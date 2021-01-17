尘埃落定：标致雪铁龙与菲亚特克莱斯勒合并完成，全球第四大汽车集团诞生

1 月 16 日晚，标致雪铁龙集团微信公众号「PSA 集团」发文宣布，PSA 集团与菲亚特克莱斯勒汽车公司（FCA）的合并交易于即日正式完成，双方以 50：50 合并成立一家全新的集团：Stellantis。

现任 PSA 汽车集团首席执行官的唐唯实（Carlos Tavares）将担任 Stellantis 集团首席执行官。

随着这笔合并案的落地，拥有 FCA 集团超过 44% 投票权的阿涅利家族控股公司 Exor 将成为 Stellantis 最大单一股东，持有 14.4% 股份。标致家族增持 PSA 集团股份后将持有新公司 7.2% 的股份，而法国国家投资基金 Bpifance 和东风汽车集团分别持有 6.2% 和 5.6% 的股份。

有业内人士表示，PSA 与 FCA 的合并是应对车市寒冬以及电动化转型趋势下的一次报团取暖。从之前的大众与福特、宝马与戴勒姆，到现在的 PSA 与 FCA，说明汽车行业正在从壁垒高筑走向开放共享。

成为全球第四大汽车制造商

新集团 Stellantis 名字由拉丁语动词「stello」演变而来，寓意为「用星星照亮」。公司高管们表示，这家公司将具备在这个瞬息万变的行业竞争所需的实力——目前看来，情况似乎确实如此。

FCA 与 PSA 联手可以形成高度互补的产品和品牌组合，范围涵盖超豪华、豪华、主流乘用车品牌以及皮卡和轻型商用车的细分市场。

例如，通过此次合并，Stallantis 将拥有 14 个品牌，包括 FCA 的菲亚特、玛莎拉蒂和专注于美国市场的 JEEP、道奇、公羊，以及 PSA 的标致、雪铁龙、欧宝和 DS 等，比全球第一大车企大众集团还要多。

按照 2019 年数据，合并后的 Stellantis 产量将是继丰田、大众、雷诺日产三菱联盟后的全球第四大汽车制造商：

2019 年 FCA 全球新车销量为 441.8 万辆，PSA 全球新车销量为 350 万辆，合计 791.8 万辆，仅次于大众（1097.46 万辆）、丰田（1074 .21 万辆）和雷诺日产三菱联盟（1015.52 万辆），位列第四。

2020 年，PSA 全球销量为 250 万辆；FCA 尚未公布 2020 年全球销量。

另一方面，电动化已经成为全球汽车产业不可逆的大趋势，本次合并也会促进双方在电动化方面的转型。

因此，新集团将优化利用车型平台、发动机等新技术。通过整合两家公司的工程和零部件采购，合并后的公司最终将每年节省 60 亿美元的成本，实现更大的规模经济；并且将大部分用于开发电动汽车和其他昂贵的技术

根据两者合并之前的规划，PSA 将于 2021 推出 15 款新能源车型；FCA 也将加大投入，推进电动化布局。合并后的实体将进一步发展其在新能源汽车、可持续出行、自动驾驶和车联网等领域的变革能力。

据 Stallantis 高管预计，集团全球汽车年产能将为 800 万辆，年营收逾 2030 亿美元。

值得一提的是，Stellantis 上市交易的日期也已提上日程，股票代码为「STLA」，普通股将于 2021 年 1 月 18 日（星期一）开始在巴黎的泛欧交易所（Euronext）和米兰的电子股市场（Mercato Telematico Azionario）进行上市交易，并将于 2021 年 1 月 19 日（星期二）开始在纽约证券交易所进行上市交易。

前进路上困难重重

在全球汽车产业正在经历关键变革的时间节点，传统车企都在寻找一条适合自己的出路。通用汽车就选择缩小全球业务以变得更加灵活。

PSA 和 FCA 两家企业整合在一起之后，在资源互补和协同发展的同时，也会面临其他的挑战。比如，这两家公司在全球共有近 50 家工厂，其中许多工厂的运营远远低于产能水平。

对此分析师指出，Stellantis 必须先解决制造和产品线重叠的问题，而不是像高管们承诺的那样关闭工厂和淘汰品牌。

另一方面，两者在汽车市场的成绩并不喜人，尤其是中国市场：

据 PSA 此前公布的销量数据，2019 年，PSA 在世界范围内的累计销量为 347.91 万辆，同比下滑了 10.3%；而在中国及东南亚地区的销量仅为 11.71 万辆，同比暴跌 55.4%。

同年 11 月，PSA 集团和重庆长安汽车股份有限公司同时计划出售各自所持长安标致雪铁龙 50% 的股份，预示着长安 PSA 的大败局。

FCA 在华合资公司广汽菲克 2019 年销量再次下滑 40.96% 至 7.4 万辆，仅占中国 0.35% 的市场份额。

在中国市场的不理想表现更是拖累了 PSA 和 FCA 的财报。

对比 2019 年其在全球市场实现净利润 63.24 亿欧元，PSA 在中国市场亏损了 7 亿欧元；2019 年 FCA 在亚洲市场亏损 3960 万美元，销量只有 14.9 万辆，同比下滑 29%。

有业内人士认为，PSA 和 FCA 的合作重心可能是在开拓北美市场。

虽然 PSA 集团早在多年前就退出北美市场，但是通过 FCA，很有可能帮助 PSA 以及 FCA 欧洲分部的车型实现一次对于北美市场的回归。同时，PSA 收购了通用的欧宝和沃克斯豪尔，加强了与北美市场的关联。因此，如果能打开全球第二大汽车消费市场的北美，PSA 和 FCA 在未来会有更多的遐想空间。

不过，中国市场是全球最大的汽车市场，尤其现在在电动化的大潮下，中国市场的竞争激烈而残酷。尽管如此，双方此前已经在多个公开场合强调「不会退出中国市场」，本次合并必然会对其中国业务产生重要影响。

而且，上文提到的「全球第四大车企」的排名支撑来源于 2019 年两家的销量数据。实际上，在 2020 年，双方的销量进一步下滑。

至于双方如何快速磨合，在市场上重新找回属于自己的位置，新智驾将保持持续关注。