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程序员丢掉 7500 枚比特币后续：想挖垃圾场被当地议会拒绝

2021/1/18 14:22:34 来源：IT之家 作者：姜戈/实习 责编：姜戈/实习
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IT之家1月18日消息 IT之家此前报道，《英国程序员把藏有 7500 个比特币的硬盘当垃圾扔掉，目前价值约 2.83 亿美元》。据国外媒体 bitcoin news 报道，他现在向他所在的城市提供其硬盘中存储的比特币价值的 25%，以允许其搜索该城市的垃圾掩埋场

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这位来自英国纽波特的 35 岁 IT 工程师有两个相同的笔记本电脑硬盘，在 2013 年清理家中垃圾时，他却误将其中一个有 7500 枚比特币私钥的硬盘扔进了垃圾桶。照目前 1 枚比特币将近 3.5 万美元的价格计算，这些比特币价值可达 2.6 亿美元。

在意识到自己的错误之后，他向市议会要求允许其搜索该城市的垃圾掩埋场，但到目前为止，他的要求均被拒绝。为此他甚至承诺，将找到的 7500 枚比特币价值的 25%（约 6500 万美元）捐给家乡作为基金，用来帮助那些需要帮助的人。

“外部可能会生锈。但是，内部磁盘（用于存储数据的磁盘）应该仍然有机会保留，”他阐述道。“但是，如果拖延的时间越长，这种可能性就越小。”

市议会发言人表示，市议会曾多次回复该男子，垃圾填埋场不对外开放，而且挖掘垃圾填埋场将会对周边环境造成巨大的影响。即使市议会同意他的要求，如果未找到硬盘或硬盘损坏到无法恢复数据的程度，谁来承担挖掘费用也将会是一个问题

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关键词：比特币

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