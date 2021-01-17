变色手机，厂商们玩出花了

现在我们看手机外观，其实有相当一部分是在看手机的后盖。进入全面屏时代后，正面差异几乎不再存在，想要辨识出一台手机，很多时候都需要通过背面的种种特征来完成。

一些手机厂商会在后置摄像头的排布和镜头盖设计中花心思，不过受限于手机结构，将后摄放置在背面上部乃至左上部，渐渐变成全行业通用做法。只有后盖是最自由的，可发挥厂商对工业设计的追求，以及对消费者喜好变化的敏锐度。

光是在质感层面，后盖已经被玩出了花，有的是纯粹的光面玻璃，有的加入磨砂效果和凹凸手感，还有的用塑料模拟玻璃并减重，用皮革或素皮提升档次。至于手机后盖的颜色，从纯色到渐变，再到纯色中混着渐变、渐变中混着纯色，用各种方式刷新我们的眼球。

但有一件事始终无法改变，那便是后盖颜色已经在制造完成时固定下来，除非换掉后盖或整个手机，否则很难发生变化，更不用说自定义之类的需求了。后盖变色技术却悄然颠覆了这个印象，可以随着操作变换颜色，不再是自始至终只有一副面貌。

一块变色后盖，厂商们玩出花了

目前亮相的后盖变色，都基于电致变色技术发展而来，在玻璃间隙中加入含变色材料的薄膜，经过通电就会在不同显色模式间切换，带来色彩变幻效果。电致变色其实已大规模使用多年，酒店浴室就常常采用具有这一技术的玻璃，按下开关便从透明变成磨砂，兼顾观赏和隐私。

近期最具话题性的 “变色”手机，莫过于新近发布的 OPPO Reno5 Pro + 艺术家限定版。

OPPO 将艺术家绘制的图案与电致变色结合，有了艺术性与实用性：轻敲后盖，便能迅速转换颜色；两台互相绑定的手机之间，还可通过 “画心”给对方更换后盖颜色，突破距离表达感情。

一加的两款变色概念机更着重于 “酷”。OnePlus Concept One 仅在后摄镜头盖部分使用变色玻璃，在透明和纯黑之间切换，整个手机有了极强的一体感。OnePlus 8T Concept 则有了一大块能变色的后盖图案，来电时会像通知灯一样闪烁，不用担心手机翻过来会错过电话。

vivo 同样跟进变色能力，手机后盖可以在其最受欢迎的银色与深蓝色之间切换，一次购买拥有两种配色。vivo 曾透露，实际产品阶段可能会将电致变色技术和闹钟、来电提醒和健康功能结合使用，让变色能力不仅仅是好看。

努比亚旗下的游戏手机系列红魔也展示了电致变色概念产品，基于红魔 5G 氘锋透明版改造而来，同样能在纯黑和透明状态间变化。这显然是为游戏玩家设计的功能：平时隐藏起来做个低调的乖宝宝，等到加入战斗便可一键切换展示出全部 “獠牙”。

总的来说，现阶段的后盖变色技术允许手机在两种颜色状态之间切换，用户可以通过不同的后盖颜色表达不同的心情，也可以获得如机身一体感、来电通知这样的功能性便利。

想要用户买账，还得多努力

手机后盖有了视觉层面变化的能力，那么这项新技术在大众眼里是什么样的呢，是否能像引入磨砂质感、多种镀膜工艺获得的市场热捧一样成功呢？我们摘选了一些网络上的态度作为代表。

有网友认为，后盖变色突破了他对手机外观的固有认知，变更颜色功能让人可以更加自由地在手机上表达自我。除了原本的移动终端工具属性，手机作为个人设备的装饰品属性得到了增强。

用户可能会变得难以选择手机保护壳，只能配上透明后壳或者是干脆让手机 “裸奔”，难得有了变色功能却不展示出来，多少会在心里觉得浪费。

也有人对变色功能的可靠性提出质疑，担心是否会给手机带来额外的耗电，是否不耐用在短短尝鲜周期后就变成无用功能。在他们看来，如果要为实用性不强的新功能支付较高溢价，不是一件可以令人接受的事情。

而在雷科技编辑看来，单靠变颜色和来电通知功能，还是显得有些单一，对于消费者而言吸引力可能不太够。希望厂商可以在将来继续挖掘电致变色玻璃的可玩性，为用户带来更多实用的功能以及更好的产品使用体验。

如果假以时日，等到变色技术更为成熟的阶段，有可能会再一次引领行业潮流。就像多摄像头、屏下指纹、高刷新率屏幕那样，经过不断的迭代与改进，最终成为智能手机上具有实用性的标配功能。

会变色的手机离我们还有多远？

我们之所以会这样断言，是因为手机上应用的电致变色玻璃，已经在过去一段时间的技术研发中有了改观。从最初的试验性技术，变得越来越像能够大规模推广的功能。

就比如说变色本身，虽然电致变色只能在两种颜色间转换的技术难点没有根本性解决，不能实现红黄蓝乃至更多颜色之间的自由变化，但手机厂商在用各种方式让它逐渐没有槽点。

OnePlus Concept One 的做法是赋予其功能，透明状态下正常拍照，变色纯黑又和普通后盖玻璃无异。其他几款则是引入巧思，变色后是奇妙的新颜色，透明状态下则显示另一层镀膜的色彩，巧妙实现双配色切换给了用户更多个性化空间。

技术指标层面也是如此，电致变色在建筑家装等领域使用已久，如今才来到手机，原因之一便在于耗电和重量难以控制。手机厂商通过多次技术迭代，重量和可靠性都与普通后盖区别不大，变色功能则可以在低功耗下运作，维持颜色更不需要额外耗电。

当然，也有一些 “美丽的代价”。就算是有复杂的镀膜工艺，当前大部分手机后盖的价格都不过一两百元，而加入多层结构和通电设计后，变色后盖可能不会像普通后盖那样便宜了。