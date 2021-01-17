苹果的 2020：说到底硬件才是安身立命之本

相较于 2019，2020 年的苹果在硬件领域大放异彩：iPad 全系迎来更新；iPhone SE 重启、iPhone 12 改头换面，步入 5G 次世代；MacBook 则开启了 ARM 桌面处理器的新纪元，更别提颇有向传统耳机厂商宣战意味的的 AirPods Max，苹果正以前所未有的速度，在精心设计的产品路线下高歌猛进。

但对于这家消费电子巨头来说，2020 也并非那么一帆风顺，从市场、产品到司法，它都遇到了近几年最严峻的挑战。不过作为执掌苹果十年的船长，库克向我们展示了在特殊形势下，这家 “海盗企业”是如何用稳健的态势快速前进的。

硬件神话的延续

从 iPhone 11 到 iPhone 12，苹果似乎并没有做出太多新意，但尽管如此，iPhone 12 依旧掀起了新一轮销售高峰。从多家统计机构和供应链数据来看，iPhone 12 的销量已经达到 6500 万，2021 年将会有 2.3 亿台 iPhone 出货，这已经和苹果史上的销量巅峰 iPhone 6 相当，2020 年的 iPhone 阵容是有史以来最强悍的。

新机方面，苹果破天荒地推出了两款小屏机：iPhone SE 第二代和 iPhone 12 mini，iPhone SE 凭借 399 美元的起售价在美国市场打出了一片天，2020 年二、三季度中，iPhone SE 出货量已经占到了所有 iPhone 的 20%。

苹果老机型也依旧能打，iPhone 11 时隔一年依然能成为双十一单品冠军，它和 XR 等畅销机型构成了苹果的硬件生态护城河，成为了苹果打入下沉市场的重要利器。随着 5G 市场号召力的降低，苹果 4G 旗舰的性价比凸显。

除了 iPhone 之外，iPad、MacBook 和 Apple Watch 的销量曲线也十分完美，这来自于新冠疫情下，线上办公需求和健康市场的迅速增长，而苹果也很敏锐地抓住了这一机会。2020 年九月份，苹果将全面屏设计带到了 iPad Air 上，Apple Watch 也终于支持血氧检测，补足了可穿戴设备的检测短板，在 2021 年，苹果有望更新 iPad mini 阵线，将全面屏设计贯彻到底。

除了传统品类外，苹果也在 2020 年大幅扩充新产品阵线。AirPods Max 成为了果粉的第一款头戴耳机；AirPods Pro 推出了空间音频功能；HomePod mini 让 HomePod 产品线变得亲民、Magsafe 虽然不尽人意，但也让我们一窥苹果的无线愿景。

苹果在硬件没有巨大创新的背景下，依然保持着如此强悍的竞争力，一部分原因固然来自于对手的 “失语”，但更重要的是，苹果大幅丰富自身产品链，让苹果生态接触到了更多用户。尽管苹果生态在中国市场进展缓慢，但欧美地区的用户还是很买账的。

生态的 “Plus”投入

近两年的发布会上可以看出，苹果开始在内容上主动出击。以 Apple TV 为例，自从苹果在 2018 年宣布自制剧 Apple TV Plus 计划后，就开始大肆进行烧钱。2020 年，苹果一共推出了 42 个新节目，阿西莫夫的名作《基地》也将于 2021 年上线，苹果在自制影视内容上已经投入了百亿美元。

苹果在今年强调的是内部的生态整合，用软件来补强硬件。为了强化 Apple Watch 的健康检测功能，苹果推出了自有健身课程 Apple Fitness Plus；在 Apple News 被用户接受后，苹果用 Apple News Plus 帮用户定制内容；Apple Pay 成为了美国主流线上支付方式后，苹果就用 Apple Card 直接参与到了金融领域，预计今年营收超过 10 亿美元。

除了线上服务外，苹果也希望能重整线下智能家居和 AR 业务。伴随着 HomePod mini 的推出，苹果开放了 HomePod 的音乐服务，并且通过广播传话功能，积极地建立起家与车之间的关系。苹果将激光雷达放到了 iPad Pro 和 iPhone 12 Pro 上，并且推出了轻应用作为线下 AR 生态的前奏曲。

但对于苹果来说，2020 依然是一个生态小年：新闻业务反馈不佳，没有摆脱大规模烧钱状态；智能家居和 AR 领域依然没有冒出杀手级业务；重金投入的影视内容也反响平平，没有像网飞那样迅速打开局面。

但有趣的是，苹果在内容生态上的缺席，却成为了它在 2020 年垄断调查中的护身符。2020 年，欧盟和美国齐齐向互联网巨头发难，苹果虽然被列入其中，但其监察重点依然是 App Store 的垄断问题。

面对 Epic、Spotify 等巨头的反对，苹果聪明地将中小开发者的抽成比例下调到 15% 低于主流水平。在避免了垄断诉讼的同时，App Store 的利润仅减少了一成不到。

新篇章的书写

不过对于 2020 年的苹果，它最大胆的一步莫过于 M1 Mac 的推出。这是苹果第三次跳转硬件平台，但和前两次 “追随主流”的迁移不同，此次苹果毅然选择了在桌面端建树不多的 ARM 平台，并宣称在两年内完成迁移。

从成品表现看，M1 处理器完美覆盖了 MacBook 用户（教育、艺术创作、文档办公）的大多数需求。苹果用架构革新 + 专用运算加速器的策略，解决了核心用户的生态难题，尽管采用初代新平台的 MacBook 在诸多方面有所取舍，但其高速和超长续航的成绩，刷新了人们对于轻薄本的印象。

除了硬件的先发优势外，苹果也将移动生态成功引进桌面平台。macOS 和 iOS 的生态打通，让苹果在移动协同领域不仅追上了对手的脚步，而且也做得更彻底。2021 年，苹果将推出采用全新设计的 MacBook，它可能会让我们看到苹果在初步整合桌面生态后，在这张图纸上做出的下一次颠覆性创新。

不仅苹果如此，微软、英伟达等厂商已经开始考虑脱离传统的桌面平台，通过 ARM 处理器 “自立门户”，苹果为这些厂商做了一个很好的榜样。小雷认为，未来的轻薄本领域，很可能会迎来一次爆发，笔记本电脑将更加个人化、便携化，泛用平台的机型销量会有所降低。

苹果的 2021

2021 年没过几天，我们已经就听到了关于苹果的诸多消息：采用高刷屏的 iPhone 13、全新的 AirPods Pro、还有传说中的 Apple Glass 和 Apple Car…… 苹果开始一改以往的收敛态势，开始在各个领域全面出击。

在中国，iPhone 12 虽然热销，但苹果的吸引力下降也是毋庸置疑的事实。当生态发展遇到阻碍，苹果硬件的优点被大量抹消，而其缺点被进一步放大，反过来讲，自从 iPhone X 之后，苹果对于新技术的跟进力度远小于安卓品牌。苹果开始在全球各地直面性价比品牌，它需要拉大技术上的领先优势。

在生态上，苹果虽然没有没有跳出 App Store 的大格局，但其对于内容的不敏感，也让它成功避免了一些非议。在人们的印象中，苹果依然属于硬件巨头，苹果要深入创作领域，应该要担当哪种类型的领导者？

能否在硬件上追上对手？能否在软件上打造爆款？能否在内容上秉持开放？这是苹果的 2021 难题。