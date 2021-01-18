天使吉米发布 Darling 三单元圈铁耳机：高度集成，售价 2580 元

IT之家1月18日消息 国产耳机品牌天使吉米（Tanchjim）今日发售 Darling 三元圈铁耳机，采用了精致的不锈钢圆柱形外壳，狭小的空间内集成了一个动圈单元以及两个动铁单元。耳机采用 MMCX 可换线设计，售价 2580 元。

这款耳机出音嘴有两种深度的卡槽，便于用户选择不同的佩戴方式，音效也有所不同。

天使吉米 Darling 耳机单侧集成 6mm 动圈单元 + 两个 Sonion 声扬动铁单元，采用了 FEA 有限元模拟的技术进行设计，对腔体材质与结构、单元结构、膜片纹路及材质等部位进行分析模拟，同时进行了多次 3D 打印、金属打样验证。特殊的低频共振后腔让这款耳机的听感更加大气，具备大口径动圈单元的听感。官方表示听感自然宽松、声音密度高。

由于这款耳机没有空间为前部腔体设计出音孔，因此官方决定采用特殊的 T-APB 气压平衡耳塞套，来保证佩戴后耳内气压不会过高。

Darling 耳机标配银箔丝材质线材，多重环绕结构有着低电容值、低电感的特征。这种线材有助于减小高频损耗，外形也更加美观。

▲ 图片来自天域联达

IT之家获悉，这款耳机阻抗 10Ω，灵敏度 110dB，采用 MMCX 接口可换线设计，频响范围 8Hz~50kHz。目前耳机已经现货发售，价格为 2580 元。