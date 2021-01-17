苹果 MacBook Pro 今年将迎来重大设计更新：Touch Bar 消失，MagSafe 回归

对于苹果 Mac 来说，2020 年是一个重大转折之年。

这一年，苹果实现了 Mac 从基于 Intel 处理器到基于 Apple Silicon 自有处理器的历史性转型，并且从应用生态层面初步实现了 Mac 对 iOS App 的兼容——这体现了苹果在 Mac 业务上的转型魄力、软硬件实力和产品号召力。

不过，真正的好戏，还在后头。

其中有一个重大消息是：

2021 年，苹果 Mac 业务的王牌产品 MacBook Pro 将迎来重大产品更新，尤其是功能和设计层面。

Touch Bar 将被移除，MagSafe 将回归

1 月 15 日，天风国际知名分析师郭明錤发布了关于苹果产品的最新报告。

郭明錤在报告中表示，MacBook Pro 已经 5 年没有改变外观设计；由此他预测，苹果会在 2021 年第三季度推出 2 款全新外观设计的 MacBook Pro，以此来吸引消费者高度注意力。

而这样做的根本目的，是显著提升 MacBook Pro 用户的换机需求。

那么，在郭明錤看来，MacBook Pro 会采用什么样的新设计呢？具体来说：

拥有两款新机型，分别是配备 14 寸和 16 英寸屏幕；

机壳设计方面，新机型顶盖与底部取消既有机型的弧度设计，改采用类似 iPhone 12 的平面直角设计；

恢复 MagSafe 磁吸式充电接头设计；

移除 OLED 触控条，恢复实体功能按键；

新机种均没有 Intel CPU 选项，而是选用 Apple Silicon 自有处理器；

配备更多种类 I/O，大部分使用者可能不需要再额外采购转接器。

郭明錤表示，受惠于新 MacBook Pro 机型的换机需求，预测 MacBook 总出货量在 2021 年将显著增加 25% 到 30%，同比增长至 2000 万部 ( 2020 年同比成长 10% 到 15%，至 1600 万部)。

值得一提的是，郭明錤还表示，全新设计 MacBook Pro 将占据 2021 年 MacBook 总出货量的 60–70%。

考虑到郭明錤以往在苹果相关动态爆料中的高度准确性，则苹果在 2021 年对 MacBook Pro 进行更新的概率的确很大。

实际上，在郭明錤之外，另外一位长期跟进苹果的外媒记者 Mark Gurman 也在近期报道了几乎同样的消息，并且提供了更多细节。

据 Mark Gurman 从知情人士处得到的消息，苹果正计划对 MacBook Pro 进行更新，有两个尺寸，其中 14 英寸代号为 J413，16 英寸代号为 J316——这两款产品都将采用苹果的下一代自研处理器，该处理器将拥有更多的核心和更强的图像表现。

Mark Gruman 还表示，新的 MacBook Pro 还将对屏幕进行更新，它的亮度更高、对比度更强——同时，在充电方面，新设备将会恢复 MagSafe 磁吸式充电设计，会让设备的充电速度更快，其接口与旧的 MagSafe 接口类似。

不过，雷锋网注意到，虽然充电接口发生变化，但苹果依然会在新设备中增加多个 USB-C 接口。

另外，关于 Touch Bar 的去留问题，Mark Gruman 也表示，苹果正在测试移除 Touch Bar 的 Mac 新设备——毕竟，有一些专业用户抱怨称，Touch Bar 在控制方面并不如物理键盘方便。

Mark Gruman 还透露，这款 MacBook Pro 将在 2021 年年中发布。

值得一提的是，苹果也正在规划一个重新设计的 MacBook Air，但该设备将在新 MacBook Pro 发布相当长一段时间之后才会亮相。

大转型之后，苹果 Mac 可能会迎来又一春

在苹果业务体系中，Mac 可能是最古老、更新速度最慢的那一个——不过在 2020 年，在天时地利等众多因素下，Mac 迎来新的转机。

具体来说，苹果在 2020 年 6 月份宣布 Mac 平台迁移到苹果自主芯片；5 个月后，苹果就拿出了三款搭载其最强 M1 芯片的 Mac 新品，而且还给出了软件和应用生态方面的配套结局方案。

关键是：这些 Mac 设备都可以运行 iOS 应用。

就这样，苹果成功实现了 Mac 向 Apple Silicon 的迁移，并由此促进了 macOS 和 iOS 应用生态的融合——某种程度上，这也预示了 ARM 生态对 Intel X86 应用生态的一种冲击。

实际上，在行业人士看来，M1 版本 Mac 的推出，某种程度上也预测了另外一个技术趋势：未来，包括 Windows 在内的整个 PC 生态，也有可能以某种方式走向与移动生态的融合，从而使得个人计算都迁移到 ARM 之上。

从这一点来看，苹果 Mac 的内生改变力量，让它焕发出新的生机。

然而，也许是一个独特的巧合，同样是在 2020 年，人类社会迎来了一场百年不遇的新冠肺炎疫情，这催生了远程办公、在线教育等数字化需求，也给包括苹果 Mac 在内的整个 PC 行业带了一个新机会。

这其中，苹果可以说是这个机会最大的受益者。

雷锋网注意到，根据知名市场调研机构 IDC 公布的数据，2020 年的四个季度中，全球 PC 市场除了第一季度发生了 9.8% 的下滑之外，第二、第三和第四季度分别出现了 11.2%、14.6% 和 26.1% 的同比增长率，全年增长率为 13.1%——可以说是焕发又一春。

而在整体向好的趋势下，苹果 Mac 的表现实在是独树一帜。

数据显示，在 2020 年的四个季度，苹果 Mac 出货量的同比增长率分别为 -20.7%、36%、38.9% 和 49.2%，全年同比增长率为 29.1%——这个增长率，在全球前五名中是最快的，比第二名高出了 6.2%。

由此可见苹果 Mac 业务在 2020 年的增长势头。

特别值得一提的是，根据上述数据，苹果 Mac 在 Q4 的同比增长率高达 49.2%——这里有一个产品背景是，苹果在该季度推出了基于苹果自研 M1 芯片的新款 MacBook Air 和 MacBook Pro，且口碑非常好。

这在某种程度上也证明，苹果选择将 Mac 运行在自研芯片之上的决策，是正确的。

小结

当年，2020 年，只是苹果 Mac 走向自研芯片道路的开局之年。

正如郭明錤和 Mark Gruman 所报道，2021 年，苹果将会推出全新设计的 MacBook Pro，从而进一步推动 Mac 系列的销量——而全新设计的 Macbook Air 也在安排之中。

但更重要的是，除了 MacBook Pro 和 MacBook Air，苹果也正在打算对旗下的 iMac 和 Mac Pro 产品条线进行更新，而且它们也会逐步迁移到 Apple Silicon 自研芯片（不过 Mark Gruman 表示其中一款 Mac Pro 可能继续采用 Intel 芯片）上来。

在雷锋网看来，这是一个堪称激进的产品计划，而且很有可能对整个 PC 行业都产生影响——在 PC 行业已经变得缺乏生机的大背景下，苹果再次扮演了革新者的角色，它同样也成为了受益者。

而 2021 年，苹果在 Mac 业务体系中的动态也将更加可期。