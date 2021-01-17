8.2K 星标，“程序员考公指南”登顶 GitHub

996 文化之下，程序员们也要另谋出路了。

最近一个 “程序员考公指南（coder2gwy）”项目在 GitHub 上火了。短短几天收获了 8.2k Star、 1.1k Fork。

这并不让人感到意外。近几年 “工作 996，生病 ICU”已经成为这个高薪行业的普遍状态。“过劳猝死”、“35 岁程序员被劝退”等事件被频频曝出后，不少程序员开始寻找新的出路。

阿特就是其中一个。

对他来说，“钱多事少离家近”的公务员是一项最好的选择。最近他在 GitHub 创建了这份 “程序员考公指南”，分享了成功上岸一线城市公务员的经验。

阿特来自某一线互联网大厂，与他共同备考并成功上岸的还有两位同事：负责后端开发的阿强和前端开发的阿珍。他在项目中写道：

阿强考上了一线城市公务员，阿珍进了离家车程 10 分钟的事业单位，我在回家省内高校当教师：我们都有光明的前途。

996 是工作常态

最近，拼多多再次把 996 推到了风口浪尖。

从 23 岁女员工加班猝死、员工家中自杀，无故被辞退等接二连三的事件背后，我们看到了互联网行业打工人艰难的生存现状。

一位当事人网友 @王太虚 wray 在社交平台透露，拼多多上海本部员工强制每个月必须工作满 300 个小时，负责买菜业务的员工必须满 380 个小时；如果请假必须加班补满缺少的工时，否则会影响绩效；所有超过 3 天的法定节假日员工必须提前返工。

虽然不是每家企业都是如此残酷的加班制度，也不是每一个猝死事件都能与过劳建立直接联系，但在互联网行业 996、007 工作制已经屡见不鲜，尤其是程序员行业，超负荷加班处理 Bug 是家常便饭，虽然收入高于很多行业，但经常熬夜、工作强度很大。

阿特在文中透露，长时间的工作压力也让他感到身心俱疲。

一周七天有六天需要工作，剩余的一天还需要持续地学习新技术。 久坐、长时间盯着屏幕、时不时通宵，让身体岌岌可危。 oncall 制度，在休息日里面也提心吊胆。

他不想失去健康的身体、规律的作息以及陪伴家人的时间。于是决心备考公务员。

与大多数人一样，阿特也认为公务员的工作就是 “一眼就能看到未来”的工作。他说，自己出生在一个双职工家庭，每天听母亲讲单位八卦，参加父亲烟雾缭绕的饭局，对体制内的工作印象很不好。

但相比于 “一眼就能看到未来”，程序员的职业生涯让他越来越 “看不到未来”。

阿特出生于 1995 年，广东人，2017 年本科毕业后，在师兄的高薪诱惑下走上了自学编程之路，后来通过春招顺利进入一家大公司实习并转正。

毕业于 C9 高校冷门专业的阿特，起初认为自己能够加入互联网大厂是件幸运的事。

一进公司阿特就开始了 996 的生活。他经常早上六点多打车上班，在车上写代码，晚上十点之后才下班。出于对编程的兴趣和和工作带来的成就感，让他一直坚持，但后来，辛苦研发的一年多的项目被砍，通宵达旦写的代码全部打了水漂，再加上越来越紧凑的新项目，越来越大的工作压力，让他逐渐对编程失去了最初的兴趣。

更重要的是，高薪行业的背后并没有带来更高的收入。他说，对我个人的财务进行了统计，发现无论赚多少钱都只能省下百分之二十左右的工资。

高收入意味着高消费，这不是简简单单的欲望问题，许多消费都是被迫的。阿特举例说，由于工作性质，他必须住在公司附近，但公司附近的小区和物价普遍很贵；业务性工作需要经常出差，虽然出差费可以部分报销，但频繁出差注定会增大许多额外开支以及患病的风险；同事聚餐经常会选高消费的餐厅。

然而，更让他看不到未来的是部门主管被辞退。他说，以前一直带我的老大哥被优化掉了。他出身名校、名企，一直是部门的中流砥柱，于我而言亦师亦友，他的辞退仿佛让我看到了 10 年后的自己。

看不到未来，决心备考

不仅是阿特的主管，从近几年的行业趋势来看，35 岁 + 程序员被辞退、求职难的现象越来越普遍。

对于很多程序员来说，35 岁已经成为了职业生涯的一道门槛。一方面技术的更新迭代让他们越来越力不从心，另一方面不断涌入的新鲜血液更受资本市场的青睐。

“程序员是吃青春饭的”似乎成为了行业共识。从创建 BAT 算起，中国最早的一批程序员已经迈入 30+，而他们却普遍陷入了被迫转岗、转行的焦虑，或者面临被辞退的风险。比如一位知乎网友吐槽称，

35 岁老程序员，入职所在公司 3 年，对高强度的IT行业越来越力不从心，精力完全比不上年轻人。最近做小手术不能过度劳累，准时下了班就被领导骂了，考虑到上有老下有小，还有房贷，不敢轻易辞职，只能忍气吞声。

还有知乎网友表示在职场中遭到年龄歧视，准备开始考事业单位。

一位 37 岁程序员老兵，失业四个月，投了 500 封简历只收到了 3 个面试。后来通过猎头朋友了解到，是因为他在很多岗位的年龄超了，只有少部分岗位可以放宽到 40 岁，但匹配度不高。

阿特在文中表示，这份 “程序员考公指南”，就是希望能帮助到相同处境的朋友。指南的目标人群是想进体制内的程序员，尤其适合那些经过深思熟虑之后，发现程序员这份职业不能满足自己需求的人。

他说，当程序员多年依然觉得前途无望，考公会是一个很好的出路。

首先是考公的成本并不高。相比于很多人口中的「程序员的后路」（开店、转 PM、换行业 ...)，考公的成本低得多、成功的案例多得多。其次，考公的收益很大。在工作所在城市可以过上中层阶级生活水平（不犯法不违规的前提下）。最后考公体系中有很多编程类岗位能够发挥程序员的能力和价值。

不过，考公竞争激烈，难度很高，而之所以能够成功上岸，他自己总结了三点原因：

我是一个能全情投入的人，一旦认定了就能一直付出：我在所有的空闲时间内都在复习：坐地铁、上厕所、午休 ...

我是一个程序员，能很快地接受新的东西并上手。

找到了两位引路的朋友，他们把我带进那个备考的氛围。

另外，阿特建议大家不要辞职备考，也不要向任何同事透露备考消息。对于如何在职备考，他分享了自己每日学习计划。

同时他还提供多个大家普遍的关心 Q&A 问答，比如事业单位和程序员的待遇差别？行测和申论该如何分配时间，现在准备是否还来得及等等，感兴趣的朋友可参见文末链接（项目主页）。

One More Thing

最后，阿特分享了他入职五个月的生活状态。

他说，通过健康饮食、适度锻炼迅速瘦了二十多斤，也没有反弹；每个月存款和程序员时期差不多，能做出更理性的消费选择；基本不加班，远离了 996 的压力和快节奏的生活，也喜欢上了自驾游、钓鱼，周末常和几个朋友三三俩俩出去玩。

总之，考上之后的生活是：真香！

参考