）数据中心处理器。AMD 计划在 2021 年第一季度宣布产品和生态系统的详细信息。

此外，AMD 还宣布将在 2021 年上半年发布首批采用 RDNA2 架构的笔记本电脑，主流级的 RDNA 2 架构台式机显卡也将于 2021 年上半年推出。

高性能计算平台宣传片：

Lisa Su 博士对话惠普总裁兼 CEO Enrique Lores

Lisa Su 博士与联想集团董事长兼 CEO 杨元庆连线

此外，苏姿丰博士还与微软首席产品官Panos Panay等进行了对话。