微软 Win10 焕然一新，这 7 款小软件让系统效率大幅提升

无论是 Windows 还是 macOS，都少不了各种小工具的加持。作为操作系统中必不可少的组成部分，小工具的吸引力绝对不亚于系统本身。临近年底，你是不是还有很多工作没有完成？接下来要推荐的这 7 款小工具，绝对能让你的 Windows 焕然一新。

1. MouseInc——把鼠标玩出花

MouseInc：https://shuax.com/project/mouseinc/

在见到 MouseInc 之前，你绝对不会想到它能把一个鼠标玩出多少花样！这是一款体积仅 500KB 的鼠标增强软件，但实现的功能却足以令人瞠目结舌。比方说，你可以建立一个全局鼠标手势，无论是浏览器还是桌面，划划鼠标就能实现某项功能。或者，为滚轮添加一个边缘触发，只要将鼠标移至屏幕的某一边，滚动滚轮即可完成特定任务。此外还有屏幕边角，每一个边角都能做为不同命令的 “触发键”，调节亮度、整整音量啥的，反正要比控制面板方便多了。甚至你还可以实现滚轮穿透（Win10 已经内置）、Caps 打开提示、快速复制粘贴、自动关闭大写锁定这样的小功能，大幅提高你的 Win10 操作效率！

小巧却绝对好用的 MouseInc

2. Geek Uninstaller——真正的卸载工具

Geek Uninstaller：https://geekuninstaller.com/

尽管 Windows 已经内置了卸载功能，但有时…… 真的卸不干净。特别是一些破解过的软件，再次安装总会遇到各种各样的小问题。Geek Uninstaller 是一款功能强大的专业卸载软件，打开后即是软件清单，除了能对软件体积、安装时间进行排序外，你也可以通过底部搜索栏，快速找到所需要的软件。

除了常规的 “卸载”功能外，Geek Uninstaller 还在右键菜单中提供了 “安装文件夹”、“注册表条目”两个特殊条目，用以对无法删干净的内容手工处理。很多破解软件在卸载时出现问题，其实都可以利用它搞定。当然最关键的，还是 Geek Uninstaller 本身就是一款绿色软件，在帮你清理系统的同时，也不会再为系统增加更多垃圾。

Geek Uninstaller 使用逻辑很简单

3. LiceCAP——好用 GIF 录屏软件

LiceCAP：https://www.cockos.com/licecap/

LiceCAP 是一款功能强大的 GIF 录屏软件，整个界面就是一个录制框。当你要录制动画时，只要将选框覆盖到要录制的区域上，然后点击右下角的 “Record”便开始了。除了操作简单外，LiceCAP 生成的画质体积也很 OK，既能满足日常需要，也不至于体积太大难以传递，用来和同事做一些工作交流，那是再方便不过了。

史上最好用的 GIF 录屏软件

4. HandShaker——文件跨平台传输神器

HandShaker：https://www.smartisan.com/apps/#/handshaker

如果你对 macOS 的多端同步情有独钟，就一定要试试这款名叫 HandShaker 的跨平台文件传输神器。HandShaker 来自于著名的锤子科技，只要将 PC 端与手机端连通，你就可以在电脑上直接预览和处理手机上的文件。无论传输速度还是使用体验，HandShaker 无不体现着锤子这个牛 X 公司的独有调性。虽然目前 HandShaker 已经停止开发，在新版 Android 系统上会看到 “此应用专为旧版 Android 打造”的提示，但好在并不影响使用。

HandShaker

5. Snipaste——被 Windows 遗忘的截屏神器

Snipaste：https://www.microsoft.com/zh-cn/p/snipaste/9p1wxpkb68kx

截屏在 Windows 里并不算新鲜话题，特别是 Win10 自带的截屏在经过若干次升级后本身也已不俗。但如果你需要更高级的截图任务，就一定要试试这款 Snipaste 了。首先，Snipaste 可以实现像素级截取，在进入截取画面时，Snipaste 会自动放大待截取区域，这样的特性对于很多高分屏用户，简直就是绝配。其次，很多人都遇到过对照输入的场景，而 Snipaste 的 “贴到屏幕上（Ctrl+T）”恰好可以满足这一要求，将要对照的区域截取下来，贴到屏幕上，就可以很方便地在字编辑软件中对照录入。此外它还有区域标注、马塞克、箭头、文字标注、屏幕取色等功能，总之是一款十分出色的屏幕截取软件。

6. 嗨格式录屏大师

嗨格式录屏大师：https://luping.hgs.cn/

嗨格式录屏大师也是一款非常好用的屏幕录像软件，和很多同类软件都有着繁复的界面设计不同，嗨格式录屏大师的 UI 非常简洁，即便第一次使用，也能很快上手。软件支持全屏、区域、游戏、摄像头四种录制方式，每种方式都有一个更详细的调节面板。录制选项也是它的特色之一，无论是 MP4、AVI 这样的视频格式，还是帧率、清晰度、麦克风、是否打开摄像头这些细节选项，嗨格式录屏大师都允许你自由搭配，甚至最高可以实现 4K 级录制。此外它的 “试音”功能，也是我特别喜欢的，录制之前提前试好声音，就能避免很多尴尬。

嗨格式录屏大师内置还有一个视频编辑功能，可以在录制结束后，对素材进行一些基本的编辑（比如去掉正式录制前的一些准备画面），免去了再导入其他编辑软件的麻烦。

嗨格式录屏大师

7. smmvslitter portable

smmvslitter portable：https://www.solveigmm.com/en/products/video-splitter/

传统的视频剪接，不可避免都会涉及到一个重新编码问题，即便只是将视频中的某些片断剪除，也需要对整段视频重新渲染。smmvslitter portable 是一款功能强大的视频剪辑软件，它的最大亮点，就是可以无损地完成视频的编辑与合并。

smmvslitter portable 的界面与常见的非线编辑相同，我们可以很方便地在时间轴上进行素材的裁剪、拼接、合并。但和传统非线（例如 PR）不同的是，smmvslitter portable 在整个操作中并不会对全部视频进行编码，而是无损地完成各项操作。也就是说原有视频是 1080P 的，那么最终剪辑完成的也将是 1080P，连码率都不会变。这不仅能够加快视频处理速度，最关键的是解决了传统软件重新编码后的画质下降，体积变大等弊端。

smmvslitter portable

写在最后

以上几款软件，算是小编 2021 年的第一次推荐了。为的就是让还在岗位上辛苦工作的小伙伴们，早日完成工作！那么这些 Windows 效率小工具，有没有给你带来一些帮助呢？