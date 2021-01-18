凯音发布 C9 便携耳机放大器：内置电子管 / 晶体管双音色，4×18650 电池供电

IT之家1月18日消息 国内 HiFi 产品制造商凯音（Cayin）近日正式发布了旗舰便携耳放 C9。由于这款产品体积巨大，因此官方称其为 “可移动式耳机功率放大器”。C9 最大的特点是内置晶体管 / 电子管两套放大系统，并且采用四颗 SONY 18650 锂电池直接供电，省略了部分开关电源升压电路，噪声更小。

官方发布了产品介绍视频：

该产品支持平衡、单端输入以及输出，具备 4.4mm 平衡口。用户可随意切换平衡 / 单端输入、平衡 / 单端输出共四种组合。同时 MCU 会对各个接口进行检测，没有输出或输出时自动断开电路进入待机模式。

C9 独有 Pre IN 功能，在这种模式下 C9 可以变成一台纯后级耳机放大器，音量值固定不可调节。这适用于追求高音质的用户，需要搭配带前级输出功能的前端如 Cayin N6 II。

凯音 C9 的电子管组件为定制设计，并非传统的圆柱形玻璃管。官方表示，经过电路设计，能够将总谐波失真降低至 0.03%，而传统电子管基本为 3% 以上。这样的设计能保证良好的素质，瞬态响应良好，声场定位和细节均有进步。

音量控制方面，C9 采用模拟 + 数字双重控制的方案，由日本 ALPS 电位器采集音量数值，通过日本 MUSES 72320 四通道音量控制芯片进行调节。这样既能保证手感，也可以解决模拟电位器不平衡、损耗的问题。

凯音 C9 采用四节精密配对的索尼低内阻 18650 锂电池供电，输出正负电源给耳放电路，结合大容量退耦电容保证快速响应、低底噪。产品音频参数如下：

IT之家了解到，凯音 C9 早在 2020 年就已经宣布，直至近日官方才正式发布这款产品。凯音负责人 @Cayin 灯泡梁 表示，由于疫情缘故，这款产品的原材料供应困难，直至近日 C9 的 ALPS 电位器从中国香港进口通关完成，才意味着这款产品具备正式发布的条件。

凯音 C9 定于 1 月 20 日上市，今日已经将样机发送至各地经销商，产品售价 12999 元。