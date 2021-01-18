特斯拉家用电池 Powerwall 再次涨价：从 6500 美元到 7000 美元，再到 7500 美元

IT之家1月18日消息 据外媒 electrek 报道，特斯拉再次提高了家用电池组 Powerwall 在美国的售价，这是四个月内第二次提高价格。

早在 2015 年，特斯拉就决定通过推出 Powerwall 和 Powerpack，将其专业知识用于制造电动汽车电池组，以生产用于家庭和企业的储能设备。该电池组一经推出，就受到了住宅太阳能客户、希望拥有备用电源的客户的欢迎。

▲ 图自 electrek，下同

IT之家了解到，去年，特斯拉宣布已安装其第十万个 Powerwall 家用电池组。大约在同一时间，首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）表示，由于许多市场的交货延迟越来越长，特斯拉正在努力提高 Powerwall 的产量。

去年 10 月份，特斯拉将 Powerwall 在美国的价格从 6500 美元提高到 7000 美元。现在，特斯拉再次将 Powerwall 的价格提高了 500 美元。

特斯拉表示，将优先考虑 Powerwall 的安装，包括其自身的太阳能安装、屋顶太阳能电池板安装和太阳能屋顶瓦片安装。随着这些安装工作被 Tesla 包揽，Powerwall 的需求将会更高。