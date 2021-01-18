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特斯拉家用电池 Powerwall 再次涨价：从 6500 美元到 7000 美元，再到 7500 美元

2021/1/18 15:43:30 来源：IT之家 作者：姜戈/实习 责编：姜戈/实习
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IT之家1月18日消息 据外媒 electrek 报道，特斯拉再次提高了家用电池组 Powerwall 在美国的售价，这是四个月内第二次提高价格

早在 2015 年，特斯拉就决定通过推出 Powerwall 和 Powerpack，将其专业知识用于制造电动汽车电池组，以生产用于家庭和企业的储能设备。该电池组一经推出，就受到了住宅太阳能客户、希望拥有备用电源的客户的欢迎。

▲ 图自 electrek，下同

IT之家了解到，去年，特斯拉宣布已安装其第十万个 Powerwall 家用电池组。大约在同一时间，首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）表示，由于许多市场的交货延迟越来越长，特斯拉正在努力提高 Powerwall 的产量。

去年 10 月份，特斯拉将 Powerwall 在美国的价格从 6500 美元提高到 7000 美元。现在，特斯拉再次将 Powerwall 的价格提高了 500 美元

特斯拉表示，将优先考虑 Powerwall 的安装，包括其自身的太阳能安装、屋顶太阳能电池板安装和太阳能屋顶瓦片安装。随着这些安装工作被 Tesla 包揽，Powerwall 的需求将会更高。

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关键词：特斯拉电池

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